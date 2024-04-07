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    Стало известно, подпишет ли «Реал» брата Мбаппе

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    «Пари Сен-Жермен» не будет продлевать контракт с Этаном Мбаппе.

    Этан Мбаппе
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    Этан Мбаппе

    Младший брат Килиана Мбаппе покинет парижский клуб после завершения сезона, сообщает RMC Sport.

    По данным источника, «ПСЖ» потерял интерес к Этану после того, как стало известно, что Килиан решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    При этом отмечается, что 17-летний Этан не рассматривает возможность перехода в «Реал», так как хочет идти своим путем.

    Интерес к Этану проявляют клубы из Франции, Италии и Испании.

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  • 15/03/2024

    • Контракт Этана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов подписать контракт с Этаном Мбаппе.

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