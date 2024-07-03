Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александр второй год подряд начал британский мэйджор с победы над своим соотечественником.

В 2023-м Мюллер выиграл у Артура Риндеркнеша, а в этот понедельник он остановил Юго Гастона — 6:4, 7:6, 7:6.

И во второй партии, и в третьей Гастон дважды вел с брейком, но Мюллер каждый раз отыгрывался благодаря ошибкам соперника на подаче.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В прошлом месяца Мюллер не провел ни одного матча на траве. Также стоит отметить, что он еще ни разу в своей карьере не выигрывал на этом покрытии два матча подряд.

Медведев

Даниил тем временем в первом раунде одержал уверенную победу над Александром Ковачевичем.

Российскому теннисисту хватило трех сетов — 6:3, 6:4, 6:2.

Медведев отлично играл на подаче — американец не взял ни одного гейма на приеме. При этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.

В общем, Медведев порадовал на старте турнира уверенной игрой, спокойно подтвердив статус явного фаворита.

После 2017 года Даниил ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на Медведева или Мюллера только с форой.

Прогноз: с одной стороны, всё ясно, но также стоит отметить, что в прошлом году Мюллер взял 13 геймов против Карлоса Алькараса во втором круге Уимблдона. Даниил выиграет, но вряд ли с большой разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 28,5 за 1.98.