Александр Мюллер (Франция)
Даниил Медведев
Мюллер
Александр второй год подряд начал британский мэйджор с победы над своим соотечественником.
В 2023-м Мюллер выиграл у Артура Риндеркнеша, а в этот понедельник он остановил Юго Гастона — 6:4, 7:6, 7:6.
И во второй партии, и в третьей Гастон дважды вел с брейком, но Мюллер каждый раз отыгрывался благодаря ошибкам соперника на подаче.
В прошлом месяца Мюллер не провел ни одного матча на траве. Также стоит отметить, что он еще ни разу в своей карьере не выигрывал на этом покрытии два матча подряд.
Медведев
Даниил тем временем в первом раунде одержал уверенную победу над Александром Ковачевичем.
Российскому теннисисту хватило трех сетов — 6:3, 6:4, 6:2.
Медведев отлично играл на подаче — американец не взял ни одного гейма на приеме. При этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.
В общем, Медведев порадовал на старте турнира уверенной игрой, спокойно подтвердив статус явного фаворита.
После 2017 года Даниил ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: здесь всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на Медведева или Мюллера только с форой.
Прогноз: с одной стороны, всё ясно, но также стоит отметить, что в прошлом году Мюллер взял 13 геймов против Карлоса Алькараса во втором круге Уимблдона. Даниил выиграет, но вряд ли с большой разницей в счете.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 28,5 за 1.98.