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    Мюллер — Медведев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Александр Мюллер (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Александр Мюллер (Франция) 13:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Мюллер

    Александр второй год подряд начал британский мэйджор с победы над своим соотечественником.

    В 2023-м Мюллер выиграл у Артура Риндеркнеша, а в этот понедельник он остановил Юго Гастона — 6:4, 7:6, 7:6.

    И во второй партии, и в третьей Гастон дважды вел с брейком, но Мюллер каждый раз отыгрывался благодаря ошибкам соперника на подаче.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В прошлом месяца Мюллер не провел ни одного матча на траве. Также стоит отметить, что он еще ни разу в своей карьере не выигрывал на этом покрытии два матча подряд.

    Медведев

    Даниил тем временем в первом раунде одержал уверенную победу над Александром Ковачевичем.

    Российскому теннисисту хватило трех сетов — 6:3, 6:4, 6:2.

    Медведев отлично играл на подаче — американец не взял ни одного гейма на приеме. При этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.

    В общем, Медведев порадовал на старте турнира уверенной игрой, спокойно подтвердив статус явного фаворита.

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    После 2017 года Даниил ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на Медведева или Мюллера только с форой.

    Прогноз: с одной стороны, всё ясно, но также стоит отметить, что в прошлом году Мюллер взял 13 геймов против Карлоса Алькараса во втором круге Уимблдона. Даниил выиграет, но вряд ли с большой разницей в счете.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 28,5 за 1.98.

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    Мюллер — Медведев: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить 102-ю ракетку мира?
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