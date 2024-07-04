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    Сможет ли «Цинциннати» возглавить Восток?

    «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати»
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    Серхио Сантос — игрок «Цинциннати»
    4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2024 года

    Ди Си Юнайтед

  • Вашингтон
    •  Ди Си Юнайтед 02:30 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Ди Си Юнайтед»

    Турнирное положение: После 21-го сыгранного матча команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции чемпионата США. «Ди Си Юнайтед» набрал 20 очков, отставая от зоны плей-офф на 4 балла.

    Команда занимает лишь 11-е место в таблице Востока по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 33-х возможных.

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата США «Ди Си Юнайтед» сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2), а до этого проиграл «Хьюстон Динамо» (1:4).

    У команды продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Ди Си Юнайтед» проиграл 6 раз и трижды сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Коннер Антри, Стив Бирнбаум, Расселл Кэноус, Джексон Хопкинс (у всех травмы) и Кристиан Дайоме (красная карточка).

    Состояние команды: У «Ди Си Юнайтед» продолжается черная серия без побед, команда только отдаляется от зоны плей-офф. Игрокам необходимо срочно что-то менять, чтобы претендовать на выход в игры на вылет.

    К тому же, у «Ди Си Юнайтед» есть яркий лидер, который стабильно забивает голы. Бельгиец Кристиан Бентеке забил 14 голов и сделал 2 ассиста, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 42 очками в активе, отставая от 1-й позици лишь на 2 балла и имея 1 матч в запасе.

    К тому же, «Цинциннати» располагается на 1-й позиции по результатам гостевых встреч на Западе, набрав 25 очков из 30-и возможных, опережая «Интер Майами» на 2 пункта по этому показателю.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «Цинциннати» обыграл «Даллас» (1:0), забив единственный гол на 47-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Нью-Инглэнд» (1:2).

    В последние 5-и матчах у «Цинциннати» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда сумела забить 10 голов при 9-и пропущенных.

    Не сыграют: Лучиано Акоста (красная карточка), Кори Берд, Ник Хагглунд, Мэттью Миазга и Малик Пинто (у всех — травмы).

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    Состояние команды: На протяжении всего сезона «Цинциннати» выступает очень стабильно, только в последнее время команда чередует победы и поражениями.

    В 2024-м году «Цинциннати» и «Ди Си Юнайтед» уже встречались однажды между собой. В том матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

    Статистика для ставок

    • «Ди Си Юнайтед» не может победить на протяжении 9-и последних матчей

    • «Цинциннати» сумел забить 10 голов за последние 5 встреч (в среднем 2 гола за игру)

    • В последних 5-и очных матчах «Цинциннати» удалось обыграть «Ди Си Юнайтед» только дважды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Ди Си Юнайтед» — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: Можно предположить, что «Цинциннати» сделает попытку занять 1-е место в конференции.

    Ставка: Победа «Цинциннати» за 2.50.

    Прогноз: Во 2-м тайме команды точно смогут забить парочку голов.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.75.

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    «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Цинциннати» возглавить Восток?
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