4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Цинциннати», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ди Си Юнайтед»

Турнирное положение: После 21-го сыгранного матча команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции чемпионата США. «Ди Си Юнайтед» набрал 20 очков, отставая от зоны плей-офф на 4 балла.

Команда занимает лишь 11-е место в таблице Востока по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата США «Ди Си Юнайтед» сыграл вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2), а до этого проиграл «Хьюстон Динамо» (1:4).

У команды продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Ди Си Юнайтед» проиграл 6 раз и трижды сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Коннер Антри, Стив Бирнбаум, Расселл Кэноус, Джексон Хопкинс (у всех травмы) и Кристиан Дайоме (красная карточка).

Состояние команды: У «Ди Си Юнайтед» продолжается черная серия без побед, команда только отдаляется от зоны плей-офф. Игрокам необходимо срочно что-то менять, чтобы претендовать на выход в игры на вылет.

К тому же, у «Ди Си Юнайтед» есть яркий лидер, который стабильно забивает голы. Бельгиец Кристиан Бентеке забил 14 голов и сделал 2 ассиста, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Цинциннати»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 42 очками в активе, отставая от 1-й позици лишь на 2 балла и имея 1 матч в запасе.

К тому же, «Цинциннати» располагается на 1-й позиции по результатам гостевых встреч на Западе, набрав 25 очков из 30-и возможных, опережая «Интер Майами» на 2 пункта по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре «Цинциннати» обыграл «Даллас» (1:0), забив единственный гол на 47-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Нью-Инглэнд» (1:2).

В последние 5-и матчах у «Цинциннати» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда сумела забить 10 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Лучиано Акоста (красная карточка), Кори Берд, Ник Хагглунд, Мэттью Миазга и Малик Пинто (у всех — травмы).

Состояние команды: На протяжении всего сезона «Цинциннати» выступает очень стабильно, только в последнее время команда чередует победы и поражениями.

В 2024-м году «Цинциннати» и «Ди Си Юнайтед» уже встречались однажды между собой. В том матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Статистика для ставок

«Ди Си Юнайтед» не может победить на протяжении 9-и последних матчей

«Цинциннати» сумел забить 10 голов за последние 5 встреч (в среднем 2 гола за игру)

В последних 5-и очных матчах «Цинциннати» удалось обыграть «Ди Си Юнайтед» только дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Ди Си Юнайтед» — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что «Цинциннати» сделает попытку занять 1-е место в конференции.

Ставка: Победа «Цинциннати» за 2.50.

Прогноз: Во 2-м тайме команды точно смогут забить парочку голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.75.