Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля

Маттейс Де Лигт

«Бавария», защитник, 24 года

Защитник сборной Нидерландов и «Баварии» Маттейс де Лигт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным De Telegraaf, что руководство манкунианцев вступило в прямые переговоры с 24-летним центральным защитником и предлагает ему контракт на пять лет. Шансы на трансфер оцениваются как довольно высокие.

Маттейс де Лигт известен главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу по совместной работе в «Аяксе», именно при нем превратился в одного из самых перспективных защитников Европы и перешел за солидную сумму в туринский «Ювентус».

Маттейс де Лигт globallookpress.com

В прошлом сезоне 24-летний голландец был игроком ротации в «Баварии», сыграл всего 22 матча, забил 2 мяча. На Transfermarkt де Лигт оценивается в 65 млн евро. Немецкий клуб не против расстаться с защитником в случае выгодного предложения.

Наш прогноз: де Лигт усилит «МЮ».

Джонатан Та

«Байер», защитник, 28 лет

За последние два года под началом главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо 28-летний центральный защитник Джонатан Та из кандидата в сборную Германии превратился в одного из ведущих защитников Бундестим.

Неудивительно, что им заинтересовалась мюнхенская «Бавария», чья оборона оставляет желать лучшего. К тому же мюнхенцы привыкли привлекать лучших немецких футболистов в свои ряды, ослабляя конкурентов.

Сам Джонатан Та не против попробовать свои силы в «Баварии» и не собирается продлевать истекающий вскоре контракт.

Руководство леверкузенского клуба несогласно бесплатно терять своего основного футболиста и готово принять предложение мюнхенцев, сообщает Bild.

Джонатан Та globallookpress.com

В прошлом сезоне в чемпионате Германии Та сыграл 31 матч, забил 4 мяча, сделал один ассист. Его контракт с «Байером» действует до лета 2025 года. На Transfermarkt защитника оценивают в 30 млн евро.

Наш прогноз: Та перейдет в «Баварию».

Мануэль Угарте

«ПСЖ», полузащитник, 23 года

Уругвайский опорник Мануэль Угарте прошлым летом переходил из португальского «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро в качестве одного из самых перспективных игроков мира.

Он сразу завоевал место в основном составе парижан, но по ходу сезона его игра померкла, а невероятный прогресс молодого таланта Заир-Эмри превратил Угарте в игрока ротации.

Перед началом нынешнего сезона главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уведомил уругвайского полузащитника, что не готов гарантировать ему место в основном составе и согласен отпустить его в другой клуб в случае интересного предложения.

Как сообщает Foot Mercato, сейчас главным претендентом на 23-летнего Угарте является «Манчестер Юнайтед», который испытывает серьезные проблемы в средней линии. Другими претендентами на футболиста стали «Атлетико», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, но они пока не готовы платить требуемые «ПСЖ» 60 млн евро.

Мануэль Угарте globallookpress.com

В прошлом сезоне во французской Лиге 1 Угарте провел 25 матчей, сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Угарте станет игроком «МЮ».

Арчи Грей

«Лидс», полузащитник, 18 лет

Воспитанник знаменитой школы «Лидса» Арчи Грей входит в число главных талантов своего возраста в Англии.

В течение нескольких лет его ведут многие английские топ-клубы, но пока всем им «Лидс» и окружение 18-летнего полузащитника отвечало отказом.

Тем не менее, в это летнее межсезонье уход Грея из своего родного клуба более чем вероятен. Сейчас им активно интересуется клуб АПЛ «Брентфорд», главный тренер которого Томас Франк умеет отлично работать с молодыми футболистами и выводить их на новый уровень.

Прогнозы и ставки на футбол

По данным журналиста Низаара Кинселла, «пчелы» готовы выложить за трансфер центрального полузащитника сумму в 40 млн фунтов с учетом всех бонусов. Для «Брентфорда» это будет рекордный трансфер в истории.

Арчи Грей globallookpress.com

В прошлом сезоне в Чемпионшипе 18-летний Грей провел 47 матчей, забил один мяч, отдал две голевые передачи. На Transfermarkt его цена составляет 18 млн евро.

Наш прогноз: Грей перейдет в «Брентфорд» или другой клуб АПЛ.

Жоау Марсело

«Крузейро», защитник, 24 года

После ухода ключевого центрального защитника Хуниора Алонсо «Краснодару» требуется укрепить эту позицию качественным футболистов.

Выбор руководства южан пал на 24-летнего Жоау Марсело из бразильского «Крузейро». По данным издания Itatiaia, «Краснодар» предложил за игрока центра обороны 6 млн евро, но это предложение было отклонено.

«Быки» готовы увеличить сумму трансфера и надеются, что «Крузейро» отпустит своего защитника в Россию. Сам же бразильский клуб настаивает на 12 млн евро.

Это категорически не устраивает «Краснодар», который не желает переплачивать за игрока, который играл только в Бразилии и Португалии.

Жоау Марсело globallookpress.com

Контракт Жоау Марсело с «Крузейро» действует до конца 2028 года. В этом сезоне он провел за команду 31 матч, сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: сделка «Краснодара» сорвется.

Райан Шерки

«Лион», полузащитник, 20 лет

На протяжении нескольких лет оговорят, как об одном из главных талантов французского футбола.

Он дебютировал в составе «Лиона» в 16-летнем возрасте, сразу закрепился в основе, но долго не мог выйти на новый уровень. Но за два последние сезона Шерки окончательно окреп, возмужал и выдал несколько невероятных матчей на финише сезона в составе «ткачей».

В это летнее межсезонье за него развернется настоящая борьба. Изначально фаворитом на 20-летнего полузащитника был «ПСЖ», стороны были близки к заключению контракта.

Но потом в борьбу включилась дортмундская «Боруссия», которая славится тем, что умеет работать с талантами и выводить их на топ-уровень за один-два сезона. Этим «шмели» и подкупают окружение Шерки, которое считает, что в «ПСЖ» он будет сидеть в запасе.

Райан Шерки globallookpress.com

По данным RMC Sport, «Боруссия» готова отдать 15 млн евро за универсального полузащитника, который умеет играть на любой позиции в средней линии и атаке. В прошлом сезоне Шерки провел 33 матча в Лиге 1 за «Лион», забил один мяч, сделал шесть результативных передач. Его контракт с «ткачами» действует еще год. На Transfermarkt Шерки оценивается в 25 млн евро.

Наш прогноз: Шерки перейдет в «Боруссию».

Кирнан Дьюзбери-Холл

«Лестер», полузащитник, 25 лет

Центральный полузащитник «Лестера»может перейти вза 30 млн фунтов, сообщает Фабрицио Романо.

25-летний хавбек является креатурой нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески, в прошлом сезоне работавшего с «Лестером» и выведшего его в АПЛ.

За Дьюзбери-Холла «Челси» готов заплатить 30 млн фунтов и предложить шестилетний контракт. Сейчас сделка успешно развивается, и об официальном трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе.

Помимо денежной компенсации «аристократы» включат в сделку 18-летнего хавбека Майкла Голдинга, он сейчас оценивается в 5 млн фунтов.

В прошлом сезоне в английском Чемпионшипе Дьюзбери-Холл провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач и стал одним из лучших игроков чемпионата.

Кирнан Дьюзбери-Холл globallookpress.com

Наш прогноз: Дьюзбери-Холл станет футболистом «Челси».