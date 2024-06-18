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    Эдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024

    Команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в США, если бы не травмы или решение их тренеров

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    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала
    Когда начинается большой турнир, может показаться, что он охватывает весь мир. Кажется что всё и все, достойное интереса, можно увидеть в рамках соревнований. Однако ESPN хочет остановиться на тех, кто по тем или иным причинам не был приглашен на вечеринку.
    Ниже, в примерной расстановке 3-3-2-2, сборная «Пропавших без вести» с Кубка Америки 2024 года, команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в Соединенных Штатах, если бы не травмы или решение тренеров их команд.

    Вратарь

    Эдерсон (Бразилия)

    Вратарь «Манчестер Сити» с убойным ударом левой ногой играл в решающих матчах последнего Кубка Америки в 2021 году. Но все же он является сменщиком Алиссона большую часть семи лет, которые он вызывается в сборную Бразилии, включая два последних чемпионата мира по футболу.

    Эдерсон

    Приход нового тренера Доривала Жуниора мог стать шансом для Эдерсона начать новый цикл в качестве первого номера. Он был включен в состав, но был вынужден покинуть команду после того как получил небольшой перелом глазницы в матче с «Тоттенхэмом» в последнем туре АПЛ.

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    • Защитники

    Гари Медель (Чили)

    Возраст не имеет значения для нового тренера сборной Чили Рикардо Гареки. Он вспомнил про некоторых игроков из старой гвардии, которые выиграли Копу еще в 2015 и 2016 годах.

    Гари Медель

    Но при этом он также проигнорировал Меделя, маленького питбуля, который играл за молодежную сборную Чили в 2007 году в качестве полузащитника и был переведен в оборону тренером Марсело Бьелсой, который превратил его в бесстрашного центрального защитника.

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    Медель выступал за свою страну более 160 раз, но это может быть конец его международной карьеры.

    Роберт Арболеда (Эквадор)

    Быстрый и боевитый центральный защитник, Арболеда был частью сборной Эквадора на протяжении восьми лет — не всегда в качестве основного игрока, но включался в состав всякий раз, когда был в форме. Он побывал на чемпионате мира в Катаре и на трех предыдущих Кубках Америки.

    Роберт Арболеда

    Однако он не поедет на этот турнир — шаг, который повсеместно интерпретируется как наказание. Во время мартовской международной паузы Арболеда и нападающий Гонсало Плата (также исключенный из состава) взяли Кендри Паэса, которому тогда было лишь 16, в ночной клуб Нью-Йорка. Тренер Феликс Санчес Бас был очень недоволен.

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    Первис Эступиньян (Эквадор)

    Сборная Эквадора отказался от услуг Арболеда, но им хотелось бы, чтобы Эступиньян был в составе. Левый защитник «Брайтон энд Хоув Альбиона» выбыл из строя из-за травмы лодыжки, и может не успеть вернуться к отборочным играм чемпионата мира в конце этого года.

    Первис Эступиньян

    Это настоящий удар. Его атакующие прорывы по флангу и безжалостная левая нога важны для сборной Эквадора, и, похоже, у них нет замены для этой потери.

    Центральные полузащитники

    Каземиро (Бразилия)

    Каземиро, которого один из предыдущих тренеров сборной Бразилии считал конкурентоспособным лидером кллектива, почти восемь лет был опорой полузащиты и часто исполнял роль капитанам национальной команды.

    Однако его второй сезон в «Манчестер Юнайтед» оказался крайне разочаровывающим: игрок часто испытывал проблемы с тем чтобы поспевать за темпом матчей.

    Каземиро

    Тем временем подросло новое поколение бразильских центральных полузащитников, что позволило главному тренеру Доривалу Жуниору сделать вывод, что он может обойтись без 32-летнего Каземиро.

    Матиас Весино (Уругвай)

    Играть за национальные сборные в Южной Америке считается такой честью, что игроки редко объявляют о завершении международной карьеры, пока продолжают конкурировать за место в составе.

    Матиас Весино

    Но именно это недавно и сделал Весино, в относительно молодом возрасте — 32 года. Последние восемь лет он был опорой уругвайской полузащиты. Но недавно он объявил, что его время закончилось.

    Возможно, он разочарован тем, что уступил место в основном составе Мануэлю Угарте.

    Артуро Видаль (Чили)

    Видаль был настоящей природной стихией, а иногда и бурей ярости, в полузащите сборной Чили с 2007 года, но на этот Кубок его не вызвали. Хотя в команде еще есть место для Алексиса Санчеса — его партнера по золотой эпох сборной Чили и, возможно, его соперника за лидерство в раздевалке.

    Артуро Видаль

    Возвращение Видаля в Южную Америку, сначала в чемпионат Бразилии, а затем туда, где он начинал карьеру — в чилийский «Коло-Коло», не было слишком успешным из-за проблем с травмами и нестабильной формы.

    Все равно будет странно увидеть, как сборная Чили выйдет на турнир без него.

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    • Атакующие полузащитники

    Пауло Дибала (Аргентина)

    Тренер Лионель Скалони признался, что для него было трудным решением оставить Дибалу вне заявки на Кубок Америки.

    С другой стороны, в течение почти 40 матчей за девять лет атакующий полузащитник «Ромы» редко, если вообще когда-либо, показывал в футболке сборной Аргентины что-либо похожее на свою отличную клубную форму.

    Пауло Дибала

    Ему мешали и травмы и, возможно, ему просто не везло, но Дибала также признал, что ему было нелегко было находить взаимопонимание на поле с Лионелем Месси — и его исключение из состава, похоже, также означает, что Скалони не считает Дибалу долгосрочной заменой Месси.

    Неймар (Бразилия)

    Серьезная травма, полученная в прошлом году во время игры за сборную, не позволяет Неймару участвовать в Кубке Америки. Сможет ли он вернуться в составе команды? Это один из ключевых вопросов, обсуждаемых во время этой кампании сборной Бразилии, потому что часть ответа не имеет ничего общего с Неймаром.

    Неймар

    Если его молодые нападающие окажутся на высоте, то тренер Доривал Жуниор, возможно, не увидит необходимости вспоминать об игроке, который в прошлом году обогнал Пеле и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю.

    Календарь и таблица Кубка Америки

    В начале своей карьеры Неймар поссорился со своим тренером в «Сантосе», из-за чего тот потерял работу. Этим тренером был Доривал Жуниор. Будет ли новая глава в их отношениях?

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    • Форварды

    Ришарлисон (Бразилия)

    Ришарлисон был в заявке сборной Бразилии до последнего дня ее подачи, когда он получил травму на тренировке в «Тоттенхэме» и был заменен Эванилсоном из «Порту».

    Это был настоящий удар для игрока, которому не всегда удавалось оправдать свой ценник в размере 60 миллионов фунтов стерлингов в английском клубе, но который стабильно забивал в сборной, врываясь в штрафную и замыкая передачи Неймара или талантливых вингеров.

    Ришарлисон

    Учитывая, что юная сенсация Эндрик хорошо себя проявляет, нет никакой гарантии, что Ришарлисон вернется в качестве основного центрального нападающего сборной Бразилии.

    Эдинсон Кавани (Уругвай)

    Главный тренер Марсело Бьелса реализует проект перестройки сборной Уругвая и не нашел места для Кавани, лучшего бомбардира национальной команды за всю ее историю.

    Когда Кавани узнал, что его не рассматривают в состав команды на Кубок Америки, Кавани объявил о своем уходе из международного футбола, завершив карьеру, включающую четыре чемпионата мира и пять розыгрышей Копы.

    Эдинсон Кавани

    Он всегда так выкладывается, что его можно считать нападающим «от штрафной до штрафной», и когда в иерархии линии атаки он уступал Луису Суаресу и Диегу Форлану, он с радостью бы готов переместиться на левый фланг.

    Впервые после Кубка 2007 года Уругвай выступит на крупном турнире без него.

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