Эдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024

Ниже, в примерной расстановке 3-3-2-2, сборная «Пропавших без вести» с Кубка Америки 2024 года, команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в Соединенных Штатах, если бы не травмы или решение тренеров их команд.

Вратарь

Эдерсон (Бразилия)

Вратарь «Манчестер Сити» с убойным ударом левой ногой играл в решающих матчах последнего Кубка Америки в 2021 году. Но все же он является сменщиком Алиссона большую часть семи лет, которые он вызывается в сборную Бразилии, включая два последних чемпионата мира по футболу.

Приход нового тренера Доривала Жуниора мог стать шансом для Эдерсона начать новый цикл в качестве первого номера. Он был включен в состав, но был вынужден покинуть команду после того как получил небольшой перелом глазницы в матче с «Тоттенхэмом» в последнем туре АПЛ.

Защитники

Гари Медель (Чили)

Возраст не имеет значения для нового тренера сборной Чили Рикардо Гареки. Он вспомнил про некоторых игроков из старой гвардии, которые выиграли Копу еще в 2015 и 2016 годах.

Гари Медель globallookpress.com

Но при этом он также проигнорировал Меделя, маленького питбуля, который играл за молодежную сборную Чили в 2007 году в качестве полузащитника и был переведен в оборону тренером Марсело Бьелсой, который превратил его в бесстрашного центрального защитника.

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Медель выступал за свою страну более 160 раз, но это может быть конец его международной карьеры.

Роберт Арболеда (Эквадор)

Быстрый и боевитый центральный защитник, Арболеда был частью сборной Эквадора на протяжении восьми лет — не всегда в качестве основного игрока, но включался в состав всякий раз, когда был в форме. Он побывал на чемпионате мира в Катаре и на трех предыдущих Кубках Америки.

Роберт Арболеда globallookpress.com

Однако он не поедет на этот турнир — шаг, который повсеместно интерпретируется как наказание. Во время мартовской международной паузы Арболеда и нападающий Гонсало Плата (также исключенный из состава) взяли Кендри Паэса, которому тогда было лишь 16, в ночной клуб Нью-Йорка. Тренер Феликс Санчес Бас был очень недоволен.

Первис Эступиньян (Эквадор)

Сборная Эквадора отказался от услуг Арболеда, но им хотелось бы, чтобы Эступиньян был в составе. Левый защитник «Брайтон энд Хоув Альбиона» выбыл из строя из-за травмы лодыжки, и может не успеть вернуться к отборочным играм чемпионата мира в конце этого года.

Первис Эступиньян globallookpress.com

Это настоящий удар. Его атакующие прорывы по флангу и безжалостная левая нога важны для сборной Эквадора, и, похоже, у них нет замены для этой потери.

Центральные полузащитники

Каземиро (Бразилия)

Каземиро, которого один из предыдущих тренеров сборной Бразилии считал конкурентоспособным лидером кллектива, почти восемь лет был опорой полузащиты и часто исполнял роль капитанам национальной команды.

Однако его второй сезон в «Манчестер Юнайтед» оказался крайне разочаровывающим: игрок часто испытывал проблемы с тем чтобы поспевать за темпом матчей.

Тем временем подросло новое поколение бразильских центральных полузащитников, что позволило главному тренеру Доривалу Жуниору сделать вывод, что он может обойтись без 32-летнего Каземиро.

Матиас Весино (Уругвай)

Играть за национальные сборные в Южной Америке считается такой честью, что игроки редко объявляют о завершении международной карьеры, пока продолжают конкурировать за место в составе.

Матиас Весино globallookpress.com

Но именно это недавно и сделал Весино, в относительно молодом возрасте — 32 года. Последние восемь лет он был опорой уругвайской полузащиты. Но недавно он объявил, что его время закончилось.

Возможно, он разочарован тем, что уступил место в основном составе Мануэлю Угарте.

Артуро Видаль (Чили)

Видаль был настоящей природной стихией, а иногда и бурей ярости, в полузащите сборной Чили с 2007 года, но на этот Кубок его не вызвали. Хотя в команде еще есть место для Алексиса Санчеса — его партнера по золотой эпох сборной Чили и, возможно, его соперника за лидерство в раздевалке.

Артуро Видаль globallookpress.com

Возвращение Видаля в Южную Америку, сначала в чемпионат Бразилии, а затем туда, где он начинал карьеру — в чилийский «Коло-Коло», не было слишком успешным из-за проблем с травмами и нестабильной формы.

Все равно будет странно увидеть, как сборная Чили выйдет на турнир без него.

Атакующие полузащитники

Пауло Дибала (Аргентина)

Тренер Лионель Скалони признался, что для него было трудным решением оставить Дибалу вне заявки на Кубок Америки.

С другой стороны, в течение почти 40 матчей за девять лет атакующий полузащитник «Ромы» редко, если вообще когда-либо, показывал в футболке сборной Аргентины что-либо похожее на свою отличную клубную форму.

Пауло Дибала globallookpress.com

Ему мешали и травмы и, возможно, ему просто не везло, но Дибала также признал, что ему было нелегко было находить взаимопонимание на поле с Лионелем Месси — и его исключение из состава, похоже, также означает, что Скалони не считает Дибалу долгосрочной заменой Месси.

Неймар (Бразилия)

Серьезная травма, полученная в прошлом году во время игры за сборную, не позволяет Неймару участвовать в Кубке Америки. Сможет ли он вернуться в составе команды? Это один из ключевых вопросов, обсуждаемых во время этой кампании сборной Бразилии, потому что часть ответа не имеет ничего общего с Неймаром.

Если его молодые нападающие окажутся на высоте, то тренер Доривал Жуниор, возможно, не увидит необходимости вспоминать об игроке, который в прошлом году обогнал Пеле и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю.

Календарь и таблица Кубка Америки

В начале своей карьеры Неймар поссорился со своим тренером в «Сантосе», из-за чего тот потерял работу. Этим тренером был Доривал Жуниор. Будет ли новая глава в их отношениях?

Форварды

Ришарлисон (Бразилия)

Ришарлисон был в заявке сборной Бразилии до последнего дня ее подачи, когда он получил травму на тренировке в «Тоттенхэме» и был заменен Эванилсоном из «Порту».

Это был настоящий удар для игрока, которому не всегда удавалось оправдать свой ценник в размере 60 миллионов фунтов стерлингов в английском клубе, но который стабильно забивал в сборной, врываясь в штрафную и замыкая передачи Неймара или талантливых вингеров.

Учитывая, что юная сенсация Эндрик хорошо себя проявляет, нет никакой гарантии, что Ришарлисон вернется в качестве основного центрального нападающего сборной Бразилии.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Главный тренер Марсело Бьелса реализует проект перестройки сборной Уругвая и не нашел места для Кавани, лучшего бомбардира национальной команды за всю ее историю.

Когда Кавани узнал, что его не рассматривают в состав команды на Кубок Америки, Кавани объявил о своем уходе из международного футбола, завершив карьеру, включающую четыре чемпионата мира и пять розыгрышей Копы.

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Он всегда так выкладывается, что его можно считать нападающим «от штрафной до штрафной», и когда в иерархии линии атаки он уступал Луису Суаресу и Диегу Форлану, он с радостью бы готов переместиться на левый фланг.

Впервые после Кубка 2007 года Уругвай выступит на крупном турнире без него.