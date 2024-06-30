Короче, Евро. 30 июня — 1 июля

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 1 июля 2024 года

30 июня

В воскресенье были сыграны 2 матча 1/8 финала Евро-2024.

В 1-м поединке, который стартовал в 19:00 мск, сборная Словакии сразилась с Англией и показала себя более чем достойно. Словаки выиграли 1-й тайм по счету, забив гол на 25-й минуте и владея мячом всего 25% времени. Нападающий национальной команды Иван Шранц оказался один в штрафной соперника, получил передачу и ударил в нижний угол ворот.

Во 2-м тайме мало что изменилось. Сборная Англии полностью контролировала мяч и пыталась строить атаки, но до ворот соперника эти атаки так и не доходили. Интересно, что сборная «трех львов» так и не нанесла ни одного удара в створ ворот в 1-м тайме, а во 2-м отрезке получилось сделать это только 1 раз, и тот оказался результативным. На 90+5-й минуте полузащитник сборной Джуд Беллингем решил ударить через себя и мяч оказался в воротах. Уже после матча сам игрок признался, что почувствовал облегчение после этого гола, а его партнер по национальной команде Гарри Кейн назвал этот голешник — лучшим в истории Англии.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем globallookpress.com

Уже в дополнительном времени англичане довели игру до победного конца. За 120 минут сборная «трех львов» нанесли только 2 удара в створ ворот, которые обернулись голом — 100% реализация. Победный мяч забил нападающий Гарри Кейн на 91-й минуте дополнительного времени.

Во 2-м матче игрового дня на Евро-2024 Испания встречалась с Грузией, сборные начали матч в 22:00 мск. Грузинская национальная команда уже точно вошла в историю — сборная впервые попала на Евро и также впервые вышла в 1/8 финала турнира. На бумаге грузины были очевидными аутсайдерами, но именно они первыми открыли счет в матче. На 18-й минуте встречи защитник сборной Испании Робен Ле Норман оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Испании удалось сравнять счет уже в 1-м тайме. На 39-й минуте полузащитник сборной Родри получил передачу на линии штрафной соперника и пробил в правый угол ворот, без шансов для голкипера соперника.

Фабиан Руис — автор гола в ворота сборной Грузии globallookpress.com

Во 2-м тайме испанскую сборную было уже не остановить. Команда забила 3 безответных гола в ворота сборной Грузии и сделала счет разгромным — 4:1. Сначала на 51-й минуте полузащитник «красной фурии» Фабиан Руис вывел команду вперед, а на 75-й минуте Нико Уильямс забил 3-й гол в ворота Грузии. Уже на 83-й минуте Дани Ольмо сделал счет разгромным и окончательным — 4:1. Грузия подарила своей стране надежду на чудо до 39-й минуты, но все пошло под откос.

1 июля

В этот игровой день мир увидит 2 матча 1/8 финала Евро-2024. Сборная Франции, которая не очень здорово показала себя на групповом этапе, встретится с Бельгией. Во 2-м поединке Португалия попытается попытается сломить сопротивление Словении.

19:00. Франция — Бельгия

Французская сборная еще пока не показала тот высочайший уровень футбола, который мы видели на прошлых крупных турнирах. Национальная команда заняла лишь 2-е место в своей группе Евро-2024, выиграв за 3 тура только 1 матч. В остальных матчах Франция дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Французы смогли одолеть Австрию (1:0), но не получилось набрать 3 очка во встречах с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

Бельгия также испытывала проблемы на групповом этапе Евро-2024. Национальная команда также заняла 2-ю строчку в группе Е с 4 баллами в копилке. Интересно, что все сборные в той группе набрали по 4 очка, Бельгия вышла в плей-офф благодаря положительной разнице забитых и пропущенных голов (2-1).

Календарь и таблица Евро-2024

Наши эксперты уже объяснили, почему сборная Франции испытает большие проблемы с бельгийцами. Букмекеры ставят на победу команды Дидье Дешама с коэффициентом 1.92, а на успех Бельгии — 5.00. Ничья оценивается в 3.25.

19:00. Франция — Бельгия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф.

22:00. Португалия — Словения

В целом, португальцы провели неплохой групповой этап, за исключением последнего матча с Грузией, где Португалия проиграла со счетом 0:2. В остальных встречах национальная команда сыграла очень уверенно, сначала обыграв Чехию (2:1), а потом Турцию (3:0). За все 3 тура лидер сборной Португалии Криштиану Роналду сделал только 1 голевую передачу.

Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии globallookpress.com

Сборная Словении, в свою очередь, была одним из главных аутсайдеров в группе С на Евро-2024, но команда прыгнула выше головы и вышла в плей-офф турнира. Словенская сборная не проиграла ни одного матча, сыграв вничью во всех 3-х турах. Команда поделила очки с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0), а сейчас попытается совершить чудо и выбить Португалию из турнира.

В нашем прогнозе рассказывается, почему Португалия сможет забить много голов в предстоящем матче. Букмекеры ставят на победу португальцев с коэффициентом 1.38, а на викторию Словении — 10.50. На ничейный результат есть коэффициент 4.90.

22:00. Португалия — Словения Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Тимур Журавель

Место встречи: Дойче Банк Парк, Франкфурт.

Все прогнозы на матчи плей-офф Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следите за результатам встреч турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.