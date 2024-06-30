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    Англия одержала волевую победу над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024

    Англия — Словакия: счет матча 2:1 (ДВ), обзор голов

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    Англия одолела Словакия (2:1 ДВ) в матче 1/8 финала Евро-2024.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча сборные обменялись голами. Сначала вперед вышла сборная Словакии. На 25-й минуте нападающий команды Иван Шранц принял передачу в штрафной соперника и отправил мяч в дальний угол ворот.

    Уже на 90+5-й минуте сборная Англии все-таки сумела сравнять счет благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема. Игрок сумел пробить через себя и попал точно в правый угол.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Команды довели дело до дополнительного времени. На 91-й минуте нападающий Англии Гарри Кейн сумел подстроиться под передачу и головой отправил мяч в ворота под перекладину — 2:1.

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
    Англия — Словакия 2:1
    Голы: 0:1 Иван Шранц (25'), 1:1 Джуд Беллингхэм (90 + 5'), 2:1 Гарри Кейн (91') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Марк Гехи, Киран Триппьер (Коул Палмер, 66'), Кобби Майну (Эберечи Эзе, 84'), Деклан Райс, Букайо Сака, Джуд Беллингхэм (Эзри Конса, 106'), Филип Фоден (Айван Тони, 90'), Гарри Кейн (Конор Галлахер, 106') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Денис Вавро, Петер Пекарик (Любомир Тупта, 109'), Лукаш Гараслин (Томаш Суслов, 61'), Давид Стрелец (Роберт Боженик, 61'), Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 81'), Станислав Лоботка, Юрай Куцка (Матуш Беро, 81'), Иван Шранц (Норберт Дьёмбер, 90') Предупреждения: Марк Гехи (3'), Кобби Майну (7'), Юрай Куцка (13'), Джуд Беллингхэм (17'), Милан Шкриньяр (45 + 1'), Петер Пекарик (77'), Денис Вавро (108'), Норберт Дьёмбер (114')

    По итогам матча сборная Англии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск. Сборная Словакии завершила свое выступление на турнире.

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