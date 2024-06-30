Беллингем: За 30 секунд до гола было ощущение, что подвел нацию

Полузащитник сборнойподелился эмоциями после волевой победы национальной команды над(2:1 ДВ) в 1/8 финала Евро-2024.

«Ты в 30 секундах от того, чтобы поехать домой. Ощущение такое, что ты подвел нацию. И тут один удар по мячу — и все отлично.

Я не хочу испытывать такие чувства. Но когда это случается (и все получается) — это здорово. Играть за Англию классно, но также при этом оказывается большое давление. То, что я на поле, забиваю — это облегчение, освобождение. Очень радостный момент», — сказал Беллингем пресс-службе УЕФА.

Напомним, что полузащитник сборной Англии сумел сравнять счет на 90+5-й минуте. Сборная «трех львов» выиграла матч со счетом 2:1 в рамках дополнительного времени. В 1/4 финала Евро-2024 Англия сыграет против Швейцарии 6-го июля в 19:00 мск.