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    Беллингем: За 30 секунд до гола было ощущение, что подвел нацию

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    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями после волевой победы национальной команды над Словакией (2:1 ДВ) в 1/8 финала Евро-2024.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Ты в 30 секундах от того, чтобы поехать домой. Ощущение такое, что ты подвел нацию. И тут один удар по мячу — и все отлично.

    Я не хочу испытывать такие чувства. Но когда это случается (и все получается) — это здорово. Играть за Англию классно, но также при этом оказывается большое давление. То, что я на поле, забиваю — это облегчение, освобождение. Очень радостный момент», — сказал Беллингем пресс-службе УЕФА.

  • Англия — Словакия 2:1 (дв). Онлайн
  • Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024
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    • Напомним, что полузащитник сборной Англии сумел сравнять счет на 90+5-й минуте. Сборная «трех львов» выиграла матч со счетом 2:1 в рамках дополнительного времени. В 1/4 финала Евро-2024 Англия сыграет против Швейцарии 6-го июля в 19:00 мск.

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