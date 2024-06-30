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    Англия — Словакия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия

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    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем
    Сборная Англии сыграет в Гельзенкирхене со Словакией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланировано на 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места в группе, в которой также находились Дания, Словения и Сербия. Примечательно, что англичане стали единственной командой в этом квартете, кому удалось одержать победу.

    В матче первого тура сборная «трех львов» благодаря голу Беллингема на 13-й минуте минимально обыграла Сербию — 1:0. Спустя четыре дня Англия сыграла вничью с Данией (1:1), а в заключительном туре расписали нулевую ничью со сборной Словении.

    Сборная Англии еще ни разу не была чемпионом Европы. Лучшим результатом команды стал выход в финал на прошлом Евро-2020, в котором подопечные Саутгейта уступили трофей Италии в серии послематчевых пенальти.

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    Словакия

    Сборная Словакии стала третьей в самой интригующей группе E, набрав 4 очка, как и все остальные участники — Румыния, Бельгия и Украина. Команда под руководством Франческо Кальцоны вышла в плей-офф благодаря дополнительным показателям.

    В стартовом туре Евро-2024 словаки сенсационно обыграли во Франкфурте сборную Бельгии (1:0). Далее случилось поражение от Украины (1:2), а в заключительном туре Словакия сыграла с Румынией вничью (1:1), которая устроила обе сборные.

    Словаки уже повторили свое лучшее достижение на чемпионатах Европы, оформив выход в 1/8 финала. В 2016 году на турнире во Франции команда вышла из группы, а затем проиграла Германии на первой стадии плей-офф.

    Личные встречи

    В 6-ти очных матчах Англия одержала 5 побед, еще одна встреча завершилась вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Словакия с коэффициентом 2.24.

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