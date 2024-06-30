30 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Англия и Словакия. Начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Путь в 1/8 финала: Англия вышла в плей-офф с первого места в группе. Но команда не впечатлила на групповом этапе. В трех матчах было набрано лишь 5 очков.

Последние матчи: В первом туре Англия играла с Сербией. В упорной борьбе фаворит отпраздновал минимальную победу.

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В матче второго тура англичане играли с Данией. Команда Гарета Саутгейта забила первой, однако не смогла удержать преимущество. Поединок закончился вничью 1:1.

В третьем туре Англия встречалась со Словенией и разошлась миром — 0:0.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Многих игра сборной Англии разочаровывает. Но Гарет Саутгейт, похоже, не спешит форсировать события.

Скорее всего, в плей-офф англичане должны прибавить. Пока команда очень мало забивает. За 270 минут удалось лишь дважды поразить ворота соперника.

Словакия

Путь в 1/8 финала: Словакия начала групповой этап с сенсационной победы над Бельгией. Затем последовало поражение от Украины. В третьем туре была ничья с Румынией.

Словакия, как и все участники квартета, набрала 4 очка в трех матчах и прошла дальше.

Последние матчи: Словакия пробилась в плей-офф во многом благодаря удачному стартовому матчу. Победы над Бельгией не ждал никто.

Словакия могла победить и Украину, но сине-желтые во втором тайме прибавили и забили дважды.

Интересный поединок получился и с Румынией. Команды не выявили сильнейшего.

Состояние команды: Словакия сделает ставку на насыщенную оборону. Англия очень мало забивает. У словаков есть шанс надежно сыграть в обороне.

Букмекеры считают фаворитом Англию. Будет минимальная победа? Не исключено, что с такой игрой англичан в атаке могут быть и дополнительное время, и серия пенальти.

Англия и Словакия встречались в 2017 году. Тогда родоначальники футбола победили со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Англия на Евро-2024 еще ни разу не проиграла

Словакия на групповом этапе набрала четыре очка, в одном из матчей одолев Бельгию

Последний раз команды играли друг с другом в 2017 году

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 8.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.76.

Прогноз: Команды не захотят рисковать. Поначалу стоит ждать осторожный футбол, поэтому по итогам первого тайма возможна ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во встрече в ворота одной из команд будет назначен 11-метровый.

Ставка: пенальти — да за 2.90