1 июля в 1/8 финала Евро-2024 сыграют сборные Франции и Бельгии. Встреча начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Путь в 1/8 финала: Франция на групповом этапе набрала пять очков. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и ни разу не уступила.

В плей-офф французы вышли со второго места. Трехцветные пропустили вперед Австрию.

Последние матчи: Франция начала Евро-2024 с победы 1:0 над Австрией. В этой встрече сломали нос форварду Килиану Мбаппе.

Во втором туре французы разошлись миром с Нидерландами. Поединок закончился вничью 0:0.

В третьем туре Франция снова не победила. Была зафиксирована ничья с Польшей (1:1).

Ориентировочный состав Майк Меньян — Жюль Кунде, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес — Н'Голо Канте, Адриан Рабьо, Орельен Тчуамени — Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Франция стартовала с победы на Евро, но всё испортила травма Килиана Мбаппе. Форварду стало гораздо труднее играть со сломанным носом.

В предстоящей встрече Франции очень важно реализовать свои голевые моменты. Если это получится, то команда шагнет в четвертьфинал.

Букмекеры склоняются к победе подопечных Дидье Дешама. Но тут есть вероятность, что победителя могут не выявить в основное время.

Бельгия

Путь в 1/8 финала: Бельгия в своей группе набрала 4 очка, как и три остальных команды. Удалось по разу победить, сыграть вничью и проиграть.

Бельгийцы на групповом этапе выглядели не лучшим образом. От подопечных Доменико Тедеско ждали большего.

Последние матчи: В первом туре Бельгия неожиданно уступила Словакии со счетом 0:1. Но затем удалось реабилитироваться в матче с Румынией.

В третьем туре в противостоянии с Украиной была зафиксирована нулевая ничья. Этого результата Бельгии хватило для выхода в плей-офф.

Ориентировочный состав Коэн Кастельс — Тимоти Кастань, Ваут Фас, Артюр Теате, Ян Вертонген — Амаду Онана, Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне — Жереми Доку, Леандро Троссар, Ромелу Лукаку.

Состояние команды: Бельгия шокировала поклонников в стартовом матче Евро. Но поражение от словаков встряхнуло команду.

Затем были набраны 4 очка, которые помогли выйти из группы. Особенно не везет форварду Ромелу Лукаку. Всего его голы арбитры отменили. Возможно, нападающий прибавит в плей-офф?

Франция и Бельгия последний раз играли в Лиге наций в 2021 году. Тогда трехцветные одержали победу со счетом 3:2.

Статистика для ставок

Франция еще ни разу не проиграла на Евро-2024

Бельгия на групповом этапе забила лишь два гола

В 2021 году Франция обыграла бельгийцев со счетом 3:2

Ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.92, победа Бельгии — 4.74, ничья — 3.23.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.42 и 1.66 соответственно.

Прогноз: Играют две примерно равные команды. В начале встречи никто не захочет рисковать. После первого тайма будет зафиксирована ничья.

Рекомендуемая ставка: ничья в первом тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не выявят сильнейшего по итогам 90 минут.

Ставка: ничья за 3.23.