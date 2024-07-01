Португалия сыграет против Словении в 1/8 финала Евро-2024. Поединок состоится 1 июля и пройдет во Франкфурте на «Дойче Банк Парке», начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: Национальная команда Португалии стала первой в своем квартете на групповом этапе, набрав шесть баллов в трех играх.

Португальцы выиграли два поединка и потерпели одно фиаско, забили пять голов, а пропустили в свои ворота три мяча.

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Последние матчи: В первых двух турах группового этапа данного турнира «европейские бразильцы» поочередно обыграли сборные Чехии 2:1 и Турции 3:0. А в заключительной встрече, которая уже не имела для них турнирного значения, они сенсационно проиграли Грузии 0:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Диогу Кошта; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш; Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва; Рафаэл Леау, Роналду, Жоау Феликс.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В отрезке 17 встреч с учетом всех турниров сборная Португалии смогла выиграть в 14 из них, а в трех остальных она терпела фиаско.

И за весь этот период португальцы только в двух случаях уходили с поля без забитого гола. Причем в большинстве встреч данного отрезка они забивали за матч два и более мяча.

Словения

Турнирное положение: Сборная Словении финишировала третьей в своем квартете на групповом этапе с тремя набранными очками.

Словенцы все три своих проведенных поединка на данной стадии завершили вничью, забив два гола при двух пропущенных.

Последние матчи: Стартовали на Евро-2024 «парни» с мирового исхода против Дании 1:1, затем они сыграли вничью с Сербией 1:1, упустив победу перед самым финальным свистком. А в заключительном матче группы они поделили очки с Англией — 0:0.

Не сыграют: Защитник Эрик Янза будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Облак; Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец; Стоянович, Элшник, Гнезда-Черин, Млакар; Шпорар, Шешко.

Состояние команды: К данному поединку национальная команда Словении подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров.

За этот период она добыла четыре виктории и расписала пять мировых исходов, четыре из которых пришлись на четыре предыдущие встречи. И только в одном поединка данного отрезка словенцы не смогли забить.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные играли только раз. И этот матч выиграли словенцы 2:0

Португальцы не забили только в одном поединке из шести предыдущих

Словенцы уходили с поля без гола всего в одном матче из девяти минувших

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.40, победа Словении — 10.00, ничья — 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.

Прогноз: С борная Словении смотрелась неплохо в группе, однако до уровня португальцев ей еще далеко. к тому же Португалия показала неплохую результативность на групповом этапе, забросив за три матча пять голов. Исходя из этого, предлагаем поставить на то, что фаворит отправит в ворота словенцев пару мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТ Португалии больше 2 за 2.14.

Прогноз: И также еще ставим на то, что в целом поединок порадует результативностью и превысит тотал в три забитых мяча.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.81.