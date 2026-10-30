Сделает ли «Вилла» еще один шаг к топ-5 АПЛ?

прогноз на матч соперников с победной формой в АПЛ, ставка за 1.92

31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам восьми туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на выезде проиграл «Борнмуту» (0:3) и вылетел из турнира.

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив набрал три очка, когда теперь на своем поле обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Онана, Руджери и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла четыре раза при одном поражении.

Очевидно, что хозяева выглядят явным фаворитом игры, не говоря уже о том, что они превосходят соперника в классе, а также получат поддержку родных трибун.

Николас Джексон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам восьми туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет восемь баллов в активе.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в два очка от зоны понижения в классе и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб дома проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) и вылетел из турнира.

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на чужом поле обыграл «Ковентри» (1:0).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Сессеньон.

Состояние команды: в семи предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

На основе таких результатов напрашивается вывод, что у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, однако перевес соперника в классе обещает стать определяющим.

Джош Кинг — лучший бомбардир команды в АПЛ с двумя голами.

На что ставят в матче Астон Вилла — Фулхэм Букмекерские коэффициенты на матч Астон Вилла — Фулхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла

в трех последних матчах «Фулхэма» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Фулхэма» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.75, выигрыш «Фулхэма» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Тем временем, в последнем матче гости потерпели поражение.

1.92 «Астон Вилла» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Астон Вилла» — «Фулхэм» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в их трех последних домашних поединках.

2.66 «Астон Вилла» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Астон Вилла» — «Фулхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: «Астон Вилла» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.66