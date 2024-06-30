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    Ламин Ямаль и Альваро МоратаИспания — Грузия 4:1. Онлайн
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    Испания разгромила сборную Грузии и вышла в четвертьфинал Евро-2024

    Испания — Грузия: счет матча 4:1, обзор голов

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    Испания одержала волевую победу над Грузией (4:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме сборные обменялись голами. На 18-й минуте защитник «красной фурии» Робен Ле Норман оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Уже на 39-й минуте у сборной Испании получилось сравнять счет благодаря голу Родри. Полузащитник получил мяч у штрафной соперника и уверенно пробил в правый угол ворот — 1:1.

    Во 2-м тайме сборная Испании забила 3 безответных гола. Сначала на 51-й минуте полузащитник команды Фабиан Руис вывел свою команду вперед, а затем на 75-й минуте Нико Уильямс сделал счет 3:1.

    На 83-й минуте нападающий сборной Испании Дани Ольмо поставил точку в этом матче. Форвард освободился от опеки, вышел на голкипера и забил гол — 4:1.

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
    Испания — Грузия 4:1
    Голы: 0:1 Робен Ле Норман (автогол) (18'), 1:1 Родриго Эрнандес (39'), 2:1 Фабиан Руис (51'), 3:1 Нико Уильямс (75'), 4:1 Даниэль Ольмо (83') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль (Хесус Навас, 82'), Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья (Алехандро Гримальдо, 66'), Родриго Эрнандес, Фабиан Руис (Микель Мерино, 82'), Педри (Даниэль Ольмо, 52'), Ламин Ямал, Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 66'), Нико Уильямс Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Лочошвили (Георгий Цитаишвили, 63'), Лаша Двали, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани (Ника Квеквескири, 79'), Отар Какабадзе, Хвича Кварацхелия, Георгий Кочорашвили, Отар Китеишвили (Сандро Алтунашвили, 41'), Георгий Чакветадзе (Зурико Давиташвили, 63'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 79') Предупреждения: Альваро Мората (44'), Зурико Давиташвили (71')

    Сборная Испании вышла в 1/4 финала Евро-2024. Грузинская сборная завершила свое выступление на турнире.

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