Дневник Евро-2024. Трудовые победы Англии и Испании, бисиклета Беллингема, рекорды Уильямса и Кейна, сейвы Мамардашвили

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись очередные матчи 1/8 финала Евро-2024. Сборная Англии дожала команду Словакии со счетом 2:1, а сборная Испании в волевом стиле разгромила команду Грузии с результатом 4:1

Событие дня

Противостояние сборных Испании и Грузии считалось самым прогнозированным на этой стадии турнира, однако в итоге все оказалось далеко не так. Грузины смогли оказать достойное сопротивление испанцам, однако их хватило только на один тайм.

Испанская сборная владела преимуществом и создавала моменты, однако на последнем рубеже вновь четко действовал Георгий Марадишвили. А вот Грузия прогнозировано действовала на контратаках и одна из них завершилась взятием ворот. Робин Ле Норман после прострела с фланга сыграл нерасторопно в своей штрафной и отправил мяч в собственные ворота.

Испанцы сразу же побежали отыгрываться, но сделать им это удалось только в концовке тайма. Родри хорошенько приложился по мячу и попал точный в нижний угол ворот Марадишвили. А все ясно стало уже на старте второй половины встречи, когда Фабиан Руис ударом головой вывел испанцев вперед. К слову, ассистом отметился Ламин Ямаль, который стал самым молодым в истории Евро футболистом, сделавшим результативную передачу в матче плей-офф.

Сборная Испании globallookpress.com

Точку же в матче поставили Нико Уильямс и Дани Ольмо, которые довели счет до разгромного и вывели испанцев в четвертьфинал чемпионата Европы, где им предстоит сыграть против Германии. Вот это уже будет проверка на прочность для обоих коллективов.

Для грузин же сказка завершилась и в Тбилиси эта ночь пройдет тихо и без гуляний. Несмотря на это, сборная Грузии точно может записать выступление на чемпионате Европы себе в актив. Первое Евро и сразу же выход из группы, да еще и победа над грозной Португалией — очень достойный результат!

Спасение дня

Англия еле-еле унесла ноги от Словакии. Мало кто ожидал, что этот матч получится интересным, но в итоге получилось все иначе. Словаки навязали борьбу главному фавориту турнира по мнению букмекеров и едва вовсе не выиграли.

Словакия отлично начала матч, создала несколько моментов, но кульминацией стала 25-я минута, когда Иван Шранц с передачи Давида Стрелеца смог открыть счет. А еще первый тайм ознаменовался большим количеством нарушений правил и желтых карточек у обеих команд.

Календарь и таблица Евро-2024

Странно, но сборная Англии не отходила от своей тактики и играла больше в обороне. Только во втором тайме подопечные Гарета Саутгейта взялись за дело и начали наседать на ворота соперника. Да и словаки откровенно «сели» в оборону и просто удерживали.

Несмотря на игровое и территориальное преимущество, у Англии не было много опасных моментов, а ударов в створ и вовсе не было. Сначала арбитр встречи пощадил Куцку и не удалил его за множество фолов, затем Райс смог сотрясти штангу ворот Дубравки, а вот уже на пятой компенсированной минуте англичане добились своего. Спас «родоначальников футбола» Джуд Беллингем, который поразил ворота соперника красивым ударом через себя и перевел игру в овертайм.

Сборная Англии globallookpress.com

А вот в дополнительное время словаки не продержались и минуты! Англичане усилиями Гарри Кейна смогли выйти вперед уже на 91-й минуте и затем уверенно удержали свое преимущество, пробившись в четвертьфинал. К слову, за игру Англия нанесла два удара в створ ворот соперника и дважды забила. Теперь подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Швейцария, которая уже выбила из турнира действующих чемпионов итальянцев.

Гол дня

Забитый мяч Джуда Беллингема на пятой компенсированной минуте стал не только важнейшим, но и красивейшим. После вбрасывания мяча из аута от Уокера Гехи в касание скинул на Джуда, который в падении через себя отправил мяч в ворота словаков без шансов для Дубравки.

Фрагмент матча globallookpress.com

Именно этот гол стал решающим в поединке. Он смог перевести игру в овертайм, где англичане без особых проблем смогли дожать обескураженного и просевшего соперника.

Герой дня

Форвард сборной Словакии Иван Шранц был близок к тому, чтобы стать не только героем сегодняшнего дня, но и героем всей нации. 30-летний форвард «Славии» смог отметиться голом в ворота англичан и едва не принес победу своей команде.

Иван Шранц globallookpress.com

К слову, стоило Шранцу покинуть поле на третьей компенсированной минуте, как тут же через две минуты словаки пропустили и потеряли победу.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Также Шранц забил уже третий мяч на турнире и догнал лидирующего Георгия Микаутадзе в списке лучших бомбардиров. Конечно, вряд ли они останутся на лидирующей позиции, но факт остается фактом.

Неудачник дня

Сборная Англии смогла вытащить себя из этого «звания» на жилах, опыте и последних секундах, поэтому сюда можно отправить оборону сборной Грузии. Защитники грузинской команды откровенно не успевали за быстрыми испанцами, отсюда и появлялись моменты и было пропущено целых четыре мяча.

Конечно, от Грузии ничего не ждали в этой игре, но для того, чтобы иметь шансы в матче с испанцами, необходимо лучше играть именно в защите, но подопечным Вилли Саньоля это сделать не удалось, а один Георгий Мамардашвили тащить за всю оборону не в состоянии чисто физически.

Рекорд дня

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы, который вышел в стартовом составе и закончил матч с голом, результативной передачей и 100% точностью передач (46/46). Невероятный показатель покорился атакующему хавбеку «Атлетика».

Достижение дня

На матч со Словакией в стартовом составе сборной Англии вышел форвард Гарри Кейн. 30-летний футболист принял участие в 79-й официальной игре за национальную команду и стал рекордсменом по этому показателю, обойдя бывшего голкипера Питера Шилтона (78).

Гарри Кейн globallookpress.com

По общему количеству проведенных матчей в футболке сборной Англии по-прежнему лидирует Шилтон (125). Кейн замыкает десятку в этом рейтинге (94).

Цифра дня

Грузия забила больше мячей (1), чем нанесла ударов (0) в створ за первый тайм матча против Испании. Бывает и такое. А автогол же с отрывом является «лучшим бомбардиром» этого чемпионата Европы.

В итоге этот гол так и остался единственным для грузин, а вот из своих ворот они доставали мяч целых четыре мяча.

Лучше только Акинфеев

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили смог сделать целых 30 сейвов на турнире. Больше за один чемпионат Европы сделал только вратарь сборной России Игорь Акинфеев в 2008 году. Данная статистика доступна с 1980 года.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Именно грузинского голкипера можно по праву считать лучшим на своей позиции на этом турнире. Где же теперь окажется Мамардашвили? За него должна развернуться настоящая борьба.