Дневник Евро-2024. Швейцария и Германия — в 1/4 финала, остановка матча, действующие чемпионы прекратили борьбу на турнире

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись первые матчи 1/8 финала Евро-2024. Сборная Швейцарии переиграла команду Италии 2:0, а сборная Германии с аналогичным результатом одолела команду Дании.

Событие дня

Безусловно, вылет действующих чемпионов Европы стал неожиданным и сенсационным. Сборная Италии уступила Швейцарии по игре, статистике и результату.

Фрагмент матча globallookpress.com

Команды вышли на поле практически в сильнейших составах, однако некоторое время ушло на притирку, а вот потом швейцарцы открыли счет усилиями Ремо Фройлера с передачи Рубена Варгаса.

А на первой же минуте второго тайма подопечные Мурата Якина смогли увеличить разрыв в счете после гола Рубена Варгаса. Как бы итальянце не стремились и не хотели перевернуть игру, у них ничего не получалось. Полностью заслуженная победа Швейцарии.

Тайм дня

Во втором поединке игрового дня сборная Германии разобралась с Данией. Первый тайм получился равным и ни одна из команд не имела преимущества. Моменты создавались, однако ничем не завершались.

Фрагмент матча globallookpress.com

А вот во второй половине матча преимущество немцев было уже ощутимым. Все это вылилось в два забитых мяча в исполнении подопечных Юлиана Нагельсманна. Голами отметились Кай Хаверц с пенальти и Джамал Мусиала. Могли хозяева турнира забивать и больше, но четко на последнем рубеже действовал Каспер Шмейхель.

Было в этом матче и три незасчитанных гола. У Германии отменили точные удары Нико Шлоттербека и Флориана Вирца, а у Дании — Йоакима Андерсена.

Неудачник дня

Таковым можно смело назвать защитника датчан Йоакима Андерсена. Сначала он смог поразить ворота соперника, но его отменили, а уже через минуту мяч ему попал в руку в собственной штрафной, после чего был назначен пенальти.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Факт дня

На каждом из трех последних Евро действующий чемпион вылетал в 1/8 финала: В 2016 году Испания проиграла Италии (0:2), в 2020 году Португалия уступила Бельгии (0:1), а в 2024 году Италия не смогла ничего противопоставить Швейцарии (0:2).

Календарь и таблица Евро-2024

Аномалия дня

Английский арбитр Майкл Оливер принял решение остановить матч между сборными Германии и Дании на 36-й минуте из-за удара молнии и сильного ливня.

Удар молнии globallookpress.com

Футболисты ушли к скамейкам своих команд, а затем — в подтрибунное помещение. Через 25 минут игроки вернулись на поле и снова начали играть, предварительно проведя небольшую разминку.

Ответственность дня

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за поражение в матче со Швейцарией. Он призвал не винить ни в чем футболистов.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Я несу ответственность за то, что произошло: я выбирал команду. Это часть процесса, в котором я знакомлюсь с игроками. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. Я недоволен игрой с Испанией. Отчасти я был доволен двумя другими играми. Я дал им отдых и изменил состав, в то время как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что мы должны были сохранять высокую интенсивность.

Это часть процесса. У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами до этого Евро, у меня — всего десять, и мы постоянно находились под огнём — "ты должен выиграть, ты должен выиграть". Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше её настроить. У нас также были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Рекорд дня

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 и стал рекордсменом своей национальной команды по количеству игр на европейских первенствах.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Матч против команды Дании для 38-летнего голкипера стал 19-м на чемпионатах Европы. Он побил рекорд, который принадлежал экс-полузащитнику «бундестим» Бастиану Швайнштайгеру, на счету которого было 18 таких встреч.

Маттеус назвал лучшего игрока

Легендарный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус ответил на вопрос о том, кто для него пока что является лучшим игроком этого Евро-2024.

«На данный момент лучший игрок чемпионата Европы — Марсель Забитцер. Я видел его вживую в Берлине во время победы Австрии над Нидерландами со счетом 3:2. Его скорость, его легкость, его изящество, то, как он использует своих товарищей по команде, как он работает в защите, скорость, с которой он играет вперед — я почти не видел его таким в Дортмунде.

Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1. Эта команда делает и реализует то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника», — приводит слова Маттеуса Меtro.