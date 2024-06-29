Короче, Евро. 29-30 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 30 июня 2024 года

29 июня

В субботу прошли первые два матча 1/8 финала.

Сначала на поле вышли сборные Швейцарии и Италии. Фаворитом выглядела команда Лучано Спаллетти, но уже с первых минут было понятно, что подопечные Мурата Якина гораздо лучше физически и ментально готовы к этой игре. Они безраздельно царили в центре поля и спокойно разыгрывали свои комбинации, итальянцы же старались наладить игру флангами, но Кьеза постоянно скатывался в бесполезный дриблинг, упираясь в защитников или выполняя безадресные навесы.

Первый гол в ворота Доннаруммы пришел с левого фланга, где Рубен Варгас открыл, получил передачу и спокойно покатил в центр на забытого всеми Ремо Фройлера. Полузащитник «Болоньи» спокойно разобрался в этом эпизоде и вывел Швейцарию вперед.

Ремо Фройлер открывает счет globallookpress.com

Второй гол вышел абсолютно похожим на первый. Только в этот раз Варгас спокойно получил мяч с левого фланга, подработал и спокойно положил в дальнюю девятку мимо вратаря итальянцев. Этот гол окончательно убил интригу в матче. Италия сбилась на бесконечные навесы и черпаки за спины защитникам, которые спокойно пресекали высокорослые защитники швейцарцев. Не помогли и замены, которые игру не усилили. Команда Мурата Якина стала первым четвертьфиналистом Евро-2024, выбив чемпиона Еыро-2020.

Во втором матче хозяева Евро-2024 сборная Германии победила сборную Дании со счетом 2:0. Уже в дебюте встречи центральный защитник Нико Шлоттербек, заменивший в основе Джонатана Та, забил мяч головой, но после просмотра VAR он был отменен. Выдержав стартовый натиск, датчане стали огрызаться и провели несколько неплохих контратак, но на месте был Мануэль Нойер.

Дождь на матче Германия — Дания globallookpress.com

В конце первого тайма над стадионом в Дортмунде разразилась гроза с молниями, и судья Майкл Оливер принял решение приостановить игру примерно на полчаса. В начале второго тайма Дания открыла счет, но гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда. Через пять минут немцы получили право на пенальти и его уверенно исполнил точным ударом Кай Хаверц. А на 68-й минуте Джамал Мусиала убежал в контратаку и воспользовался нерешительностью Каспера Шмейхеля, сделав счет 2:0. Германия в четвертьфинале и ждет соперника из пары Испания — Грузия.

30 июня

В воскресенье, 30 июня, состоятся два матча 1/8 финала Евро-2024.

Победитель группы С сборная Англии сыграет с третьей командой группы Е сборной Словакии, а лучший коллектив группы В Испания сразится с третьей по силе сборной в группе F Грузией.

19:00. Англия — Словакия

Англичане в этом матче будут явными фаворитами, но пока на этом чемпионате Европы команда Гарета Саутгейта является главным объектом критики со стороны многочисленных экспертов и болельщиков. Ей вменяется чересчур скучная и прагматичная игра во всех матчах группового турнира.

На пути к этой встрече Англия обыграла Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Путь сборной Словакии получился гораздо труднее к матчам плей-офф. Она сенсационно победила Бельгию (1:0) в первом туре, затем проиграла Украине (1:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1). Команда Франческо Кальцоны подходит к этой игре в ранге явного аутсайдера, но согласна ли она с этим?

Сборная Англии globallookpress.com

Наши эксперты считают, что Словакия сможет дать бой в этой встрече в первой половине. Прогноз на этот матч можно посмотреть по ссылке. По мнению букмекеров Англия одержит победу за 1,47, а на Словакию дают 11,0. Ничью можно забрать за 4,0.

19:00. Англия — Словакия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин.

Место встречи: Фельтинс-Арена, Гельзенкирхен

22:00. Испания — Грузия

По итогам группового этапа испанцы стали самой яркой командой, набрав 9 очков из 9 возможных в так называемой группе смерти. Подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0), не пропустив ни одного мяча в трех играх.

Календарь и таблица Евро-2024

Грузия стала чуть ли не главной сенсацией группового раунда, пробившись в 1/8 финала. В своем дебютном матче на Евро сборная уступила Турции (1:3), затем сыграла вничью с Чехией (1:1) и наконец сенсационно обыграла Португалию (2:0), что дало возможность набрать 4 очка и выйти с третьего места. Фаворит тут очевиден? На бумаге да, но Испания часто неожиданно оступалась в плей-офф на слабых командах, а Грузия на невероятном кураже и ей нечего терять.

Вингеры сборной Испании Нико Уильямс и Ламин Ямаль globallookpress.com

Наши эксперты считают, что игра получится очень результативной. Посмотреть прогноз можно тут. У букмекеров очевидным фаворитом является Испания, на ее победу дают 1,21, а на Грузию — 17,0. Ничья же оценивается в основное время за 7,4.

22:00. Испания — Грузия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Райн Энерги», Кельн

Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.