Испания
Грузия
Испания
Турнирное положение: Национальная команда Испании заняла первое место в своем квартете не групповом этапе, набрав девять баллов из девяти возможных.
«Красная Фурия» выиграла все три проведенных поединка с общим счетом 5:0.
Испания — Грузия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, во втором игровом дне они смогли минимально одолеть Италию со счетом 1:0, благодаря автоголу в начале второй половины игры. А в заключительном туре одолели Албанию 1:0.
Не сыграют: Форвард Айозе Перес и защитник Начо Фернандес пребывают в лазарете команды.
Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: За минувшие 15 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.
В остальных же 14 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 12 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.
Грузия
Турнирное положение: Сборная Грузии — это сенсация этого чемпионата Европы. На групповом этапе она заняла третье место с четырьмя очками и пробилась в плей-офф.
Грузины смогли по раза выиграть, проиграть и сыграть вничью, забили и пропустили они по четыре гола.
Последние матчи: В первом поединке на Евро-2024 «крестоносцы» уступили со счетом 1:3 сборной Турции. Во втором туре они расписали мировую 1:1 с Чехией, а в заключительном игровом дне группы сенсационно обыграли саму Португалию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
Не сыграют: Защитник Анзор Меквабишвили будет отбывать дисквалификацию.
Ориентировочный состав Мамардашвили; Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе; Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе.
Состояние команды: За минувшие десять поединков с учетом всех турниров сборная Грузии уступила только в двух случаях.
Три раза за это время она еще сыграла вничью и отпраздновала пять викторий. И только в одном матче данного отрезка грузины уходили с поля без результативных действий.
Статистика для ставок
- В отборе к этому турниру испанцы дважды обыграли грузин — 3:1 и 7:1
- Испания обыграла Грузию в шести из семи очных игр при одном фиаско
- Четыре предыдущих очных поединка данных команд завершились на тотал больше 2,5
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.24, победа Грузии — 14.50, ничья — 6.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.
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Прогноз: Здесь рекомендуем ставить на верховой исход, так как испанцы очень серьезно отнесутся к Грузии после ее сенсационной победы над Португалией и не позволят себе недооценку, и продемонстрируют свою мощь в атаке.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.14.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, ведь грузины забивали на этом Евро в каждом матче, да и отличились по разу в воротах соперника еще в отборе.
Ставка: обе забьют за 2.50.