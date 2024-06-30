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    Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?

    Испания — Грузия: прогноз и ставка (коэффициент 2.14) на футбол. 30/06/2024 в 22:00

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    Сборная Испании
    В матче 1/8 финала Евро-2024 национальная команда Испании сыграет против сборной Грузии. Встреча состоится 30 июня в Кельне на «Рейн Энерги» и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 30 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Испания

    Турнирное положение: Национальная команда Испании заняла первое место в своем квартете не групповом этапе, набрав девять баллов из девяти возможных.

    «Красная Фурия» выиграла все три проведенных поединка с общим счетом 5:0.

    Испания — Грузия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, во втором игровом дне они смогли минимально одолеть Италию со счетом 1:0, благодаря автоголу в начале второй половины игры. А в заключительном туре одолели Албанию 1:0.

    Не сыграют: Форвард Айозе Перес и защитник Начо Фернандес пребывают в лазарете команды.

    Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: За минувшие 15 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

    В остальных же 14 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 12 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

    Грузия

    Турнирное положение: Сборная Грузии — это сенсация этого чемпионата Европы. На групповом этапе она заняла третье место с четырьмя очками и пробилась в плей-офф.

    Грузины смогли по раза выиграть, проиграть и сыграть вничью, забили и пропустили они по четыре гола.

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    • Последние матчи: В первом поединке на Евро-2024 «крестоносцы» уступили со счетом 1:3 сборной Турции. Во втором туре они расписали мировую 1:1 с Чехией, а в заключительном игровом дне группы сенсационно обыграли саму Португалию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

    Не сыграют: Защитник Анзор Меквабишвили будет отбывать дисквалификацию.

    Ориентировочный состав Мамардашвили; Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе; Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе.

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    Состояние команды: За минувшие десять поединков с учетом всех турниров сборная Грузии уступила только в двух случаях.

    Три раза за это время она еще сыграла вничью и отпраздновала пять викторий. И только в одном матче данного отрезка грузины уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В отборе к этому турниру испанцы дважды обыграли грузин — 3:1 и 7:1

    • Испания обыграла Грузию в шести из семи очных игр при одном фиаско

    • Четыре предыдущих очных поединка данных команд завершились на тотал больше 2,5

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.24, победа Грузии — 14.50, ничья — 6.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: Здесь рекомендуем ставить на верховой исход, так как испанцы очень серьезно отнесутся к Грузии после ее сенсационной победы над Португалией и не позволят себе недооценку, и продемонстрируют свою мощь в атаке.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.14.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, ведь грузины забивали на этом Евро в каждом матче, да и отличились по разу в воротах соперника еще в отборе.

    Ставка: обе забьют за 2.50.

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    Испания — Грузия: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
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