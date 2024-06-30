В матче 1/8 финала Евро-2024 национальная команда Испании сыграет против сборной Грузии. Встреча состоится 30 июня в Кельне на «Рейн Энерги» и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Национальная команда Испании заняла первое место в своем квартете не групповом этапе, набрав девять баллов из девяти возможных.

«Красная Фурия» выиграла все три проведенных поединка с общим счетом 5:0.

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Последние матчи: В первом туре данного турнира испанцы легко обыграли сборную Хорватию со счетом 3:0, во втором игровом дне они смогли минимально одолеть Италию со счетом 1:0, благодаря автоголу в начале второй половины игры. А в заключительном туре одолели Албанию 1:0.

Не сыграют: Форвард Айозе Перес и защитник Начо Фернандес пребывают в лазарете команды.

Ориентировочный состав Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За минувшие 15 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

В остальных же 14 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и 12 раз побеждали, причем в восьми случаях с разницей в два и более мячей.

Грузия

Турнирное положение: Сборная Грузии — это сенсация этого чемпионата Европы. На групповом этапе она заняла третье место с четырьмя очками и пробилась в плей-офф.

Грузины смогли по раза выиграть, проиграть и сыграть вничью, забили и пропустили они по четыре гола.

Последние матчи: В первом поединке на Евро-2024 «крестоносцы» уступили со счетом 1:3 сборной Турции. Во втором туре они расписали мировую 1:1 с Чехией, а в заключительном игровом дне группы сенсационно обыграли саму Португалию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Не сыграют: Защитник Анзор Меквабишвили будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Мамардашвили; Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе; Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе.

Состояние команды: За минувшие десять поединков с учетом всех турниров сборная Грузии уступила только в двух случаях.

Три раза за это время она еще сыграла вничью и отпраздновала пять викторий. И только в одном матче данного отрезка грузины уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

В отборе к этому турниру испанцы дважды обыграли грузин — 3:1 и 7:1

Испания обыграла Грузию в шести из семи очных игр при одном фиаско

Четыре предыдущих очных поединка данных команд завершились на тотал больше 2,5

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.24, победа Грузии — 14.50, ничья — 6.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Здесь рекомендуем ставить на верховой исход, так как испанцы очень серьезно отнесутся к Грузии после ее сенсационной победы над Португалией и не позволят себе недооценку, и продемонстрируют свою мощь в атаке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.14.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, ведь грузины забивали на этом Евро в каждом матче, да и отличились по разу в воротах соперника еще в отборе.

Ставка: обе забьют за 2.50.