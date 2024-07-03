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    Димитров проиграет 19-летнему Шану?

    Димитров — Шан. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 13:00 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Димитров

    Григор на старте турнира одержал уверенную победу над Душаном Лайовичем, который никогда не был опасным соперником на траве.

    Болгарскому теннисисту почти не пришлось нервничать в матче против серба — 6:3, 6:4, 7:5.

    В первых двух сетах у соперника не было ни одного брейк-пойнта, а в третьем Димитров сразу отдал гейм на своей подаче, но в итоге спокойно отыгрался.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Примечательно, что на первой подаче Димитров отдал лишь четыре очка. Кажется, он неплохо готов к турниру, но при этом победу над таким соперником не стоит переоценивать.

    Шан

    Цзюньчэн впервые в карьере прошел круг на британском мейджоре.

    Китайский теннисист одержал победу над четвертьфиналистом Уимблдона-2022 Кристианом Гарином — 7:5, 6:4, 6:4.

    Шан не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете. Просто напомним, что ему всего лишь 19 лет.

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    Но этот результат не стал сюрпризом. На неделе перед Уимблдоном представитель Поднебесной очень солидно выступил в Истборне, сумев дойти до четвертьфинала, где проиграл Тейлору Фрицу только на двух тай-брейках.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Шана букмекеры предлагают за 5.50.

    Прогноз: вряд ли Цзюньчэн сильно удивит опытного Григора, но вполне вероятно, что этого соперника болгарин не сможет переиграть в рамках трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.

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    Димитров — Шан: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Димитров проиграет 19-летнему Шану?
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