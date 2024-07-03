Григор Димитров
Шан Цзюньчэн
Димитров
Григор на старте турнира одержал уверенную победу над Душаном Лайовичем, который никогда не был опасным соперником на траве.
Болгарскому теннисисту почти не пришлось нервничать в матче против серба — 6:3, 6:4, 7:5.
В первых двух сетах у соперника не было ни одного брейк-пойнта, а в третьем Димитров сразу отдал гейм на своей подаче, но в итоге спокойно отыгрался.
Примечательно, что на первой подаче Димитров отдал лишь четыре очка. Кажется, он неплохо готов к турниру, но при этом победу над таким соперником не стоит переоценивать.
Шан
Цзюньчэн впервые в карьере прошел круг на британском мейджоре.
Китайский теннисист одержал победу над четвертьфиналистом Уимблдона-2022 Кристианом Гарином — 7:5, 6:4, 6:4.
Шан не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете. Просто напомним, что ему всего лишь 19 лет.
Но этот результат не стал сюрпризом. На неделе перед Уимблдоном представитель Поднебесной очень солидно выступил в Истборне, сумев дойти до четвертьфинала, где проиграл Тейлору Фрицу только на двух тай-брейках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Шана букмекеры предлагают за 5.50.
Прогноз: вряд ли Цзюньчэн сильно удивит опытного Григора, но вполне вероятно, что этого соперника болгарин не сможет переиграть в рамках трех сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.