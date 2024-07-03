Канадец Денис Шаповалов сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Альтмайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис в первом раунде одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:1, 7:5, 6:4.

Канадец впервые за долгое время идеально провел три сета подряд.

Шаповалов забрал 83 процента очков на первой подаче и 76 процентов — на второй.

Поэтому совсем не удивительно, что у соперника было лишь два брейк-пойнта, которые он не реализовал.

В прошлом месяце Шаповалов не прошел ни раунда на «челленджере» в Сербитоне и проиграл Маттео Берреттини во втором круге турнира в Штутгарта.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

С другой стороны, после 2019 года Денис ни разу не проигрывал на Уимблдоне в первом круге, а в 2021-м он и вовсе дошел до полуфинала.

Альтмайер

Даниэль впервые в карьере выиграл матч в основной сетке британского мэйджора.

До этого немец два года подряд не мог пройти первый круг. Но на этот раз всё получилось, несмотря на то, что в прошлом месяце он играл на грунтовых «челленджерах».

Альтмайер одержал волевую победу над британцем Артуром Фери (247-я ракетка мира) — 4:6, 7:6, 1:6, 6:3, 6:1.

Но, скорее всего, дальнейшего развития этот успех не получит. Даже у Фери была возможность остановить немецкого теннисиста.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: скорее всего, канадец снова одержит уверенную победу. На этом покрытии он играет значительно лучше, чем Альтмайер.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в трех сетах за 2.20.