Дневник Евро. Сербский «позор», сумасшедшие фанаты сборной Албании и поножовщина

В четверг, 27 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, не состоялось ни одного матча. Некоторые сборные уже вылетели, а некоторые — готовятся к 1/8 финала турнира. LiveSport.Ru подводит итоги дня на Евро-2024.

Сербия и хорватская авиакомпания

После неудачной игры сборной Сербии на Евро-2024 вокруг национальной команды и Федерации футбола страны разгорелся небольшой скандал. Дело в том, что сборная Сербии летела на чемпионат Европы в Германию на самолете хорватской авиакомпании. Вот как это прокомментировал председатель сербского парламента Ана Брнабич.

«Все это не предавали огласке, чтобы не мешать сборной, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и было. Это позор. Президент Вучич, я бы сказала, был в отчаянии по этому поводу и чрезвычайно зол. Ожидаю, что будут установлены виновные. И станет ясно, почему это произошло.

У нас есть Air Serbia, мы всегда путешествуем этими авиалиниями. Когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает Air Serbia, ведь мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — сказала Брнабич.

У Сербии и Хорватии исторически непростые взаимоотношения. На фоне этого скандала генсек Футбольного союза страны Йован Шурбатович был обязан отреагировать.

Душан Тадич — игрок сборной Сербии globallookpress.com

«Нет, поверьте, никто не знал, даже я, никто из севших в самолет не мог догадаться. Я не виню начальника команды. Была нанята немецкая компания, которая прислала самолет, имеющий маркировку где-то снаружи. Повторяю, изнутри этого не было видно. Когда что-то в системе дает сбой, у меня нет проблем как у генерального секретаря взять на себя ответственность. Такие вещи случаются, они происходили, было ли это политической провокацией... Но это определенно скандал», — сказал Шурбатович.

Неугомонные албанские фанаты

Сборная Албании, казалось бы, точно не фаворит, довольно серая и ни чем не примечательная сборная на Евро-2024, но болельщики этой национальной команды точно не такие. Можно сказать, что они сумасшедшие, ведь кто еще получал 3 штрафа от УЕФА за поведение фанатов во время матчей?

Вот и после 3-го тура группового этапа Евро-2024 Федерация футбола Албании также была оштрафована на сумму 86 500 тыс. евро. Во время матча с Испанией (0:1) некоторые болельщики национальной команды кидали на поле посторонние предметы, распространяли недопустимые сообщения, зажигали файеры, а также 1 из фанатов выбежал на поле.

Болельщики сборной Албании globallookpress.com

Кроме того, в 1-м туре против Италии албанцы были оштрафованы на 37 375 тыс. евро за непотребное поведение болельщиков. Во 2-м матче группового этапа против Хорватии по такой же причине сборная получила штраф в размере 47 500 тыс. евро.

Сборная Албании, ожидаемо, провалила группового этап Евро-2024, заняв последнее 4-е место в группе В с 1-м очком в активе. В матчах плей-офф обойдутся без сумасшедших фанатов албанской сборной.

Большие премиальные сборной Грузии

Выход на групповой этап Евро-2024 для сборной Грузии стал историческим событием, национальная команда впервые пробилась в основной этап статусного турнира. Никто не ожидал от грузинской сборной больших успехов в группе до последнего тура, но эта команда удивила всех, обыграв Португалию (2:0) и выйдя из группы.

После этого стало известно, что сборная Грузии получит премиальные в размере 10-и млн. евро за выход из группы. Об этом заявили в пресс-службе правящей партии «Грузинская мечта». Это инициатива миллиардера Бидзина Иванишвили.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Кроме этого, он же готов выплатить еще 10 млн. евро за выход в четвертьфинал Евро-2024. Для этого сборной Грузии необходимо обыграть Испанию в 1/8 финала. Сможет ли национальная команда вновь прыгнуть выше головы и удивить всю Европу? Это будет сделать гораздо труднее, чем обыграть Португалию, у которой не было особенной мотивации в 3-м туре группового этапа.

Дешам недоволен

Казалось бы, сборная Франции — главный фаворит Евро-2024 и вообще у нее нет слабых мест, но кое-что все равно нашлось. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам недоволен игрой 37-летнего нападающего Оливье Жиру.

Оливье Жиру globallookpress.com

Наставник обвинил футболиста в недостаточной вовлеченности. К тому же, Дешам уже сказал своему окружению, что не верит в успех Жиру на Евро-2024. По мнению специалиста, форвард точно не способен усилить команду.

Сам Жиру остался недоволен тем, как именно он узнал, что останется в запасе на пятничный матч с Нидерландами (0:0). Несмотря на это, форвард не хочет портить атмосферу в раздевалке сборной Франции, планируя приложить большие усилия для того, чтобы быть полезным национальной команде.

Игрок понимает, что был далек от своей оптимальной формы в 1-х турах группового этапа Евро-2024. Жиру надеется, что сможет помочь сборной Франции, когда это потребуется.

Ранее сообщалось о том, что после окончания чемпионата Европы 2024-го года Оливье Жиру объявит о завершении карьеры в национальной команде.

Драка и поножовщина

Ни дня без неприятных инцидентов на Евро-2024! На сей раз учудил вратарь сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич, который после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (0:0) пошел в мюнхенский бар, где устроил драку с охранниками.

«Ваня пришёл в наш бар, но охрана на входе не узнала его и не захотела впускать, хотя на нём были шорты национальной команды. Он разозлился, и произошла драка.

Я быстро вмешался, схватил его за руку и велел ему пойти со мной. Но он отказался. Всё произошло в саду перед баром. Я не слышал, что они говорили ему и что говорили им он. Но я рад, что в конце концов мы всё уладили», — приводит слова владельца бара интернет-издание Telegraf.

Ваня Милинкович-Савич globallookpress.com

Интересно, что Ваня Милинкович-Савич не провел ни единой минуты на поле в рамках Евро-2024. Сборная Сербии заняла последнее 4-е место в группе С с 2 очками в активе.

Помимо этого, издание Sky Sport Germany рассказало про ужасный случай, который произошел 26-го июня во время матча Чехия — Турция (1:2). Мужчина 25-и лет напал с ножом на болельщиков, находившихся в фан-зоне Штутгарта.

По данным источника, от рук злоумышленника пострадало 3 человека — 19-летний немец, а еще двое — граждане Турции в возрасте 38 и 60 лет. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Символическая сборная

Издание L’Equipe опубликовало символическую сборную Евро-2024, куда вошли 2 игрока сборной Грузии, и среди них нет Хвичи Кварацхелии (он — на скамейке запасных).

Символическая сборная группового этапа Евро-2024 по версии L’Equipe:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Пепе, Рубен Диаш (оба — Португалия), Натан Аке (Нидерланды);

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри (оба — Испания), Амаду Онана (Бельгия);

Нападающие: Дан Ндойе (Швейцария), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия).

Джамал Мусиала globallookpress.com

Запасные: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Нуну Мендеш (Португалия), Эмерик Лапорт (Испания), Мерт Мюльдюр (Турция), Тони Кроос, Илкай Гюндоган (оба — Германия), Георгий Кочорашвили (Грузия), Нголо Канте (Франция), Хвича Кварацхелия (Грузия).

Не сыграют

Матчи 1/8 финала Евро-2024 начинаются в субботу, 29-го июня. Уже сейчас стало известно, кто пропустит предстоящие матчи из-за дисквалификаций.

Список футболистов, которые пропустят 1/8 финала Евро-2024:

Швейцария — Италия: Сильван Видмер/Риккардо Калафьори.

Германия — Дания: Джонатан Та/ Мортен Юльманн.

Испания — Грузия: никто/Анзор Меквабишвили.

Португалия — Словения: никто/Эрик Янжа.

Румыния — Нидерланды: Никусор Банку/никто.

Австрия — Турция: Патрик Виммер/Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

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