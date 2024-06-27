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    Дневник Евро. Сербский «позор», сумасшедшие фанаты сборной Албании и поножовщина

    О главных событиях четырнадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии

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    Болельщики сборной Албании
    В четверг, 27 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, не состоялось ни одного матча. Некоторые сборные уже вылетели, а некоторые — готовятся к 1/8 финала турнира. LiveSport.Ru подводит итоги дня на Евро-2024.

    Сербия и хорватская авиакомпания

    После неудачной игры сборной Сербии на Евро-2024 вокруг национальной команды и Федерации футбола страны разгорелся небольшой скандал. Дело в том, что сборная Сербии летела на чемпионат Европы в Германию на самолете хорватской авиакомпании. Вот как это прокомментировал председатель сербского парламента Ана Брнабич.

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    • «Все это не предавали огласке, чтобы не мешать сборной, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и было. Это позор. Президент Вучич, я бы сказала, был в отчаянии по этому поводу и чрезвычайно зол. Ожидаю, что будут установлены виновные. И станет ясно, почему это произошло.

    У нас есть Air Serbia, мы всегда путешествуем этими авиалиниями. Когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает Air Serbia, ведь мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — сказала Брнабич.

    У Сербии и Хорватии исторически непростые взаимоотношения. На фоне этого скандала генсек Футбольного союза страны Йован Шурбатович был обязан отреагировать.

    Душан Тадич — игрок сборной Сербии
    globallookpress.com

    «Нет, поверьте, никто не знал, даже я, никто из севших в самолет не мог догадаться. Я не виню начальника команды. Была нанята немецкая компания, которая прислала самолет, имеющий маркировку где-то снаружи. Повторяю, изнутри этого не было видно. Когда что-то в системе дает сбой, у меня нет проблем как у генерального секретаря взять на себя ответственность. Такие вещи случаются, они происходили, было ли это политической провокацией... Но это определенно скандал», — сказал Шурбатович.

    Неугомонные албанские фанаты

    Сборная Албании, казалось бы, точно не фаворит, довольно серая и ни чем не примечательная сборная на Евро-2024, но болельщики этой национальной команды точно не такие. Можно сказать, что они сумасшедшие, ведь кто еще получал 3 штрафа от УЕФА за поведение фанатов во время матчей?

    Вот и после 3-го тура группового этапа Евро-2024 Федерация футбола Албании также была оштрафована на сумму 86 500 тыс. евро. Во время матча с Испанией (0:1) некоторые болельщики национальной команды кидали на поле посторонние предметы, распространяли недопустимые сообщения, зажигали файеры, а также 1 из фанатов выбежал на поле.

    Болельщики сборной Албании
    globallookpress.com

    Кроме того, в 1-м туре против Италии албанцы были оштрафованы на 37 375 тыс. евро за непотребное поведение болельщиков. Во 2-м матче группового этапа против Хорватии по такой же причине сборная получила штраф в размере 47 500 тыс. евро.

    Сборная Албании, ожидаемо, провалила группового этап Евро-2024, заняв последнее 4-е место в группе В с 1-м очком в активе. В матчах плей-офф обойдутся без сумасшедших фанатов албанской сборной.

    Большие премиальные сборной Грузии

    Выход на групповой этап Евро-2024 для сборной Грузии стал историческим событием, национальная команда впервые пробилась в основной этап статусного турнира. Никто не ожидал от грузинской сборной больших успехов в группе до последнего тура, но эта команда удивила всех, обыграв Португалию (2:0) и выйдя из группы.

    После этого стало известно, что сборная Грузии получит премиальные в размере 10-и млн. евро за выход из группы. Об этом заявили в пресс-службе правящей партии «Грузинская мечта». Это инициатива миллиардера Бидзина Иванишвили.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Кроме этого, он же готов выплатить еще 10 млн. евро за выход в четвертьфинал Евро-2024. Для этого сборной Грузии необходимо обыграть Испанию в 1/8 финала. Сможет ли национальная команда вновь прыгнуть выше головы и удивить всю Европу? Это будет сделать гораздо труднее, чем обыграть Португалию, у которой не было особенной мотивации в 3-м туре группового этапа.

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    Дешам недоволен

    Казалось бы, сборная Франции — главный фаворит Евро-2024 и вообще у нее нет слабых мест, но кое-что все равно нашлось. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам недоволен игрой 37-летнего нападающего Оливье Жиру.

    Оливье Жиру
    globallookpress.com

    Наставник обвинил футболиста в недостаточной вовлеченности. К тому же, Дешам уже сказал своему окружению, что не верит в успех Жиру на Евро-2024. По мнению специалиста, форвард точно не способен усилить команду.

    Сам Жиру остался недоволен тем, как именно он узнал, что останется в запасе на пятничный матч с Нидерландами (0:0). Несмотря на это, форвард не хочет портить атмосферу в раздевалке сборной Франции, планируя приложить большие усилия для того, чтобы быть полезным национальной команде.

    Игрок понимает, что был далек от своей оптимальной формы в 1-х турах группового этапа Евро-2024. Жиру надеется, что сможет помочь сборной Франции, когда это потребуется.

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    • Ранее сообщалось о том, что после окончания чемпионата Европы 2024-го года Оливье Жиру объявит о завершении карьеры в национальной команде.

    Драка и поножовщина

    Ни дня без неприятных инцидентов на Евро-2024! На сей раз учудил вратарь сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич, который после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (0:0) пошел в мюнхенский бар, где устроил драку с охранниками.

    «Ваня пришёл в наш бар, но охрана на входе не узнала его и не захотела впускать, хотя на нём были шорты национальной команды. Он разозлился, и произошла драка.

    Я быстро вмешался, схватил его за руку и велел ему пойти со мной. Но он отказался. Всё произошло в саду перед баром. Я не слышал, что они говорили ему и что говорили им он. Но я рад, что в конце концов мы всё уладили», — приводит слова владельца бара интернет-издание Telegraf.

    Ваня Милинкович-Савич
    globallookpress.com

    Интересно, что Ваня Милинкович-Савич не провел ни единой минуты на поле в рамках Евро-2024. Сборная Сербии заняла последнее 4-е место в группе С с 2 очками в активе.

    Помимо этого, издание Sky Sport Germany рассказало про ужасный случай, который произошел 26-го июня во время матча Чехия — Турция (1:2). Мужчина 25-и лет напал с ножом на болельщиков, находившихся в фан-зоне Штутгарта.

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    • По данным источника, от рук злоумышленника пострадало 3 человека — 19-летний немец, а еще двое — граждане Турции в возрасте 38 и 60 лет. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

    Символическая сборная

    Издание L’Equipe опубликовало символическую сборную Евро-2024, куда вошли 2 игрока сборной Грузии, и среди них нет Хвичи Кварацхелии (он — на скамейке запасных).

    Символическая сборная группового этапа Евро-2024 по версии L’Equipe:

    Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

    Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Пепе, Рубен Диаш (оба — Португалия), Натан Аке (Нидерланды);

    Полузащитники: Фабиан Руис, Родри (оба — Испания), Амаду Онана (Бельгия);

    Нападающие: Дан Ндойе (Швейцария), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия).

    Джамал Мусиала
    globallookpress.com

    Запасные: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Нуну Мендеш (Португалия), Эмерик Лапорт (Испания), Мерт Мюльдюр (Турция), Тони Кроос, Илкай Гюндоган (оба — Германия), Георгий Кочорашвили (Грузия), Нголо Канте (Франция), Хвича Кварацхелия (Грузия).

    Не сыграют

    Матчи 1/8 финала Евро-2024 начинаются в субботу, 29-го июня. Уже сейчас стало известно, кто пропустит предстоящие матчи из-за дисквалификаций.

    Список футболистов, которые пропустят 1/8 финала Евро-2024:

    Швейцария — Италия: Сильван Видмер/Риккардо Калафьори.

    Германия — Дания: Джонатан Та/ Мортен Юльманн.

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    • Испания — Грузия: никто/Анзор Меквабишвили.

    Португалия — Словения: никто/Эрик Янжа.

    Румыния — Нидерланды: Никусор Банку/никто.

    Австрия — Турция: Патрик Виммер/Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын.

    Хакан Чалханоглу
    globallookpress.com

    Все прогнозы на Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следите за результатами матчей — тут. Все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.

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