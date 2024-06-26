Дневник Евро-2024. Грузия в 1/8 финала, Румыния выиграла группу Е, Украина за бортом турнира

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись четыре матча группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024 пока является одной из главных сенсаций турнира. В третьем туре команда победила Португалию (2:0) и с четырьмя очками отобралась в 1/8 финала.

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес в этой встрече поменял весь основной состав за исключением Криштиану Роналду. Дублеры были полны решимости проявить себя, но что-то пошло не так.

Уже на второй минуте Хвича Кварацхелия забил свой первый мяч на турнире после передачи Жоржа Микаутадзе, который воспользовался ошибкой Антониу Силвы. Вингер «Наполи» первым касанием принял мяч, а вторым точно уложил его в дальний угол.

Гол Кварацхелии globallookpress.com

После забитого гола Грузия стала играть гораздо ниже, отдала мяч португальцам (72% владения), а сама уповала на контратаки. Как не старалась команда Роберто Мартинеса вскрыть плотную оборону соперника, ничего у нее не получалось: ни по флангам, ни через центр. А когда все-таки появлялись моменты надежную игру демонстрировал Георгий Мамардишвили.

Календарь и таблица Евро-2024

Первый удар в створ ворот нанесла Португалия только в середине первого тайма, он на счету Роналду, затем капитан имел еще один момент, но ему помешал Антониу Силва. В итоге ветеран завелся, получил желтую карточку, требовал VAR, но судья был спокоен и не поддавался на уговоры и угрозы в свой адрес.

Первый тайм завершился по ударам 11:3 в пользу Португалии, но Грузия вела в счете 1:0. Второй тайм снова начался с атак португальцев, опять момент был у Криштиану, но в итоге гол забила Грузия. Лочошвили заработал фол в штрафной, а Жорж Микаутадзе, уверенно его исполнил, сделав счет 2:0 в пользу своей сборной. Это его третий мяч на Евро-2024.

Жорж Микаутадзе делает счет 2:0 globallookpress.com

Португалия продолжала давить и владеть инициативой, но подопечные Вилли Саньоля спокойно и уверенно оборонялись, доведя матч до самой важной пока победе в своей истории. Ночь и вся неделя в Тбилиси и других городах страны будет очень яркой и жаркой.

Герой дня

Сборную Румынии на этом турнире возглавляет человек с легендарной для страны фамилией — Иорданеску. Под руководством Ангела Йордэнеску румыны выделялись на Евро-1994, где дошли до четвертьфинала, показывая футбол высочайшего качества. Тогда блистали Георге Хаджи, Георге Попеску, Дан Петреску, Флорин Радучою и другие.

На этом чемпионате Европы его дело продолжает сын Эдвард Йордэнеску, который к своим 48 годам тренировал только команды в чемпионате Румынии. В 2022 году он возглавил национальную сборную и вывел ее в финальную часть Евро-2024, где смог занять первое место в компании с Бельгией, Словакией и Украиной.

Эдвард Йордэнеску globallookpress.com

При этом сейчас плеяда в сборной Румынии не такая яркая, как 30 лет назад, когда многие футболисты были на виду в топовых европейских клубах. Многие из них выступают в клубах низших дивизионов топ-5, но наверняка теперь пойдут на повышение.

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Интересно, что в составе и Йорданеску также есть свой Хаджи. Это Янис — сын Георге, выступающий в испанской Примере. Сегодня он провел неплохую игру и заработал пенальти в матче против Словакий, который закончился забитым мячом.

Неудачник дня

Главным неудачником игрового дня стоит назвать сборную Украины. Она набрала четыре очка, но даже с ними не смогла пробиться в 1/8 финала за счет худшей разницы мячей.

Все испортила игра первого тура, когда украинцы потерпели разгромное поражение от Румынии (0:3). Дальше была волевая победа над Словакией (2:1) и ничейный исход с Бельгией (0:0). Но они не спасли от вылета.

Сэйв дня

Вратаря сборной Грузии Георгия Мамардишвили по праву можно назвать одним из лучших голкиперов Евро-2024. Вот и в матче против Португалии он совершил несколько ярких сэйвов, которые позволили грузинам добиться исторического успеха и выйти в 1/8 финала Евро.

Георгий Мамардишвили globallookpress.com

Но самым важным стало спасение на 54-й минуте после сильного удара защитника португальцев Диогу Далота в «девятку». Мамардишвили в этом моменте показал невероятную реакцию и вытащил из самой «паутины».

Цифра дня

Четыре очка. Даже столько не хватило сборной Украины, чтобы пройти в плей-офф. Команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе Е, имея худшую разницу забитых и пропущенных мячей (2:4).

Все остальные команды в квартете также набрали по четыре очка, но имеют лучшую разницу. На третьем месте оказалась Словения (3:3), Бельгия (2:1) — вторая, Румыния (4:3) — первая.

Украина globallookpress.com

Последний раз в мировом футболе ситуация, когда команды в группе набирали также по четыре очка была на чемпионате мира 1994 года. Тогда в группе Е были Мексика, Италия, Ирландия и Норвегия

Саутгейт — самый высокооплачиваемый тренер

Издание Daily Mail узнало информацию о зарплате всех тренеров участниц Евро-2024.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

На первом месте в этом списке находится Гарет Саутгейт (Англии), зарабатывающий 5 млн фунтов в год. За ним идут Юлиан Нагельсманн (Германии, 4,8 миллиона) и Роберто Мартинес (Португалия, 4 миллиона).

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров сборных-участниц Евро-2024: 1. Гарет Саутгейт, сборная Англии — 5 миллиона фунтов стерлингов (5,9 миллиона евро).

2. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии — 4,8 миллиона фунтов (5,6 миллиона евро).

3. Роберто Мартинес, сборная Португалии — 4 миллиона фунтов (4,7 миллиона евро).

4. Дидье Дешам, сборная Франции — 3,2 миллиона (3,7 миллиона евро).

5. Рональд Куман, сборная Нидерландов — 2,5 миллиона (2,9 миллиона евро).

6. Лучано Спаллетти, сборная Италии — 2,5 миллиона (2,9 миллиона евро).

7. Винченцо Монтелла, сборная Турции — 1,5 миллиона (1,7 миллиона евро).

8. Мурат Якин, сборная Швейцарии — 1,4 миллиона (1,6 миллиона евро).

9. Ральф Рангник, сборная Австрии — 1,4 миллиона (1,6 миллиона евро).

10. Доменико Тедеско, сборная Бельгии — 1,3 миллиона (1,5 миллиона евро).

Также стоит отметить испанского тренера Луиса де ла Фуэнте и Сергея Реброва (Украина), которые получают по 1 млн. Самым же низкооплачиваемым является Эдвард Иорданеску (Румыния), у него всего 200 тысяч.

Сборная разочарований Евро-2024

Авторитетное издание Football365 составило символическую сборную разочарований Евро-2024 по итогам группового турнира.

Андрей Лунин (Украина) globallookpress.com

В нее вошли: Андрей Лунин (Украина), Тимоти Кастань (Бельгия), Вилли Орбан (Венгрия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Федерико Димарко (Италия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Доминик Собослаи (Венгрия), Антуан Гризманн (Франция), Усман Дембеле (Франция), Рафаэл Леау (Португалия), Гарри Кейн (Англия).

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.