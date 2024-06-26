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    Короче, Евро. 26 июня

    Ожидаемые румыны и словаки, сенсационные грузины, все участники 1/8 финала

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  • 00:16
    • Стали известны все пары 1/8 финала Евро
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    Гиорги Мамардашвили (вратарь сборной Грузии)
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    Гиорги Мамардашвили (вратарь сборной Грузии)
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 26 июня 2024 года

    26 июня

    В этот день были сыграны сразу четыре поединка, которые стали последними на групповом этапе. В группе Е сыграют Словакия — Румыния и Украина — Бельгия, а в группе F сразятся Грузия — Португалия и Чехия — Турция. Определены все участники 1/8 финала турнира.

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    • Словаки и румыны завершили свою игру прогнозировано — вничью. Ведь именно коэффициент на ничью в этой игре рекордно снизился и все ожидали именно такого результата, который выводил обе команды в плей-офф Евро-2024. Команды смогли обменяться забитыми мячами в первой половине и больше решили не забивать.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    А вот украинцы и бельгийцы вовсе мячей не забивали. Стоит признать, что игра соперников была равна, однако в концовке было видно, что Бельгия боялась пропустить, тянула время, отошла в оборону, за что и была освистана даже своими фанатами. Украина же в концовке пыталась что-то создать, чтобы вырвать победу, но ей так и не удалось это сделать.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    В итоге все команды в этой группе завершили турнир, набрав по четыре очка. Все решалось по дополнительным показателям. Румыния стала первой, Бельгия — второй, Словакая — третьей, Украина — четвертой. Первые три команды пробились в плей-офф, четвертая — покинула Германию.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Настоящей сенсацией сегодняшнего игрового дня стала победа сборной Грузии над командой Португалии. Да, португальцам ничего было не нужно и они вышли на поле не совсем основным составом, но факт остается фактом. Грузины смогли добыть первую победу в истории чемпионатов Европы благодаря голам Хвичи Кварацехлии и Георгиса Микаутадзе. И куда же без надежной игры вратаря Гиорги Мамардашвили! Грузия творит историю на наших глазах!

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    В игре чехов и турков также многое решалось. Чехии нужно было только побеждать, чтобы выйти в плей-офф, но она уже на 20-й минуте осталась в меньшинстве из-за удаления Антонина Барака. Турции хоть и было непросто в этой игре, но она смогла дожать соперника, забив победный мяч уже на четвертой компенсированной минуте.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Португалия досрочно обеспечила себе первое место в группе, Турция догнала лидера по очкам, но стала второй, а Грузия вышла в плей-офф с третьей позиции. Чехия прекратила борьбу на турнире.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии.

    Все пары 1/8 финала Евро-2024
    • Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск.;
    • Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск.;
    • Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск.;
    • Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск.;
    • Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск.;
    • Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск.;
    • Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск.;
    • Австрия — Турция. 2 июля, 19:00 мск.

    Букмекеры продолжают считать фаворитом Евро-2024 сборную Англии и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 4.45. Следом идет команда Испании — 5.35. Замыкает тройку фаворитов сборная Германии — 6.40.

    Наши эксперты еще перед началом турнира сделали свой прогноз на победителя Евро-2024. Посмотреть его можно по этой ссылке.

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    Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.

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