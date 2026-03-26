Сборные Турции и Румынии встретятся в полуфинале европейских стыковых матчей к Чемпионату Мира-2026. Игра в Стамбуле станет для обеих команд шансом приблизиться к долгожданному возвращению на мундиаль — ни одна из них не играла там с 2002 года. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Франсуа Летексье; ассистенты: Сириль Мюнье, Мехди Рамуни; четвёртый судья — Бенуа Бастьен; VAR — Вилли Делажо; ассистент VAR — Жером Брисар.

Турция

Сборная Турции подходит к матчу в статусе фаворита после уверенной квалификации, где команда Винченцо Монтеллы заняла второе место в группе, уступив лишь Испании. По качеству игры и набранным очкам турки выглядели сильнее большинства других участников отбора, что подтверждает их высокий потенциал.

Ключевую роль в атаке играют молодые лидеры — Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Керем Актюркоглу. В центре поля дирижёром остаётся Хакан Чалханоглу, который отвечает за темп игры и стандарты. При этом у команды есть проблемы в обороне — значительная часть пропущенных мячей пришлась именно на квалификацию.

Домашний фактор может стать решающим. Стамбульская арена традиционно создаёт мощное давление на соперника, а Турция редко теряет очки в таких матчах. В формате одной игры это даёт хозяевам серьёзное преимущество.

Румыния

Сборная Румынии пробилась в стыки через Лигу Наций после неудачного выступления в группе квалификации, где команда уступила Австрии и Боснии и Герцеговине. Тем не менее, под руководством Мирчи Луческу команда остаётся организованной и способной навязать борьбу.

В атаке у румын выделяются Янис Хаджи, Деннис Ман и Флорин Тэнасе — именно они обеспечивают основную угрозу впереди. Также стоит отметить активность защитника Никушора Банку, который часто подключается к атакам и создаёт моменты.

Главная надежда гостей — дисциплина и игра на контратаках. Румыния не всегда стабильно выступает на выезде, но в матчах на вылет способна «закрыться» и дождаться своего шанса. В такой игре даже один эпизод может решить судьбу путёвки в финал стыков.