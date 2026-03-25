26 марта в стыковом матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Турция и Румыния. Начало встречи — 20:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Турция — Румыния с коэффициентом для ставки за 1.75.

Турция

Турнирное положение: в группе Е Турция финишировала на второй строчке после Испании, набрав 13 очков после 6 матчей.

Последние матчи: в заключительной игре отборочного раунда Турция в гостях сыграла вничью с Испанией (2:1). Турки быстро пропустили, но смогли отыграться до перерыва, а в начале второго тайма повели в счёте, но соперник смог довольно быстро отыграться. Голы за Турцию забивали Гюль и Озджан.

Ранее были домашние победы над Болгарией (2:0) и Грузией (4:1).

Не сыграют: травмирован — Демираль (з).

Состояние команды: уже третий год с Турцией довольно успешно работает итальянский специалист Винченцо Монтелла. Сейчас у сборной подросло очень талантливое поколение, где есть несколько звёзд мирового уровня (Гюлер, Йылдыз, Чалханоглу), а многие остальные игроки выступают в топ‑5 европейских лигах или ведущих местных клубах.

Румыния

Турнирное положение: Румыния стала третьей в группе Н с 13 очками после Австрии и Боснии и Герцеговины.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в заключительной игре группового этапа Румыния выиграла дома у главного аутсайдера Сан‑Марино со счётом 7:1. Несмотря на быстро пропущенный гол на 2‑й минуте, румыны уже к перерыву ответили тремя мячами, после чего без проблем добили соперника.

До этого было поражение в гостях от Боснии и Герцеговины (1:3) и победа на своём поле над Австрией (1:0).

Не сыграют: Ман (п).

Состояние команды: почти два года во главе сборной Румынии находится мэтр тренерского цеха Мирча Луческу, которому уже 80 лет. В последние годы состав национальной команды пополнило несколько талантливых футболистов, но среди них потенциальных звёзд не видно. Сейчас это явно не та элитная сборная, какой она была в 90‑е и 2000‑е годы. А Яннису Хаджи очень далеко до отца — Георге.

Статистика для ставок

В 2017 году в товарищеской игре Румыния выиграла со счётом 2:0.

В отборе на ЧМ‑2014 Турция выиграла в гостях (2:0), но уступила на своём поле (0:1).

В 2010‑м в товарищеской встрече турки были сильнее (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Турции дают 1,49, а на Румынию — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: сейчас Турция однозначно сильнее Румынии, к тому же играет на своём поле при бешеной поддержке трибун. Лидером центра обороны гостей является Дрэгушин, который просидел весь сезон в глубоком запасе «Тоттенхэма» и только при Тудоре стал играть. Защитники такого уровня у хозяев сидят в запасе. Йылдыз, Гюлер и компания должны приблизить Турцию к ЧМ‑2026, и даже хитрый лис Луческу, которого любят здесь, вряд ли поможет.

Основная ставка: победа Турции с форой −1 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный прогноз, что хозяева смогут забить три или более голов.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на Турцию больше 2,5 за 2,80.