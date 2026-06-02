Во вторник, 2 июня, сборные Грузии и Румынии сыграют в рамках товарищеского матча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:40 Встречу обслужит катарская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль Мазидом.

19:30 Сегодняшний матч пройдет в Тбилиси на «Стадионе имени Михаила Месхи», который вмещает 27 223 зрителей.

19:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Грузия — Румыния. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Грузия: Мамардашвили Георгий, Гогличидзе Саба, Лочошвили Лука, Кашия Гурам, Азаров Ираклий, Мамагеишвили Гизо, Кочорашвили Георгий, Чакветадзе Георгий, Китеишвили Отар, Квилитая Георгий, Зивзивадзе Буду.

Румыния: Айоани Михай, Коубис Андрей, Дрэгушин Раду, Гицэ Вирджил, Борза Себастьян, Марин Рэзван, Скречу Владимир, Моруцан Олимпиу, Хаджи Янис, Михэйлэ Валентин, Коман Флоринел.

Грузия

Сборная Грузии не пробилась на Чемпионат мира 2026, поэтому никаких особых целей в этом товарищеском матче не преследует, кроме как порадовать своих болельщиков, которых должно собраться много в этот теплый летний день. Напомним, что грузины провалили отборочный цикл ЧМ-2026 и заняли предпоследнее место в своем квартете всего с тремя набранными очками за шесть матчей.

После этого сборная Грузии собиралась всего один раз, было это в марте нынешнего года. Тогда команда провела два товарищеских матча: скатала вничью с Израилем (2:2) и обыграла Литву (2:0). На начало июня запланировано две встречи — с Румынией и Бахрейном.

Румыния

Сборная Румынии также не попала на Чемпионат мира 2026 и предстоящий товарищеский матч рассматривает как подготовку к сентябрьским играм в рамках Лиги наций УЕФА группы В. Напомним, что в квалификации ЧМ 2026 румыны пробились в стыковые матчи но в первой же дуэли вылетели, уступив сборной Турции со счетом 1:0.

В марте нынешнего года румынская сборная провела один товарищеский спарринг против Словакии и уступила в нем с сухим счетом (0:2). В ланах на июнь после игры с Грузией принять на своем поле Уэльс и отправится на трехмесячный перерыв.

Личные встречи

Между собой эти соперники встречаются очень редко и в последние 25 лет исключительно в товарищеских матчах. За указанный период было четыре очные дуэли: трижды победила сборная Румынии и однажды Грузия. Последний матч меду ними состоялся в 2021 году, там победу праздновали грузины со счетом 2:1.

