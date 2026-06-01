2 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Грузии и Румынии. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Грузия — Румыния с коэффициентом для ставки за 1.92.

Грузия

Турнирное положение: Грузия не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.

Команда заняла лишь третью позицию в группе отбора, на 13 очков отстав от ее победителя Испании, а также на 10 баллов от занявшей второе место Турции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле переиграла Литву со счетом 2:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не смог победить, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с Израилем (2:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Грузия выиграла лишь однажды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Румыния

Турнирное положение: Румыния, как и соперник, не сыграет в финальной части мундиаля, заняв лишь третье место в своей отборочной группе.

Команда, тем не менее, смогла провести стыковые поединки за счет удачного выступления в Лиге наций, но в полуфинале плей-офф не смогла пройти Турцию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене потерпел поражение от Словакии (0:2).

Перед этим в финальном поединке плей-офф отборочного цикла на чемпионат мира коллектив на выездной арене также проиграл — на этот раз Турции (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, один из которых был официальным, а один — товарищеским, Румыния проиграла, а в четырех последних поединках уступила трижды.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей, особенно если учесть небольшой перевес нынешнего соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Грузии забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Грузия проиграла

в трех из четырех последних матчей Румыния проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья — в 3.60, успех Румынии — в 3.25.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.82.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забили больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех последних домашних поединков.

Между тем, в семи из девяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.92 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Грузия — Румыния принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

2.08 Грузия победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Грузия — Румыния принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Грузия победит за 2.08