Дневник Евро-2024. Рангник снова на коне, Дании помог рейтинг, комары атакуют Бундестим

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись четыре матча группового этапа. В группе D cборная Франции сыграла вничью с Польшей (1:1), а Австрия обыграла Нидерланды (3:2). В группе С Англия сыграла вничью со Словенией (0:0), а Дания с Сербией (0:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Заключительные матчи на групповом турнире зачастую получаются скучными и малорезультативными, но игра Нидерланды — Австрия получилась залихватской и с эпичной развязкой в виде победы команды Ральфа Рангника.

Перед этим матче Нидерланды обеспечили себе место в плей-офф, а Австрия минимум третью строчку в группе D, но, конечно, ей хотелось большего. Впрочем, как и голландцам, которые могли стать первыми.

Тем не менее, тренерский штаб обеих сборных держал в уме предстоящий плей-офф, поэтому некоторые лидеры остались в запасе. Австрийцы вышли на игру без Баумгартнера и Лаймера, голландцы — без Симонса, Фримпонга и Дюмфриса.

Мален забивает в свои ворота

Наконец, в основе Нидерландов появился Дониелл Мален, который провел неплохой сезон за «Боруссию» Дортмунд. Доверие Роберта Кумана он попытался оправдал уже на шестой минуте, открыв счет в матче. Но дело в том, что забил он в свои ворота, попытаясь прервать прострел Прасса. Австрия повела 1:0. Этот автогол стал самым быстрым в истории Евро.

Вообще в первом тайме команда Рангника выглядела гораздо лучше. Недовольный Куман уже на 35-й минуте выпустил Хави Симонса, который очень удачно вошел в игру и стал дирижировать в центре поля игрой своей команды.

Шмид забивает второй мяч

Именно он помог своей команде сравнять счет в матч, отдав голевую передачу Коди Гакпо на 47-й минуте. Но Австрия снова вышла вперед через 12 минут — Романо Шмид замкнул передачу Флориана Гриллитша. К этому времени Франция вышла вперед в матче с Польшей. Это означало, что Австрия на втором месте, а Нидерланды лишь третьи.

Команда Кумана резко активизировалась, начала создавать моменты, вышел джокер Вут Вегхорст на 72-й минуте, и уже через три минуты он скинул под удар Депаю, который сделал счет 2:2.

Но на 80-й минуте Марсель Забитцер снова вывел Австрию вперед передачи Кристофа Баумгартнера, который появился в середине второго тайма. В параллельной игре творились неожиданные вещи, Левандовский сравнял счет в матче с Францией (1:1) и теперь на вершине таблицы группы D оказалась Австрия.

Решающий гол австрийцев

Как не пытались изменить положение дел Нидерланды и Франция в конце встречи, ничего у них в итоге так и не вышло. В итоге, Австрия и Франция напрямую вышли в 1/8 финала, а Нидерланды будут отбираться с третьего места.

Герой дня

Казалось карьера Ральфа Рангника уверенно идет под откос после неудачного периода работы в московском «Локомотиве» и «Манчестер Юнайтед», также у него обострились проблемы со здоровьем. Все указывало и намекало на покой и пенсию, но тут неожиданно возник вариант со сборной Австрии.

Там один из основателей немецкого гегенпрессинга доказал, что его еще рано списывать и он ничуть не утратил тренерское мастерство и уникальный талант находить казалось бы неочевидные для большинства решения.

Он пришел в сборную Австрии в 2022 году, когда команда не смогла отобраться на чемпионат мира и вообще влачила жалкое существование, раздираемая скандалами. Рангник переехал в Австрию, почистил ауру, произвел обновление состава, сменил тактику и постепенно Австрия стала превращаться в довольно крепкую сборную. Она стала играть вертикально, на высоких скоростях и с традиционной для этого тренера схемой 4-2-3-1.

Рангник после победы над Нидерландами

В отборе на Евро-2024 Австрия стала второй в своей группе в одном очке от Бельгии и с большим отрывом от конкурентов. В финальной части турнира Рангник и его команда ничуть не изменили себе и показали в группе такой же яркий и смелый футбол, как и в квалификации.

Уже в первом туре с Францией (0:1) австрийцам немного не повезло, они имели все шансы набрать хотя бы очко. Зато в Польшей (3:1) на первый план вышла организованность и постоянный прессинг, который в итоге привел к победе.

Календарь и таблица Евро-2024

Ну а матч против Нидерландов (3:2) стал очередным подтверждением классной работы Рангника во главе сборной Австрии. Также стоит отметить, что все лидеры сборной (Арнаутович, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Гриллитш) подошли к Евро-2024 в отменной форме, в чем огромная заслуга тренерского штаба.

Неудачники дня

Сборная Англии в очередной раз разочаровала игрой на Евро-2024. На сей раз она выдала печальный матч против сборной Словении. Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом не изменил себе и сыграл в очень закрытый футбол, почти не угрожая воротам Яна Облака.

Гарет Саутгейт

Обладая одной из самых мощных средних линий и группой атаки на турнире, «львы» снова превратились в «котят», забив всего два мяча на турнире. Их авторами стали Джуд Беллингем (в ворота Сербии) и Гарри Кейн (в ворота Дании). В игре же со словенцами почти вся атака англичан осталась на голодном пайке и не смогла забить ни одного мяча.

Сэйв дня

На 90+3-й минуте матча Нидерланды-Австрия голкипер Патрик Пенц совершил важнейшее спасение после полуудара/полупрострела защитника Мика де Вена и перевел его на угловой.

Патрик Пенц

Он не был самым эффектным в этом матче, но позволил команде Ральфа Рангника удержать победный счет 3:2 и выйти с первого места в группе D в 1/8 финала, обогнав Францию и Нидерланды.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Цифра дня

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский встал в один ряд с хорватом Лукой Модричем и португальцем Криштиану Роналду.

Все они забивали минимум один мяч на четырех чемпионатах Европы. Форвард «Барселоны» поразил ворота сборной Франции в матче третьего тура в группе D, в котором Польша сыграла вничью со счетом 1:1.

Роберт Левандовский

Гол Левандовского с пенальти на 79-й минуте все равно не позволил полякам пробиться в плей-офф Евро-2024. Левандовский принимал участие и забивал на Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024. Всего у него за Польшу 81 забитый мяч в 150 играх.

Рейтинг имеет значение

В группе С второе место пришлось определять по дополнительным показателям, а именно желтым карточкам. У двух сборных (Дании и Словении) после трех туров было по три очка и разница забитых и пропущенных мячей 2-2.

Дания вышла в плей-офф по лучшему рейтингу

Поэтому в качестве следующего показателя было использовано количество желтых карточек. Но и тут показатели оказались идентичными. Интересно, что до 72-й минуты по этому показателю имела преимущество сборная Слования, но «горчичник» экс-игрока ЦСКА Яки Бийола уравнял шансы.

В ход пошел рейтинг УЕФА, и тут выше в нем оказалась сборная Дании, которая в итоге заняла второе место и отобралась напрямую в плей-офф.

Комары

Главной проблемой сборной Германии на Евро-2024 являются пока отнюдь не соперники, а ... комары!

Тренировочная база Бундестим просто кишит насекомыми, которые мешают игрокам полноценно отдыхать и тренироваться, сообщает издание Daily Mail.

Пока персонал никак не может решить эту проблему, полчища комаров никак не хотят покидать футболистов хозяйки чемпионата Европы.

По итогам группового турнира Германия обеспечила себе участие в 1/8 финала.

Национальная команда Германии страдает от нашествия комаров на Евро-2024. Тренировочная база немецкой сборной наполнена насекомыми, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.