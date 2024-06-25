Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча группового этапа. Сборная Италии спаслась от поражения в матче с Хорватией (1:1), а Испания обыграла Албанию (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главное событие дня — выход сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024, правда случилось это за счет хорватов. В невероятно драматичный вечер в Лейпциге мы стали свидетелями конца славной эпохи хорватского футбола: команда Луки Модрича вылетел с турнира благодаря великолепному голу Маттиа Дзакканьи на последних секундах.

Спаллетти говорил, что хочет, чтобы у Азурри была четкая идентичность и они придерживались ее. Отлично. Правда после поражения от Испании во всем туре все резко изменилось. Общая идентичность — смутное ощущение желания быть активным, атаковать и прессинговать — осталась прежней, но модели игры были разными.

Схема изменилась с 4-3-3 на 3-4-2-1, нападающие сменились с Федерико Кьезы и Джанлуки Скамакки на Матео Ретеги и Джакомо Распадори. Это в целом работало, потому что у Хорватии, в отличие от испанцев не было быстрых фланговых игроков, а Модрич и Марсело Брозович при игре без мяча — это совсем не Н'Голо Канте без мяча.

И все же, итальянская система прессинга и владения мячом — даже с новой схемой 3-4-2-1 — казалась хрупкой и ненадежной. Благодаря крайним защитникам Федерико Ди Марко и Джованни Ди Лоренцо они смогли занять хорошие позиции на флангах. Но им не хватало темпа и импульса, а также остроты.

После перерыва хорваты адаптировались, выпустив нападающего Анте Будимира, и итальянцы были застигнуты врасплох. Несмотря на героизм Доннаруммы, отразившего пенальти, они быстро отстали на один гол, и им потребовалось слишком много времени, чтобы поднять темп.

Италия — Хорватия globallookpress.com

Лучано Спаллетти сделал все пять замен и надеялся, что Федерико Кьеза и Джанлука Скамакка помогут сравнять счет, но замены заставили итальянцев выглядеть разобщенными и им не хватало настоящего преимущества в последней трети поля. Тем не менее, потеря хорватской защитой концентрации в последние минуты добавленного времени спасла Азурри.

Календарь и таблица Евро-2024

Этот гол Дзакканьи также избавил Италию от двойного конфуза: проигрыша двух групповых игр из трех (впервые для них на Евро) и необходимости терпеть 48 часов нервяка и догадок, прежде чем они узнают, действительно ли они попадут в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места. Вместо этого их наградой станет поединок 1/8 финала с северным соседом Швейцарией в Берлине.

Что касается Хорватии, то набрав всего два очка они практически не имеют надежды на выход с третьего места.

Герой дня и гол дня

Разумеется, это Маттиа Дзакканьи. Вингеру «Лацио» год назад исполнилось 29 лет, и его карьера поздно расцвела — он провел первый из своих всего-то шести матчей за сборную Италии в 26 лет.

До сих пор он, пожалуй, был наиболее известен тем, что регулярно вместе с Винисиусом Жуниором попадает в число игроков, на которых чаще всего фолят (и получают больше всего предупреждений) в лигах «Большой пятёрки» Европы.

И все же он был тем парнем, который на восьмой и последней минуте компенсированного времени в стиле Дель Пьеро отправил мяч прямо в дальнюю девятку ворот сборной Хорватии, спасая для Италии второе место в группе B.

Маттиа Дзакканьи globallookpress.com

Это было второе его появление на этом Евро, после короткого выхода на замену против Испании, но он сделал так, что оно запомнится. На последней минуте добавленного времени защитник Риккардо Калафьори совершил последний рывок к хорватской защите, и они потянулись к мячу, как мотыльки к огню.

Это была коллективная потеря концентрации, разрушившая их припаркованный в концовке матча автобус. При этом они оставили место для Дзакканьи, который с благодарностью принял пас от партнёра по команде.

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Он развернул корпус и нанес удар с правой ноги в дальний верхний угол. Это был первый удар итальянцев в створ ворот во втором тайме, и этого было достаточно, чтобы разбить хорватские сердца.

Неудачник дня

В первую очередь, это оборона сборной Хорватии, потерявшая концентрацию в ключевой момент. Добавить нечего.

Но если выделить кого-то персонально, то это конечно Лука Модрич. И в данном случае говоря «неудачник», мы используем в значении «человек, которому катастрофически не повезло» и никак иначе, пусть даже легендарный ветеран и сплоховал по ходу этого матча.

Если это последний раз, когда мы видим Модрича на крупном международном турнире, он запомнится невероятными 33 секундами во втором тайме и душераздирающим финалом.

Лука Модрич не забивает globallookpress.com

Все началось с пенальти. 38-летний футболист был очевидным выбором после того, как просмотр VAR показал, что Давиде Фраттези сыграл рукой — раньше он уже забивал важные пенальти. Но вывести вперед свою команду Модричу помешал не только потрясающий сейв Джанлуиджи Доннаруммы, но и откровенно неудачный и слабый удар.

Иногда промах с пенальти может привести к тому, что игрок и команда дрогнут. Но не такова была Хорватия, которая быстро вернула себе владение мячом и вернула себе форму. Когда Доннарумма снова блестяще отреагировал, отразив удар Анте Будимира, именно ветеран Модрич первым перехватил мяч.

Левой ногой он отправил его высоко в сетку ворот. На этот раз даже Доннарумма не смог его удержать. Когда партнеры навалились на него, поздравляя, он лежал закрыв лицо руками и кажется плакал, не сумев сдержать эмоций.

Лука Модрич забивает globallookpress.com

Модрич покинул поле еще до конца матча, уходя как герой, но мог только с ужасом наблюдать со скамейки запасных, как Италия вырвала ничью, прежде чем вернуться на поле после финального свистка и стоять безутешно в окружении таких же раздавленных партнеров по команде. Увидим ли мы его снова на крупном турнире?

Сэйв дня

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович исполнил лучший сэйв игрового дня, скрасивший скучный первый тайм матча с Италией, отразив удар Алессандро Бастони.

Ливакович спасает globallookpress.com

Николо Барелла исполнил красивый навес на дальнюю штангу, подарив Бастони возможность удара в упор по воротам. Центральный защитник «Интера» уже забивал с аналогичной позиции в ворота Албании и явно ожидал повторения успеха, замкнув прострел мощным ударом головой в верхний угол.

Ливакович продемонстрировал блестящую ловкость и реакцию, переведя мяч над перекладиной, заставив Бастони упасть на колени в недоумении. Пять игроков сборной Италии в штрафной одновременно подняли руки к головам, ошеломленные сэйвом Ливаковича.

Ливакович спас globallookpress.com

Это еще один выдающийся момент на крупном турнире для 29-летнего Ливаковича, который отразил три пенальти в серии пенальти против Японии в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Достижение дня

Блестящий гол Феррана Торреса принес сборной Испании победу со счетом 1:0 над энергичной Албанией, и команда Луиса де ла Фуэнте показала безупречные результаты на Евро, возглавив группу с тремя победами и не пропустив ни одного гола.

Перед матчем наставник сборной Албании Сильвиньо сказал: «Даже вторая команда Испании будет фаворитом в финале Евро». Де ла Фуэнте отчасти подтвердил его слова, внеся 10 изменений в состав команды, которая обыграла Италию, а учитывая все проведенные по ходу матча замены, 25 из 26 игроков заявки сборной Испании получили свое игровое время на это Евро — обделили только одного из резевных голкиперов.

Ферран Торрес globallookpress.com

Испания выглядела немного вялой в начале игры, когда Албания начала с места в карьер. Однако, выдержав яростный старт, испанцы уже на 13-й повели благодаря точному завершению Торреса, для которого этот гол стал 20-м за национальную сборную.

В дальнейшем большую часть матча испанцы уверенно контролировали ход матча, хотя после перерыва албанцы прибавили в активности и даже несколько раз напрягли Давида Райю. Не многие команды захотят встретиться с «Красной Фурией» в 1/8 финала. Албания же покинула турнир с высоко поднятой головой.

Цифра дня

После гола в матче с Италией Лука Модрич в свои 38 лет и 289 дней является старейшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Лука Модрич globallookpress.com

Хорватский ветеран присоединяется к Криштиану Роналду как единственный игрок, забивший на 4 и больше чемпионатах Европы (Роналду забивал на 5 чемпионатах Европы — пока что).

Чемпионат по метанию пива

На большинстве европейских клубных матчей болельщикам не позволяют пить на стадионе, но на крупных турнирах все иначе — ФИФА и УЕФА буквально принуждают страну хозяйку-турнира разрешить продажу пива на стадионах на время соревнований. В Германии это привело к не слишком приятной тенденции, яркими образцами которой стали два сегодняшних матча.

Несмотря на то, что стакан пива на матчах Евро-2024 обходится болельщику в среднем в 10 евро, это не помешало сотням хорватов бросать свои пластиковые стаканы, полные ли, или пустые , в разные моменты игры, особенно после того, как Модрич сделал счет 1:0.

Стаканчики прилетают на поле буквально в каждом матче globallookpress.com

В первом тайме игры Албании против Испании на одном угловом было целых 11 бросков, и во время игры футболистам приходилось пинать и выбрасывать стаканчики за пределы поля.

На данный момент УЕФА оштрафовал ряд футбольных союзов, болельщики которых бросали посуду на поле во время турнира, но ни УЕФА, ни власти Германии пока не предприняли никаких решительных действий, чтобы предотвратить эту тенденцию.