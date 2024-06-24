Короче, Евро. 24-25 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 23-24 июня 2024 года.

24 июня

В понедельник прошли две встречи в группе В, по итогам которых определились две команды прошедшие в плей-офф.

Наиболее драматичной и упорной получилась игра между сборными Хорватии и Италии. Первый тайм не принес забитых мячей, хотя шанс выйти вперед был у обеих команд.

После перерыва игра пошла намного активнее и команда Златко Далича получила право на пробитие 11-метрового удара после игры рукой в собственной штрафной полузащитника итальянцев Давиде Фраттези, вышедшего на поле в перерыве матча. Но Лука Модрич пробил не очень сильно, а Джанлуиджи Доннарумма угадал направление и спокойно парировал удар ветерана.

Лука Модрич открыл счет globallookpress.com

Тем не менее, капитан Хорватии смог быстро исправить свою оплошность, оказавшись первым на добивании после удара Анте Будимира. Вратарь Италии парировал удар, но Модрич с левой добил мяч из вратарской под перекладину.

Лучано Спаллетти произвел серию замен, но самым удачным стал выход на поле на 81-й минуте полузащитника Маттиа Дзакканьи, который смог отличиться в компенсированное время.

Центральный защитник Рикардо Калафьори протащил мяч и точно его отпасовал на угол штрафной, где был неприкрытым вингер «Лацио». Дзакканьи мгновенно оценил обстановку и пробил мимо Доминика Ливаковича. Итоговый счет — 1:1.

Радость Италии после забитого гола globallookpress.com

Италия сама себя за уши вытянула в плей-офф, набрав 4 очка, а Хорватии придется добираться с третьего места в 1/8 финала и не факт, что у них получится это сделать.

Второй матч между сборными Албании и Испании получился гораздо более спокойным. Луис де ла Фуэнте выставил практически резервный состав, который легко обыграл соперника, почти ничего не дав сделать ему у собственных ворот.

Испания открыла счет globallookpress.com

Единственный мяч на 13-й минуте с передачи Дани Ольмо забил Ферран Торрес. Испания могла увеличить свое преимущество, но была неточна при завершении атак. Во втором тайме албанцы пошли большими силами вперед, но пробить Давида Райя так и не смогли.

В итоге Испания выиграла свою группу с 9 очками, а Албания с одним покидает турнир.

25 июня

Во вторник, 25 июня, состоятся четыре матча на Евро-2024.

В группе D сыграют Франция — Польша и Нидерланды — Австрия.

19.00. Франция — Польша

Сборная Франции лидирует в группе D c 4 очками. Для попадания в плей-офф команде Дидье Дешама достаточно просто не проиграть Польше. В первом туре Франция победила Австрию с минимальным счетом 1:0. Второй матч против Нидерландов получился еще более закрытым — 0:0.

Сборная Польши неудачно пока проводит Евро-2024. После двух туров команда потеряла все шансы продолжить борьбу в плей-офф, не набрав ни одного очка. В первом туре Польша потерпела поражение от Нидерландов (1:2), а затем проиграла Австрии со счетом 1:3. Именно эта неудача поставила крест на надеждах команды выйти в следующий раунд турнира.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Эксперты нашего сайта подготовили специальный прогноз на эту встречу, с ним можно ознакомиться по ссылке. Букмекеры считают в этой встрече явным фаворитом Францию, на ее победу дают 1,29, а на Польшу — 12,0.

19.00. Франция — Польша Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Место встречи: «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

Комментатор: Константин Генич

19:00. Нидерланды — Австрия

Нидерланды вместе с Францией лидируют в группе D с 4 очками. В первом туре подопечные Рональда Кумана в напряженном поединке победили Польшу со счетом 2:1, а во втором матче скатали скучную ничью с Францией (0:0). Для прямого прохода в 1/8 финала Нидерландам достаточно просто не проиграть.

Сборная Австрии globallookpress.com

Австрии для прямого попадания в плей-офф обязательно надо обыгрывать Нидерланды в очном поединке. Сейчас у дружина Ральфа Рангника три очка после двух матчей. В своем дебютном поединке на турнире австрийцы уступили Франции со счетом 1:0, но затем в отличном стиле обыграли Польшу (3:1). Минимум третье место Австрия обеспечила уже сейчас.

Наши эксперты считают, что этот матч порадует результативностью. Прогноз на него можно посмотреть тут. По мнению букмекеров фаворитами идут Нидерланды (2,23), на победу Австрии дают 3,90, а ничья оценивается в 3,20.

19:00. Нидерланды — Австрия Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup

Место встречи: «Олимпиаштадион», Берлин

Комментатор: Денис Казанский.

В группе С сыграют Дания — Сербия и Англия — Словения.

22.00. Дания — Сербия

После двух матчей Дания имеет два очка и делит 2-3 место со сборной Словении. В первой игре датчане сыграли как раз с ней вничью со счетом 1:1, а во втором неожиданно отобрала очки у Англии — 1:1. Чтобы напрямую выйти в плей-офф Дании обязательно надо обыгрывать Сербию.

Команда Деяна Станковича пока замыкает таблицу группу С с одним очком. В первой встрече сербы проиграли сборной Англии со счетом 0:1, а затем свели вничью матч со Словенией (1:1), сравняв счет в уже компенсированное время. Для того, чтобы надеяться на выход в плей-офф Сербии нужна только победа.

Посмотреть прогноз на этот поединок от наших экспертов можно по ссылке. Фаворитами у букмекеров считается Дания, на их победу дают 2,37, а на Сербию — 3,20. Ничью можно забрать за 3,50.

22.00. Дания — Сербия Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup

Место встречи: «Альянц-Арена», Мюнхен

Комментатор: Владимир Стогниенко

22.00. Англия — Словения

Англия после двух игр возглавляет свою таблицу с 4 очками. В первой игре в скучнейшем поединке команда Гарета Саутгейта победила Сербию со счетом 1:0. Во втором туре Англия сыграла вничью с Данией (1:1). Для прямого выхода в плей-офф одному из фаворитов Евро-2024 достаточно не проиграть.

Сейчас у Словении два очка и шансы продолжить игру в плей-офф, отобравшись напрямую или с третьего места. Оба матча против сборной Дании и Сербии команды сыграла вничью со счетом 1:1.

Прогноз на одного из главных фаворитов Евро-2024 со словенцами можно посмотреть по ссылке . У букмекеров явным фаворитом идет Англия — 1,35, на Словению — 11,0, а ничья — 5,30.

22.00. Англия — Словения Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Место встречи: «Райн-Энерги», Кельн

Комментатор: Тимур Журавель

Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.