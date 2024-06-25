Англия
Словения
Англия
Турнирное положение: сборная Англии набрала четыре очка в двух матчах и занимает первое место в своей группе.
Англичане опережают Данию и Словению на два очка, а Сербию — на одно.
Англия — Словения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре Англия одержала победу над сборной Сербии — 1:0.
В следующем матче команда Гарета Саутгейта не смогла выиграть у Дании, встреча во Франкфурте завершилась вничью — 1:1.
Не сыграют: готовы все, кроме защитника Люка Шоу, который, по всей видимости, получил очередное повреждение во время тренировки.
Ориентировочный состав: Пикфорд — Триппьер, Гуэхи, Стоунз, Уокер — Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака — Кейн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: ситуация неоднозначная. С одной стороны, сборная Англии уже одной ногой в плей-офф, но при этом команду Саутгейта снова накрыла волна критики.
Кажется, абсолютно всех английских экспертов и болельщиков бесит тренер, из-за которого команде приходится показывать максимально унылый футбол. Очевидно, что звезды АПЛ могут и хотят играть иначе, но у Саутгейта свой план — трусливый, очень трусливый.
В стартовом матче англичане забили быстрый гол, после чего стали играть на удержание счета, чем буквально шокировали.
Почти то же самое можно было наблюдать и в игре с Данией. Разница только в том, что здесь соперник быстро сравнял счет. Но реакция Англии после пропущенного гола снова разочаровала. Саутгейт всем видом показал, что его устраивает ничейный счет в этом матче. Во втором тайме Англия больше думала не о победе, а о том, как не проиграть.
Словения
Турнирное положение: сборная Словении набрала два очка в двух матчах и занимает третье место в группе.
Словенцы опережают на одно очко Сербию, отстают от Англии на два очка, а от Дании — только по дополнительным показателям.
Последние матчи: в первом туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1. Встреча со сборной Сербии тоже завершилась вничью — 1:1.
Не сыграют: все футболисты сборной Словении готовы принять участие в предстоящей встрече с Англией.
Ориентировочный состав: Облак — Янжа, Бийол, Дркушич, Корничник — Млакар, Элзник, Гнезда-Черин, Стоянович — Шешко, Шпорар.
Состояние команды: словенцы пока не одержали ни одной победы, но при этом все равно заслуживают комплиментов в свой адрес.
Сборная Словении не лучшим образом провела первый тайме против Дании, но после перерыва заметно преобразилась — соперник явно был не готов к этому.
Ну а в матче против Сербии команда Матьяжа Кека окончательно подтвердила, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать. С учетом того, что сербы отыгрались на 95-й минуте, этот результат стал для Словении настоящим разочарованием.
Статистика для ставок
- Беспроигрышная серия сборной Словении составляет уже восемь матчей
- Три предыдущих матча с участием Словении завершились со счетом 1:1
- Словения пропустила больше гола только в одном из восьми предыдущих матчей
- Сборная Англии забила лишь два гола в трех предыдущих матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Англию в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Словении — за 9.30.
Прогноз: да уж такой состав, столько звезд, но Саутгейт сделал всё, чтобы у футболистов не было возможности показать всё, на что они способны.
- 2.77Дания — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 3.18Хорватия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.40Албания — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, Англия снова постарается забить быстрый гол, а потом начнет «сушить» игру.
Рекомендуемая ставка: победа Англии в первом тайме за 1.92.
Прогноз: на Евро-2020 англичане на групповом этапе одержали две победы со счетом 1:0, а еще один матч завершился вничью 0:0. Похоже, на этот раз будет следующая серия результатов — 1:0, 1:1, 1:0.
Рекомендуемая ставка: точный счет — 1:0 в пользу сборной Англии за 5.40.