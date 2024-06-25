Сборная Англии сыграет против команды Словении в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 25 июня в Кельне, начало — в 22:00 мск. Англия — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия

Турнирное положение: сборная Англии набрала четыре очка в двух матчах и занимает первое место в своей группе.

Англичане опережают Данию и Словению на два очка, а Сербию — на одно.

Англия — Словения: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.374.8010.00Бонус$9500

Последние матчи: в первом туре Англия одержала победу над сборной Сербии — 1:0.

В следующем матче команда Гарета Саутгейта не смогла выиграть у Дании, встреча во Франкфурте завершилась вничью — 1:1.

Не сыграют: готовы все, кроме защитника Люка Шоу, который, по всей видимости, получил очередное повреждение во время тренировки.

Ориентировочный состав: Пикфорд — Триппьер, Гуэхи, Стоунз, Уокер — Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака — Кейн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: ситуация неоднозначная. С одной стороны, сборная Англии уже одной ногой в плей-офф, но при этом команду Саутгейта снова накрыла волна критики.

Кажется, абсолютно всех английских экспертов и болельщиков бесит тренер, из-за которого команде приходится показывать максимально унылый футбол. Очевидно, что звезды АПЛ могут и хотят играть иначе, но у Саутгейта свой план — трусливый, очень трусливый.

В стартовом матче англичане забили быстрый гол, после чего стали играть на удержание счета, чем буквально шокировали.

Почти то же самое можно было наблюдать и в игре с Данией. Разница только в том, что здесь соперник быстро сравнял счет. Но реакция Англии после пропущенного гола снова разочаровала. Саутгейт всем видом показал, что его устраивает ничейный счет в этом матче. Во втором тайме Англия больше думала не о победе, а о том, как не проиграть.

Словения

Турнирное положение: сборная Словении набрала два очка в двух матчах и занимает третье место в группе.

Словенцы опережают на одно очко Сербию, отстают от Англии на два очка, а от Дании — только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в первом туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1. Встреча со сборной Сербии тоже завершилась вничью — 1:1.

Не сыграют: все футболисты сборной Словении готовы принять участие в предстоящей встрече с Англией.

Ориентировочный состав: Облак — Янжа, Бийол, Дркушич, Корничник — Млакар, Элзник, Гнезда-Черин, Стоянович — Шешко, Шпорар.

Состояние команды: словенцы пока не одержали ни одной победы, но при этом все равно заслуживают комплиментов в свой адрес.

Сборная Словении не лучшим образом провела первый тайме против Дании, но после перерыва заметно преобразилась — соперник явно был не готов к этому.

Ну а в матче против Сербии команда Матьяжа Кека окончательно подтвердила, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать. С учетом того, что сербы отыгрались на 95-й минуте, этот результат стал для Словении настоящим разочарованием.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия сборной Словении составляет уже восемь матчей

Три предыдущих матча с участием Словении завершились со счетом 1:1

Словения пропустила больше гола только в одном из восьми предыдущих матчей

Сборная Англии забила лишь два гола в трех предыдущих матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Англию в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Словении — за 9.30.

Прогноз: да уж такой состав, столько звезд, но Саутгейт сделал всё, чтобы у футболистов не было возможности показать всё, на что они способны.

Скорее всего, Англия снова постарается забить быстрый гол, а потом начнет «сушить» игру.

Рекомендуемая ставка: победа Англии в первом тайме за 1.92.

Прогноз: на Евро-2020 англичане на групповом этапе одержали две победы со счетом 1:0, а еще один матч завершился вничью 0:0. Похоже, на этот раз будет следующая серия результатов — 1:0, 1:1, 1:0.

Рекомендуемая ставка: точный счет — 1:0 в пользу сборной Англии за 5.40.