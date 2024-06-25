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    Сборной Англии хватит для победы даже одного гола?

    Англия — Словения: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.92. 25.06.2024

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    Прогноз и ставки на Англия — Словения
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    Джуд Беллингем
    Сборная Англии сыграет против команды Словении в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 25 июня в Кельне, начало — в 22:00 мск. Англия — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 25 Июня 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 22:00 Словения

    Словения

  • Любляна
    •

    Англия

    Турнирное положение: сборная Англии набрала четыре очка в двух матчах и занимает первое место в своей группе.

    Англичане опережают Данию и Словению на два очка, а Сербию — на одно.

    Англия — Словения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в первом туре Англия одержала победу над сборной Сербии — 1:0.

    В следующем матче команда Гарета Саутгейта не смогла выиграть у Дании, встреча во Франкфурте завершилась вничью — 1:1.

    Не сыграют: готовы все, кроме защитника Люка Шоу, который, по всей видимости, получил очередное повреждение во время тренировки.

    Ориентировочный состав: Пикфорд — Триппьер, Гуэхи, Стоунз, Уокер — Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака — Кейн.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: ситуация неоднозначная. С одной стороны, сборная Англии уже одной ногой в плей-офф, но при этом команду Саутгейта снова накрыла волна критики.

    Кажется, абсолютно всех английских экспертов и болельщиков бесит тренер, из-за которого команде приходится показывать максимально унылый футбол. Очевидно, что звезды АПЛ могут и хотят играть иначе, но у Саутгейта свой план — трусливый, очень трусливый.

    В стартовом матче англичане забили быстрый гол, после чего стали играть на удержание счета, чем буквально шокировали.

    Почти то же самое можно было наблюдать и в игре с Данией. Разница только в том, что здесь соперник быстро сравнял счет. Но реакция Англии после пропущенного гола снова разочаровала. Саутгейт всем видом показал, что его устраивает ничейный счет в этом матче. Во втором тайме Англия больше думала не о победе, а о том, как не проиграть.

    Словения

    Турнирное положение: сборная Словении набрала два очка в двух матчах и занимает третье место в группе.

    Словенцы опережают на одно очко Сербию, отстают от Англии на два очка, а от Дании — только по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в первом туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1. Встреча со сборной Сербии тоже завершилась вничью — 1:1.

    Не сыграют: все футболисты сборной Словении готовы принять участие в предстоящей встрече с Англией.

    Ориентировочный состав: Облак — Янжа, Бийол, Дркушич, Корничник — Млакар, Элзник, Гнезда-Черин, Стоянович — Шешко, Шпорар.

    Состояние команды: словенцы пока не одержали ни одной победы, но при этом все равно заслуживают комплиментов в свой адрес.

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    Сборная Словении не лучшим образом провела первый тайме против Дании, но после перерыва заметно преобразилась — соперник явно был не готов к этому.

    Ну а в матче против Сербии команда Матьяжа Кека окончательно подтвердила, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать. С учетом того, что сербы отыгрались на 95-й минуте, этот результат стал для Словении настоящим разочарованием.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия сборной Словении составляет уже восемь матчей

    • Три предыдущих матча с участием Словении завершились со счетом 1:1

    • Словения пропустила больше гола только в одном из восьми предыдущих матчей

    • Сборная Англии забила лишь два гола в трех предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Англию в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Словении — за 9.30.

    Прогноз: да уж такой состав, столько звезд, но Саутгейт сделал всё, чтобы у футболистов не было возможности показать всё, на что они способны.

    Скорее всего, Англия снова постарается забить быстрый гол, а потом начнет «сушить» игру.

    Рекомендуемая ставка: победа Англии в первом тайме за 1.92.

    Прогноз: на Евро-2020 англичане на групповом этапе одержали две победы со счетом 1:0, а еще один матч завершился вничью 0:0. Похоже, на этот раз будет следующая серия результатов — 1:0, 1:1, 1:0.

    Рекомендуемая ставка: точный счет — 1:0 в пользу сборной Англии за 5.40.

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    Англия — Словения. Сборная Англии сыграет против команды Словении в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 25 июня в Кельне, начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Англия — Словения с коэффициентом 1.92.
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