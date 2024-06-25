Нидерланды
Австрия
Нидерланды
Турнирное положение: Голландцы на нынешнем турнире выглядят довольно выгодно. Ныне команда занимает 1 место в своем квартете.
При этом Нидерланды в 2 турах набрали 4 очка. Да и пропустила команда в свои ворота всего один раз.
Нидерланды — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нулевая ничья с французами вполне сойдет за положительный результат. А вот Польша была натужно обыграна 2:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Вот только результативность «оранжевых» оставляет желать лучшего. В двух матчах Евро они забили всего 2 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо.
Состояние команды: Голландцы явно намерены финишировать на 1 месте в группе. Да и кадровый потенциал для этого имеется.
Состав «оранжевых» начинен качественными атакующими исполнителями. Один только Мемфис Депай чего стоит!
Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Да и потенциал команды Рональда Кумана еще до конца не раскрыт.
Австрия
Турнирное положение: Австрийцы явно намерены пробиться в плей-офф. В двух стартовых турах команда набрала 3 очка.
В первом туре Австрия трагически уступила французам (0:1). Зато поединок с поляками команда провела блестяще (3:1).
Последние матчи: Победа над Польшей дает шансы команде на одно из двух первых мест. Да и по игре австрийцы выглядят неплохо.
Даже во встрече с Францией команда смотрелась достаточно прилично. Единственный мяч был пропущен в следствие ошибки защитника.
В 5 своих последних матчах Австрия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Траунер, Линхарт, Мвене — Зайвальд, Гриллитч — Баумгартнер, Лаймер, Забитцер — Арнаутович.
Состояние команды: Состав у австрийцев по именам достаточно приличный. Да и Марко Арнаутович пребывает в прекрасных кондициях.
Притом, что Австрия до стартовой неудачи на Евро не проигрывала еще с октября прошлого года. Да и в контрольных матчах команда выглядела мощно.
Поединки с голландцами для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних матчах австрийцы уступили «оранжевым».
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать c явной оглядкой на тылы. Однако голландцев подопечные Ральфа Рангника точно не боятся!
Статистика для ставок
- До последней ничьей Нидерланды выиграли 3 раза кряду
- Голландцы обыгрывали Австрию в 6 последних очных поединках
- В двух стартовых турах голландцы пропустили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.98.
- 3.18Хорватия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.40Албания — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.77Дания — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Голландцы намерены сохранить лидерство в группе, и явно постараются максимально активно сыграть в атаке.
В составах обеих команд находится ряд качественных атакующих исполнителей, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.77