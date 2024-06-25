ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат сборной ГерманииДневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд Юлиан Нагельсманн (главный тренер сборной Германии)Короче, Евро. 23-24 июня Янник СиннерВторой финал Калинской, знаковая победа Синнера, неудачи Медведева и Рублева и травмы Соболенко и Маррея
  • 23:59
    • Германия ушла от поражения со Швейцарией, Венгрия вырвала победу у Шотландии
    Все новости спорта

    Голевого изобилия не избежать?!

    Нидерланды — Австрия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.04. 25.06.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Австрии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Австрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо
    25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Нидерланды — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Группа D 25 Июня 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 19:00 Австрия

    Австрия

  • Вена
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: Голландцы на нынешнем турнире выглядят довольно выгодно. Ныне команда занимает 1 место в своем квартете.

    При этом Нидерланды в 2 турах набрали 4 очка. Да и пропустила команда в свои ворота всего один раз.

    Нидерланды — Австрия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.183.153.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: нулевая ничья с французами вполне сойдет за положительный результат. А вот Польша была натужно обыграна 2:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Вот только результативность «оранжевых» оставляет желать лучшего. В двух матчах Евро они забили всего 2 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Состояние команды: Голландцы явно намерены финишировать на 1 месте в группе. Да и кадровый потенциал для этого имеется.

    Состав «оранжевых» начинен качественными атакующими исполнителями. Один только Мемфис Депай чего стоит!

    Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Да и потенциал команды Рональда Кумана еще до конца не раскрыт.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрийцы явно намерены пробиться в плей-офф. В двух стартовых турах команда набрала 3 очка.

    В первом туре Австрия трагически уступила французам (0:1). Зато поединок с поляками команда провела блестяще (3:1).

  • Дневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники
  • О главных событиях восьмого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • 22/06/2024

    • Последние матчи: Победа над Польшей дает шансы команде на одно из двух первых мест. Да и по игре австрийцы выглядят неплохо.

    Даже во встрече с Францией команда смотрелась достаточно прилично. Единственный мяч был пропущен в следствие ошибки защитника.

    В 5 своих последних матчах Австрия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Траунер, Линхарт, Мвене — Зайвальд, Гриллитч — Баумгартнер, Лаймер, Забитцер — Арнаутович.

    Состояние команды: Состав у австрийцев по именам достаточно приличный. Да и Марко Арнаутович пребывает в прекрасных кондициях.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Притом, что Австрия до стартовой неудачи на Евро не проигрывала еще с октября прошлого года. Да и в контрольных матчах команда выглядела мощно.

    Поединки с голландцами для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних матчах австрийцы уступили «оранжевым».

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать c явной оглядкой на тылы. Однако голландцев подопечные Ральфа Рангника точно не боятся!

    Статистика для ставок

    • До последней ничьей Нидерланды выиграли 3 раза кряду

    • Голландцы обыгрывали Австрию в 6 последних очных поединках

    • В двух стартовых турах голландцы пропустили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.98.

    Прогноз: Голландцы намерены сохранить лидерство в группе, и явно постараются максимально активно сыграть в атаке.

    В составах обеих команд находится ряд качественных атакующих исполнителей, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.77

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Томлянович — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Стирнс — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Андрееску — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Синякова — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сара Соррибес-Тормо — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кепфер — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Стивенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Миядзаки — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Саккари — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Калинская — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дарт — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нидерланды — Австрия. 25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Австрия с коэффициентом 3.04.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры