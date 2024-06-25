25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Нидерланды — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы на нынешнем турнире выглядят довольно выгодно. Ныне команда занимает 1 место в своем квартете.

При этом Нидерланды в 2 турах набрали 4 очка. Да и пропустила команда в свои ворота всего один раз.

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Последние матчи: нулевая ничья с французами вполне сойдет за положительный результат. А вот Польша была натужно обыграна 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победили 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Вот только результативность «оранжевых» оставляет желать лучшего. В двух матчах Евро они забили всего 2 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо.

Календарь и таблица Евро-2024

Состояние команды: Голландцы явно намерены финишировать на 1 месте в группе. Да и кадровый потенциал для этого имеется.

Состав «оранжевых» начинен качественными атакующими исполнителями. Один только Мемфис Депай чего стоит!

Нет сомнений, что Нидерланды будут активно атаковать. Да и потенциал команды Рональда Кумана еще до конца не раскрыт.

Австрия

Турнирное положение: Австрийцы явно намерены пробиться в плей-офф. В двух стартовых турах команда набрала 3 очка.

В первом туре Австрия трагически уступила французам (0:1). Зато поединок с поляками команда провела блестяще (3:1).

Последние матчи: Победа над Польшей дает шансы команде на одно из двух первых мест. Да и по игре австрийцы выглядят неплохо.

Даже во встрече с Францией команда смотрелась достаточно прилично. Единственный мяч был пропущен в следствие ошибки защитника.

В 5 своих последних матчах Австрия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Траунер, Линхарт, Мвене — Зайвальд, Гриллитч — Баумгартнер, Лаймер, Забитцер — Арнаутович.

Состояние команды: Состав у австрийцев по именам достаточно приличный. Да и Марко Арнаутович пребывает в прекрасных кондициях.

Притом, что Австрия до стартовой неудачи на Евро не проигрывала еще с октября прошлого года. Да и в контрольных матчах команда выглядела мощно.

Поединки с голландцами для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних матчах австрийцы уступили «оранжевым».

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать c явной оглядкой на тылы. Однако голландцев подопечные Ральфа Рангника точно не боятся!

Статистика для ставок

До последней ничьей Нидерланды выиграли 3 раза кряду

Голландцы обыгрывали Австрию в 6 последних очных поединках

В двух стартовых турах голландцы пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.98.

Прогноз: Голландцы намерены сохранить лидерство в группе, и явно постараются максимально активно сыграть в атаке.

В составах обеих команд находится ряд качественных атакующих исполнителей, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.77