25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Дания и Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Дания — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: Датчане в двух стартовых турах набрали 2 очка. Ныне команда делит 2-3 места в своем квартете.

При этом Дания не смогла переиграть словенцев (1:1). А вот битва с Англией завершилась боевым паритетом (1:1).

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Последние матчи: Датчане явно постараются выиграть в последнем туре. Ничьей для выхода в плей-офф может банально не хватить.

Вообще, в 5 своих последних матчах Дания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

До ничьих на Евро скандинавы выиграли трижды подряд. Да и потенциал у сборной Дании весьма высокий.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Вестергор — Мехле, Юльманн, Эриксен, Хейбьерг, Бах — Хейлунн, Винн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В своем нынешнем виде Дания достаточно сильна. Да и прибавить в плане реализации датчане способны.

Состав скандинавов буквально начинен качественными атакующими исполнителями. Расмус Хейлунн и его партнеры уж точно будут действовать агрессивно.

Нет сомнений, что Дания будет активно атаковать. Скандинавам нужно исключительно побеждать, да и сербы не столь стабильны.

Сербия

Турнирное положение: Сербы на Евро явно не блистают. В двух стартовых турах команда набрала лишь один балл.

В стартовом туре Сербия минимально уступила Англии (-:1). А вот в матче со словенцами удалось зацепиться за зачетный балл (1:1).

Последние матчи: Голы даются сербам весьма натужно. Да и Александар Митрович пока никак не может отличиться.

До старта Евро команда переиграла Швецию (3:0). А вот поединок с Австрией завершился для сербов коллизией (1:2).

В 5 своих последних матчах Сербия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — А. Живкович, Илич, Лукич, Младенович — Влахович, Тадич, Митрович.

Состояние команды: Турнирная ситуация обязывает выигрывать в последнем туре группового этапа. Вот только сербы еще ни разу не обыгрывали Данию.

Притом, что Сербия играла против датчан трижды. Все три поединка завершились чувствительными поражениями — 1:3, 0:2 и 0:3.

Даже в матче со словенцами команда Драгана Стойковича откровенно отскочила. Да и физическая форма лидеров вызывает вопросы.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать активно. Митрович и его партнеры уж точно понесутся вперед.

Статистика для ставок

Сербия забила всего 1 мяч в 2 поединках

Сербия проиграла Дании во всех 3 очных поединках

Дания не проигрывает с ноября прошлого года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

Прогноз: Атака датчан во главе с Хейлунном явно прибавит в плане реализации.

Обе команды просто обязаны побеждать, и уж точно с первых минут понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники забьют больше гола на двоих.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.60