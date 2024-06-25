25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Франция и Польша. Начало игры — в 19:00 мск. Франция — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Турнирное положение: Французы считаются одними из главных фаворитов турнира. Ныне команда занимает 2 место в своем квартете.

При этом Франция в 2 турах набрала 4 очка. Да и свои ворота команда Дидье Дешама оба раза сохранила в неприкосновенности.

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Последние матчи: нулевая ничья с Нидерландами вполне сойдет за положительный результат. А вот Австрия была натужно обыграна (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Франция победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Вот только результативность «трехцветных» оставляет желать лучшего. Свой единственный мяч на турнире команда Дешама забила с помощью австрийского защитника Вебера, записавшего в свой пассив автогол.

Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.

Ориентировочный состав: Маньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Дембеле, Канте, Тчуамени, Рабьо — Гризманн, Тюрам.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Французы постараются забраться на 1 место в своей группе. Да и кадровый потенциал для этого вполне подходящий.

Состав «трехцветных» буквально начинен качественными атакующими исполнителями. Даже без травмированного Мбаппе роль лидера способен взять на себя Антуан Гризманн.

Нет сомнений, что Франция будет активно атаковать. При любой диспозиции команда Дешама обязана обыгрывать поляков.

Польша

Турнирное положение: Поляки стали первой командой на Евро, уже пакующей чемоданы домой. В двух стартовых турах команда не набрала ни одного очка.

В стартовом туре Польша дала бой голландцам, но уступила (1:2). Причем счет в той встрече открыли именно поляки.

Последние матчи: Поражение от Австрии (1:3) лишили «кадру» шансов на продолжение борьбы. Да и по игре команда выглядит не лучшим образом.

До провала на Евро поляки выиграли в 2 матчах кряду. Причем в одном из этих спаррингов были обыграны крепкие украинцы (3:1).

В 5 своих последних матчах Польша выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 мячами при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивиор — Франковский, Петровский, Слиш, Залевский; Зелиньский — Букса, Пентек.

Состояние команды: Две стартовых коллизии превратили последний тур в формальность. Да и лидеры «кадры» явно не похожи на себя.

Притом, что Польша до стартовой неудачи на Евро не проигрывала еще с сентября прошлого года. Да и в контрольных матчах «кадра» выглядела весьма прилично.

Поединки с Францией для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних матчах поляки трижды уступили сопернику.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать более раскованно. Да и хлопнут дверью напоследок поляки явно попробуют!

Статистика для ставок

Польша уже потеряла шансы на выход в плей-офф

Французы обыгрывали Польшу в 2 последних очных поединках

В двух стартовых турах Франция не пропустила ни одного мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.81, а победа оппонента — в скромные 10.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

Прогноз: Французы прекрасно обороняются, а вот атака без Мбаппе выглядит не лучшим образом.

Поляки в своем нынешнем виде не блещут, да и команда Дешама вряд ли будет особо напрягаться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито меньше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 3.44