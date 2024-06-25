Короче, Евро. 25-26 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 25-26 июня 2024 года

25 июня

Во вторник впервые на Евро-2024 было сыграно сразу четыре матча. Стартовал игровой день поединками в группе D. Именно они и подарили зрителям зрелище.

В Берлине сборная Австрии сенсационно победила команду Нидерландов. Австрийцы трижды выходили вперед, а голландцы смогли только дважды сравнять счет. Нельзя сказать, что победа Австрии получилась не заслуженной, но то, что неожиданной, это точно.

Сборная Австрии globallookpress.com

В это же время в Дортмунде встречались Франция и Польша. Команды долго не могли открыть счет, но на старте второй половины встречи вышедший на поле в стартовом составе Килиан Мбаппе реализовал пенальти и вывел французов вперед. Поляки не отчаялись и смогли восстановить статус-кво на 79-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского также с пенальти. Больше команды не забивали.

Фрагмент матча globallookpress.com

В итоге Австрия неожиданно заняла первое место в группе, набрав шесть очков. Франция — вторая с пятью баллами. У Нидерландов четыре пункта и третья строчка. Все эти команды шагнули в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2024

А в матчах, которые стартовали в 22:00 все было очень скучно. В это время отношения между собой выясняли представители группы С.

В Кельне встречались национальные команды Англии и Словении. Англичане, безусловно, владели неким преимуществом, однако нельзя сказать, что явным. Было такое ощущение, что обе команды вполне устраивает ничейный исход, поскольку они никуда не торопились. Англия смогла забить усилиями Букайо Сака, но гол был отменен из-за офсайда. На большее команды не хватило. Нулевая ничья, которую можно назвать сенсационной.

Фрагмент матча globallookpress.com

В Мюнхене же, где между собой играли Дания и Сербия, все было аналогично. Эта игра была более равной, но также с минимум голевых моментов. Команды или не могли, или не стремились, или боялись идти вперед. Датчан понять можно, их ничья устраивала, а вот к Сербии есть большие вопросы. В итоге и второй матч группы завершился «сухо».

Фрагмент матча globallookpress.com

Англия набрала пять очков, забила два мяча, пропустила — один и заняла первое место в турнирной таблице. А вот ситуация со вторым местом вышла запутанной. Дания и Словения не только набрали по три очка, а и имели полностью одинаковую разницу мячей и количество желтых карточек.

Определяющим пунктом в итоговом положении команд в группе стал рейтинг сборных, сформированный по результатам отборочного этапа Евро-2024, в котором Дания заняла 9-е место, а Словения — 15-е. Итого датчане стали вторыми и теперь точно сыграют в 1/8 финала с Германией, а словенцы — третьими. Сербы покинули турнир с двумя очками в активе.

26 июня

В среду, 26 июня, состоятся также поединка: в группе Е сыграют Словакия — Румыния и Украина — Бельгия, а в группе F сразятся Грузия — Португалия и Чехия — Турция.

19:00. Словакия — Румыния

Этот матч называют самым прогнозируемым на Евро-2024. Все дело в том, что в случае ничьи в данном противостоянии обе команды выйдут в плей-офф. Будет ли оно так? Вполне возможно, ведь это уже не первый подобный случай. Не зря же букмекеры просто таки обрушили коэффициент на ничейный исход.

Николае Станчу globallookpress.com

Словакия стартовала на чемпионате Европы с сенсационной победы над Бельгией (1:0), несмотря на то, что у бельгийцев было полное преимущество. Затем словаки в волевом стиле уступили Румынии (1:2). Румыния же сначала неожиданно разгромила Украину (3:0), а затем уступила Бельгии (0:2). Сейчас у каждой команды по три очка.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Эксперты нашего сайта подготовили специальный прогноз на эту встречу, с ним можно ознакомиться по ссылке. Букмекеры считают в этой встрече фаворитом Словакию, на ее победу дают 3.34, а на Румынию — 3.98. Ничья оценена в 2.08.

19.00. Словакия — Румыния Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: «Дойче Банк Парк», Франкфурт

19:00. Украина — Бельгия

А вот тут будет заруба! Если бельгийцам достаточно и ничьей для выхода из группы, хоть и не с первого места, то вот украинцам необходимо только победа, поскольку в случае ничьей в матче Словакия — Румыния, ничья подопечных Сергея Реброва не устроит.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Украина стартовала на Евро с неожиданного и сокрушительного поражения от Румынии (3:0), но потом немного реабилитировалась, добыв волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия же в первом туре также сенсационно уступила Словакии (0:1), а во втором матче взяла верх над Румынией (2:0).

Наши эксперты считают, что бельгийцы смогут добыть уверенную викторию. Прогноз на матч можно посмотреть тут. По мнению букмекеров фаворитом является Бельгия — 1.73, на победу Украины дают 5.32, а ничья оценивается в 4.18.

19:00. Украина — Бельгия Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup

Место встречи: «МХП», Штутгарт

22:00. Грузия — Португалия

Эта будет встреча с явным фаворитом. Несмотря на то, что португальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2024, думается, что они все равно будут играть в полную силу и пытаться добиться победы. Грузию же в этой игре устроит только победу, чтобы она продолжила борьбу в 1/8 финала турнира.

Сборная Португалии globallookpress.com

Португалия стартовала очень уверенно и показывает одну из лучших игр на турнире. Сначала команда вырвала победу у Чехии (2:1), а затем разгромила Турцию (3:0). Грузия же уступила Турции (1:3) и набрала первое очко в истории чемпионатов Европы, сыграв вничью с Чехией (1:1).

Посмотреть прогноз на этот поединок от наших экспертов можно по ссылке. Явным фаворитом у букмекеров считается Португалия, на победу которой дают 1.42, на Грузию предлагают 7.18. Ничью можно забрать за 5.22.

22.00. Грузия — Португалия Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен

22:00. Чехия — Турция

И снова лобовая встреча за выход в плей-офф Евро-2024. Турции достаточно будет в этой игре не проиграть, а вот Чехии нужно непременно побеждать. Должны быть интересно, поскольку чехам нельзя отсиживаться в обороне, а быстрые турки будут убегать в контратаки.

Сборная Турции globallookpress.com

Чехи в стартовом матче едва не отобрали очки у Португалии, но все же уступили в концовке (1:2), а во втором туре не смогли обыграть Грузию (1:1), несмотря на явное преимущество. А вот Турция сначала справилась с Грузией (3:1), а затем уступила Португалии (0:3). В принципе, команды можно считать равными, поэтому и ожидать можно чего угодно.

Наши эксперты считают, что в этой игре будет много голов. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Букмекеры считают фаворитом сборную Чехии с коэффициентом 2.64. На победу Турции дают 2.83. Ничья оценивается в 3.33.

22.00. Чехия — Турция Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Место встречи: «Фолькпаркштадион», Гамбург

Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.