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    Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?

    Украина — Бельгия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.69. 26.06.2024

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    Кевин Де Брейне
    Сборная Бельгии сыграет против команды Украины в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 26 июня в Штутгарте, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 26 Июня 2024 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 19:00 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    •

    Украина

    Турнирное положение: сборная Украины находится набрала три очка в двух матчах и находится на последнем месте в своей группе.

    Но ситуация здесь, можно сказать, уникальная: конкуренты украинцев тоже имеют в своем активе по три очка, но команда Сергея Реброва уступает всем из-за отрицательной разницы мячей.

    Украина — Бельгия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в первом туре Украина проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. В следующем матче украинцы одержали волевую победу над Словакией — 2:1.

    Не сыграют: под вопросом по-прежнему только участие защитника Виталия Миколенко, получившего травму в одном из июньских товарищеских матчей.

    Ориентировочный состав: Трубин — Зинченко (Миколенко), Матвиенко, Забарный, Тымчик — Бражко, Шапаренко, Судаков — Мудрик, Яроленко (Цыганков) — Яремчук.

    Состояние команды: вопреки всем прогнозам, пока что сборная Украины входит в число главных разочарований турнира.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Даже с учетом того, что команда Реброва выиграла в прошлом туре у Словакии. В первом тайме словаки спокойно могли забить два-три мяча и отправить украинцев домой. Но благодаря прекрасной игре вратаря Трубина и заменам во втором тайме Украина все-таки совершила камбэк.

    Но впечатления все те же — в сборной Украины много интересных игроков, но она далеко не так опасна, как о ней думали перед стартом Евро-2024. Раньше всех об этом догадалась дерзкая Румыния, разгромившая украинцев со счетом 3:0.

    Бельгия

    Турнирное положение: сборная Бельгии тоже набрала три очка, но находитя на втором месте.

    Последние матчи: в первом туре Бельгия сенсационно проиграла сборной Словакии — 0:1.

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    • В следующем матче команда Роберто Мартинеса одержала победу над Румынией со счетом 2:0.

    Не сыграют: у Бельгии нет ни дисквалифицированных, ни травмированных.

    Ориентировочный состав: Кастельс — Вертонген, Фас, Кастань — Теат, Онана, Тилеманс, Доку, Де Брейне, Лукебакьо — Лукаку.

    Состояние команды: несмотря на поражение в первом туре, Бельгия здоворо провела оба предыдущих матча.

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    В игре против Словакии бельгийцам не хватило только одного — реализации моментов, которых было очень много.

    В отличие от словаков, румыны не смогли остановить мощнейшее нападении Бельгии. Да, Лукаку снова не забил, но надо признать, что он все равно просто затерзал оборону соперника. Благодаря в том числе его действиям отличились Тилеманс и Де Брейне.

    Статистика для ставок

    • В четырех предыдущих матчах с участием сборной Украины было забито 14 мячей

    • Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала уже пять волевых побед

    • Сборная Бельгии потерпела лишь одно поражение в 17-ти предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Украину в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Бельгии — за 1.68.

    Прогноз: возможно, кто-то считает иначе, но на самом деле интрига здесь отсутствует. Мощная Бельгия спокойно обыграет эту Украину. Разница в счете будет минимум два мяча.

    Сложно представить, за счет чего украинцы могут остановить Де Брейне, Лукаку и шустрого Доку, который, скорее всего, просто разорвет фланг.

    Рекомендуемая ставка: победа сборной Бельгии с форой (-1,5) за 2.69.

    Прогноз: количество волевых побед сборной Украины свидетельствует о том, что она слабо начинает матчи. Первые таймы — настоящая проблема для команды Реброва. Предстоящая игра не станет исключением.

    Ставка: победа Бельгии в первом тайме с форой (-1,0) за 4.40.

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    Украина — Бельгия: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?
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