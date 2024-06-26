Украина
Бельгия
Украина
Турнирное положение: сборная Украины находится набрала три очка в двух матчах и находится на последнем месте в своей группе.
Но ситуация здесь, можно сказать, уникальная: конкуренты украинцев тоже имеют в своем активе по три очка, но команда Сергея Реброва уступает всем из-за отрицательной разницы мячей.
Украина — Бельгия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре Украина проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. В следующем матче украинцы одержали волевую победу над Словакией — 2:1.
Не сыграют: под вопросом по-прежнему только участие защитника Виталия Миколенко, получившего травму в одном из июньских товарищеских матчей.
Ориентировочный состав: Трубин — Зинченко (Миколенко), Матвиенко, Забарный, Тымчик — Бражко, Шапаренко, Судаков — Мудрик, Яроленко (Цыганков) — Яремчук.
Состояние команды: вопреки всем прогнозам, пока что сборная Украины входит в число главных разочарований турнира.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Даже с учетом того, что команда Реброва выиграла в прошлом туре у Словакии. В первом тайме словаки спокойно могли забить два-три мяча и отправить украинцев домой. Но благодаря прекрасной игре вратаря Трубина и заменам во втором тайме Украина все-таки совершила камбэк.
Но впечатления все те же — в сборной Украины много интересных игроков, но она далеко не так опасна, как о ней думали перед стартом Евро-2024. Раньше всех об этом догадалась дерзкая Румыния, разгромившая украинцев со счетом 3:0.
Бельгия
Турнирное положение: сборная Бельгии тоже набрала три очка, но находитя на втором месте.
Последние матчи: в первом туре Бельгия сенсационно проиграла сборной Словакии — 0:1.
В следующем матче команда Роберто Мартинеса одержала победу над Румынией со счетом 2:0.
Не сыграют: у Бельгии нет ни дисквалифицированных, ни травмированных.
Ориентировочный состав: Кастельс — Вертонген, Фас, Кастань — Теат, Онана, Тилеманс, Доку, Де Брейне, Лукебакьо — Лукаку.
Состояние команды: несмотря на поражение в первом туре, Бельгия здоворо провела оба предыдущих матча.
В игре против Словакии бельгийцам не хватило только одного — реализации моментов, которых было очень много.
В отличие от словаков, румыны не смогли остановить мощнейшее нападении Бельгии. Да, Лукаку снова не забил, но надо признать, что он все равно просто затерзал оборону соперника. Благодаря в том числе его действиям отличились Тилеманс и Де Брейне.
Статистика для ставок
- В четырех предыдущих матчах с участием сборной Украины было забито 14 мячей
- Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала уже пять волевых побед
- Сборная Бельгии потерпела лишь одно поражение в 17-ти предыдущих матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Украину в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу Бельгии — за 1.68.
Прогноз: возможно, кто-то считает иначе, но на самом деле интрига здесь отсутствует. Мощная Бельгия спокойно обыграет эту Украину. Разница в счете будет минимум два мяча.
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Сложно представить, за счет чего украинцы могут остановить Де Брейне, Лукаку и шустрого Доку, который, скорее всего, просто разорвет фланг.
Рекомендуемая ставка: победа сборной Бельгии с форой (-1,5) за 2.69.
Прогноз: количество волевых побед сборной Украины свидетельствует о том, что она слабо начинает матчи. Первые таймы — настоящая проблема для команды Реброва. Предстоящая игра не станет исключением.
Ставка: победа Бельгии в первом тайме с форой (-1,0) за 4.40.