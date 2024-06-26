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    А давайте поставим на голевое изобилие?!

    Чехия — Турция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.69. 26.06.2024

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    Прогноз и ставки на Чехия — Турция
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    Патрик Шик
    26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Чехия и Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 26 Июня 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 22:00 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Чехия

    Турнирное положение: Чехам срочно нужно побеждать. Ныне команда занимает 3 место в своем квартете.

    При этом Чехия в 2 турах набрала лишь один зачетный балл. Да и по игре команда выглядит не столь ярко.

    Чехия — Турция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: ничья с Грузией едва ли сойдет за положительный результат (1:1). А вот португальцам команда уступила (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Чехия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Вот только результативность чехов оставляет желать лучшего. Да и Патрик Шик пока отличился лишь одним забитым голом на Евро.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Соучек, Барак, Провод, Доудера — Гложек, Лингр.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Подопечных Ивана Гашека полностью устроит победа в этом матче. Да и прибавить в плане реализации чехи способны.

    Лидеры чешской сборной выступают в крепких европейских клубах. Да и стартовые неудачи вполне можно списать на пресловутое невезение.

    Нет сомнений, что Чехия будет активно атаковать. Команда Гашека вполне способна переиграть нестабильных турок.

    Турция

    Турнирное положение: Турок в этой встрече устроит даже ничейный результат. В двух первых турах команда набрала 3 очка.

    В стартовом туре Турция переиграла грузин (3:1). А вот матч с португальцами завершился провалом (0:3).

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    • Последние матчи: В поединке с Португалией турки откровенно неудачно действовали в обороне. Тылы «янычар» допустили немало детских ошибок.

    При этом перед Евро команда не столь убедительно выглядела в спаррингах. К примеру, полякам она уступила со счетом 1:2.

    В 5 своих последних матчах Турция выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Абдулкерим Бардакчи — дисквалифицирован.

    Ориентировочный состав: Гюнок — Мюлдюр, Демирал, Айхан, Кадыоглу — Юксек, Чалханоглу — Актюркоглу, Гюлер, Йылдыз — Йылмаз.

    Состояние команды: Турки способны выдать отдельный качественный поединок. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.

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    Притом, что Турция в последние годы весьма успешно противостоит чехам. В трех последних очных поединках команда неизменно выигрывала.

    Неудачный поединок с португальцами обнажил многие проблемы турок. Да и дисквалификация Бардакчи несколько снижает вариативность состава.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы турки постараются найти в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Турция не проигрывает чехам уже почти 10 лет

    • Турция в 3 последних матчах обыгрывала Чехию

    • Обе своих гола на Евро Чехия забила на исходе часа игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

    Прогноз: Атака чехов во главе с Шиком явно поднатореет в плане реализации.

    Чехия просто обязана побеждать, да и турки не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.69.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.57

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    Чехия — Турция: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. А давайте поставим на голевое изобилие?!
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