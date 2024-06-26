26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Чехия и Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Чехам срочно нужно побеждать. Ныне команда занимает 3 место в своем квартете.

При этом Чехия в 2 турах набрала лишь один зачетный балл. Да и по игре команда выглядит не столь ярко.

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Последние матчи: ничья с Грузией едва ли сойдет за положительный результат (1:1). А вот португальцам команда уступила (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Чехия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Вот только результативность чехов оставляет желать лучшего. Да и Патрик Шик пока отличился лишь одним забитым голом на Евро.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Соучек, Барак, Провод, Доудера — Гложек, Лингр.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Подопечных Ивана Гашека полностью устроит победа в этом матче. Да и прибавить в плане реализации чехи способны.

Лидеры чешской сборной выступают в крепких европейских клубах. Да и стартовые неудачи вполне можно списать на пресловутое невезение.

Нет сомнений, что Чехия будет активно атаковать. Команда Гашека вполне способна переиграть нестабильных турок.

Турция

Турнирное положение: Турок в этой встрече устроит даже ничейный результат. В двух первых турах команда набрала 3 очка.

В стартовом туре Турция переиграла грузин (3:1). А вот матч с португальцами завершился провалом (0:3).

Последние матчи: В поединке с Португалией турки откровенно неудачно действовали в обороне. Тылы «янычар» допустили немало детских ошибок.

При этом перед Евро команда не столь убедительно выглядела в спаррингах. К примеру, полякам она уступила со счетом 1:2.

В 5 своих последних матчах Турция выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 5 мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: Абдулкерим Бардакчи — дисквалифицирован.

Ориентировочный состав: Гюнок — Мюлдюр, Демирал, Айхан, Кадыоглу — Юксек, Чалханоглу — Актюркоглу, Гюлер, Йылдыз — Йылмаз.

Состояние команды: Турки способны выдать отдельный качественный поединок. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.

Притом, что Турция в последние годы весьма успешно противостоит чехам. В трех последних очных поединках команда неизменно выигрывала.

Неудачный поединок с португальцами обнажил многие проблемы турок. Да и дисквалификация Бардакчи несколько снижает вариативность состава.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы турки постараются найти в контратаках.

Статистика для ставок

Турция не проигрывает чехам уже почти 10 лет

Турция в 3 последних матчах обыгрывала Чехию

Обе своих гола на Евро Чехия забила на исходе часа игры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: Атака чехов во главе с Шиком явно поднатореет в плане реализации.

Чехия просто обязана побеждать, да и турки не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.57