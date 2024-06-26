26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Грузия и Португалия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузины в последнем туре просто обязаны побеждать. Ныне команда занимает 4 место в своем квартете.

При этом Грузия в 2 турах набрала всего лишь один зачетный балл. Да и пропустила команда 4 мяча.

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Последние матчи: ничья с Чехией сойдет за положительный результат (1:1). А вот туркам команда справедливо уступила (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Вот только Хвича Кварацхелия явно не блещет на Евро. Зато Жорж Микаутадзе отличился уже 2 точными выстрелами.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Мамардашвили — Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе — Кочорашвили, Меквабишвили, Чакветадзе — Микаутадзе, Кварацхелия.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Грузинам ничего не остается, кроме как рисковать. Да и состав команды начинен сильными атакующими исполнителями.

Кварацхелия и Микаутадзе способны взломать оборону любого соперника. Да и португальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, так что могут немножко расслабиться.

Нет сомнений, что Грузия будет активно атаковать. Команда Вилли Саньоля не боится никого, и вполне способна на чудо.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы по итогам двух туров обеспечили себе попадание в плей-офф. Команда набрала 6 очков.

В стартовом туре Португалия переиграла Чехию (2:1). А вот в ворота сборной Турции команда забила три безответных мяча.

Последние матчи: Атака португальцев традиционно сильна. Да и Криштиану Роналду еще скажет свое веское слово.

При этом португальцы действуют с какой-то приятной легкостью. Да и по количеству звезд в составе команда даст фору кому угодно.

В 5 своих последних матчах Португалия выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рафаэль Леау — дисквалифицирован.

Ориентировочный состав: Жозе Са — Нелсон Семеду, Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Далот — Жоау Палинья, Жоау Невеш, Матеус Нунес — Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота.

Состояние команды: Даже без турнирной мотивации португальцы за здорово живешь очки не отдадут никому. Да и некоторым лидерам сборной нужен отдых перед плей-офф.

Притом, что Португалия лишь однажды пересекалась с Грузией. 16 лет назад «европейские бразильцы» переиграли соперника (2:0).

Один из главных фаворитов Евро уж точно не собирается сбавлять обороты. Португальцы даже не в самом оптимальном составе будут играть на победу.

Безусловно, в этом поединке команда будет активно атаковать. Да и мотивация добыть третью победу на турнире у нее имеется.

Статистика для ставок

Португалия выиграла в 3 своих последних поединках

Грузин Жорж Микаутадзе является одним из лучших бомбардиров Евро, отличившись 2 голами

Португальцы в двух стартовых турах забили 5 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.31, а победа оппонента — в скромные 8.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.53 и 2.33.

Прогноз: Португальцы не будут особо надрываться, да и обороняются весьма монолитно.

Грузия будет рисковать, однако вряд ли сумеет взломать крепкие португальские тылы.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме оппоненты так и не сумеют отличиться.

Ставка: Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 3.58