ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра и Иржи ПрохазкаЯркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303 Нико УильямсДневник Евро-2024. Трудовые победы Англии и Испании, бисиклета Беллингема, рекорды Уильямса и Кейна, сейвы Мамардашвили Джуд Беллингем — автор гола в ворота СловакииКороче, Евро. 30 июня — 1 июля
  • 15:21
    • Соболенко снялась с Уимблдона
  • 12:58
    • Антон Миранчук покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Совершит ли Коста-Рика чудо?

    Коста-Рика — Парагвай. Прогноз и ставка (к. 2.45) на футбол, Кубок Америки, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки 2024 Прогнозы на сборную Коста-Рики Прогнозы на сборную Парагвая Календарь Кубка Америки-2024
    Прогноз и ставки на Коста-Рика — Парагвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аксель Кирос
    3 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Коста-Рика — Парагвай. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D 03 Июля 2024 года

    Коста-Рика

  • Сан-Хосе
    •  Коста-Рика 04:00 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
    •

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Коста-Рика по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает третье место, набрав один балл с разницей мячей -3.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит с разгромным счетом, а в параллельной игре Бразилия (разница +3) разгромно уступит лидеру квартета Колумбии.

    Коста-Рика — Парагвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которая охватила товарищеские встречи и нынешний турнир.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Коста-Рика выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая убеждает в низких шансах на выход в плей-офф Кубка Америки.

    Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвай по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место в группе, не набрав ни одного балла.

    Команда на четыре очка отстает от проходной второй позиции, поэтому уже не имеет шансов на плей-офф.

  • Криштиану Роналду злится — на судей, на удачу и, возможно, на само время
  • На Евро-2024 звездный португалец не забивает — возможно мы наблюдаем закат его карьеры
  • Вчера

    • Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Бразилии (1:4).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех поединках, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Парагвай выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая уже лишила их шансов на плей-офф Кубка Южной Америки.

    Оба гола команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчей Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Коста-Рики забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.30, победа Коста-Рики — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках Кубка Америки.

    При этом в трех из четырех последних игр Коста-Рики был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тревизан — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осака — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Корпач — Миядзаки
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бекташ — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эррани — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран Туркестан — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Азаренко — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коста-Рика — Парагвай: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли Коста-Рика чудо?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры