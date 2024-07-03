3 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Коста-Рика — Парагвай. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коста-Рика

Турнирное положение: Коста-Рика по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает третье место, набрав один балл с разницей мячей -3.

Команда выйдет в четвертьфинал, если победит с разгромным счетом, а в параллельной игре Бразилия (разница +3) разгромно уступит лидеру квартета Колумбии.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которая охватила товарищеские встречи и нынешний турнир.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Коста-Рика выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая убеждает в низких шансах на выход в плей-офф Кубка Америки.

Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место в группе, не набрав ни одного балла.

Команда на четыре очка отстает от проходной второй позиции, поэтому уже не имеет шансов на плей-офф.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Бразилии (1:4).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех поединках, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Парагвай выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая уже лишила их шансов на плей-офф Кубка Южной Америки.

Оба гола команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчей Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Коста-Рики забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.30, победа Коста-Рики — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках Кубка Америки.

При этом в трех из четырех последних игр Коста-Рики был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.