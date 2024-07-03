Коста-Рика
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Коста-Рика
Турнирное положение: Коста-Рика по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает третье место, набрав один балл с разницей мячей -3.
Команда выйдет в четвертьфинал, если победит с разгромным счетом, а в параллельной игре Бразилия (разница +3) разгромно уступит лидеру квартета Колумбии.
Коста-Рика — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которая охватила товарищеские встречи и нынешний турнир.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Коста-Рика выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая убеждает в низких шансах на выход в плей-офф Кубка Америки.
Пока что команда не забивала на Кубке Америки.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвай по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место в группе, не набрав ни одного балла.
Команда на четыре очка отстает от проходной второй позиции, поэтому уже не имеет шансов на плей-офф.
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Бразилии (1:4).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех поединках, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Парагвай выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что у коллектива явно не лучшая форма, которая уже лишила их шансов на плей-офф Кубка Южной Америки.
Оба гола команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчей Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Коста-Рики забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.30, победа Коста-Рики — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.57.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках Кубка Америки.
При этом в трех из четырех последних игр Коста-Рики был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.