«Зенит» разбил «Сочи» в товарищеском матче

Матео Кассьерра Фото: globallookpress.com
За питерцев дубль оформил Матео Кассьерра, по голу забили Андрей Мостовой, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. В составе сочинцев отличились Марсело Алвес и Кирилл Заика.
Товарищеский матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 5:2 (3:2)
Голы: Кассьерра, 20 (1:0). Кассьерра, 24 (2:0). Алвес, 31 (2:1). Заика, 41 (2:2). Мостовой, 45+1 (3:2). Ерохин, 67 (4:2). Мантуан, 69 (5:2)«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Дуглас Сантос (Караваев, 46), Горшков (Родригао, 46), Волков (Чистяков, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Коваленко, 46), Глушенков (Васильев, 46. Бакаев, 74), Барриос (Сутормин, 46), Вендел (Сергеев, 46. Изидор, 71), Клаудиньо (Артур, 46), Кассьерра (Мантуан, 46)
В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвена Звездой».