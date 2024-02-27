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    «Реал» подпишет младшего брата Мбаппе

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» вместе с родным братом Этаном.

    Этан Мбаппе
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    Этан Мбаппе

    По информации El Chiringuito TV, на переезде в столицу Испании 17-летнего Этана настояла семья Мбаппе. Это было одним из условий для перехода Килиана в «Реал».

    «Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но семья футболиста сделала предложение "Реалу" в последние дни.

    Это добавленная к предыдущему контракту тема, не ставящая его под сомнение. Семья Мбаппе и сам футболист несколько дней назад попросили "Реал" также привлечь его брата Этана.

    "Реал" подумал над этим и дал положительный ответ», — рассказал журналист Эдуардо Инда.

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    • Контракт Этана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Как и Килиан, он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

    Transfermarkt оценивает стоимость Этана Мбаппе в 500 тысяч евро.

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