«Реал» подпишет младшего брата Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен»перейдет в мадридский «Реал» вместе с родным братом

По информации El Chiringuito TV, на переезде в столицу Испании 17-летнего Этана настояла семья Мбаппе. Это было одним из условий для перехода Килиана в «Реал».

«Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но семья футболиста сделала предложение "Реалу" в последние дни.

Это добавленная к предыдущему контракту тема, не ставящая его под сомнение. Семья Мбаппе и сам футболист несколько дней назад попросили "Реал" также привлечь его брата Этана.

"Реал" подумал над этим и дал положительный ответ», — рассказал журналист Эдуардо Инда.

Контракт Этана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Как и Килиан, он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Transfermarkt оценивает стоимость Этана Мбаппе в 500 тысяч евро.