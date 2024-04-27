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    «Ливерпуль» реабилитируется за поражение в дерби, «Айнтрахт» навяжет борьбу «Баварии»

    Экспресс дня 27 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 апреля
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    Гарри Кейн
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» просто доигрывает нынешний сезон. Перед командой не стоит серьезных задач. На данный момент «молотобойцы» с 48 очками идут на 8-м месте в таблице АПЛ.

    Ранее «Вест Хэм» завершил выступления в еврокубках. В 1/4 финала Лиги Европы английская команда не смогла пройти «Байер» по сумме двух встреч. В первом матче «Вест Хэм» проиграл в Германии со счетом 0:2, а затем на своем поле сыграл вничью 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    После вылета из Лиги Европы «Ливерпуль» усугубил положение в АПЛ. Ранее команда провалила мерсисайдское дерби. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Эвертону» 0:2.

    За четыре тура до финиша «Ливерпуль» находится на 3-й позиции. Сейчас под вопросом даже серебряные медали. В последних турах красным нужно показать свой лучший футбол.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.52.

    «Бавария» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Мюнхенский клуб в последних встречах смог стабилизировать игру. У «Баварии» три победы кряду. Ранее клуб обыграл «Кельн» (2:0), «Арсенал» (1:0) и «Унион» (5:1).

    В предстоящей игре Томас Тухель наверняка сделает кадровые перестановки. «Бавария» настраивается на важнейший матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Хозяева поля вряд ли будут выкладываться на сто процентов.

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  • 24/04/2024

    • «Айнтрахт» борется за путевку в еврокубки на следующий сезон. У команды высокие шансы оказаться в Лиге конференций.

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    По итогам 30 игр «Айнтрахт» располагается на шестом месте. Набрано 45 очков. У клуба на текущий момент 11 побед, 12 ничьих и 7 поражений.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» с форой (+1.5) за 1.83.

    «Барселона» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Кажется, Хави всё-таки останется в «Барселоне». Специалист передумал уходить и поработает в каталонском клубе еще один год. Эта новость должна положительно отразиться на раздевалке сине-гранатовых.

    До этого «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Каталонцы хоть и выиграли у ПСЖ первый матч в гостях, но на «Камп Ноу» с парижанами не совладали.

    Затем последовал поединок с «Реалом» в Мадриде. «Барселона» вела по ходу встречи, но в итоге потерпела поражение со счетом 2:3. После финального свистка фанаты «сливочных» на радостях кричали: «Хави, оставайся». Специалист всё-таки решил прислушаться?

    Все прогнозы на футбол

    «Валенсия» еще может выйти в еврокубки. Нужно как можно лучше сыграть на финише сезона.

    После 32-х матчей «Валенсия» располагается на 8-й позиции в таблице Примеры. В активе клуба 47 очков. В чемпионате Испании-2023/24 «летучие мыши» одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    Ставка: «Барселона» забьет первый гол и победит за 1.49.

    Общий коэффициент — 4.14.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 27 апреля с коэффициентом 4.14. Дата матча: 27.04.2024. Экспресс. «Ливерпуль» реабилитируется за поражение в дерби, «Айнтрахт» навяжет борьбу «Баварии»
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