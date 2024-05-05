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    «Альмерии» сразу несдобровать?!

    «Райо Вальекано» — «Альмерия». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Примера, 5 мая 2024 года

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    Серхио Аррибас
    5 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Мая 2024 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчелы» еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. На текущий момент «Райо Вальекано» находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Райо Вальекано» опережает зону вылета на 8 очков. Да и с реализацией у команды имеются проблемы: 27 голов в 33 матчах.

    Райо Вальекано — Альмерия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Райо Вальекано» по всем статьям уступил «Вильярреалу» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    При этом «Райо Вальекано» до последней неудачи переиграл «Осасуну» (2:1). А вот до того команда дважды кряду сыграла вничью.

    Не сыграют: Кике, Аридан Эрнандес — травмированы.

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    Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и состав «пчел» по именам выглядит скромненько.

    Матчи против «Альмерии» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл трижды при 2 поражениях.

    Наверняка хозяева будут действовать первым номером. «Пчелы» намерены как можно скорее обеспечить себе спокойную жизнь.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Альмерия» уже обеспечила себе вылет в Сегунду. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 1 раз в чемпионате. Так что вылет «Альмерии» еще до зимы казался делом решенным.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда опять проиграла. «Альмерия» уступила «Хетафе» (1:3).

    В пяти последних матчах «Альмерия» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    Свою единственную викторию в чемпионате команда добыла в середине марта. Тогда «Альмерия» минимально одолела «Лас-Пальмас».

    Не сыграют: Александар Радованович, Луис Суарес — травмированы. Хонатан Виера, Лукас Робертоне — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Альмерия» уже просто доигрывает чемпионат. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок имеется.

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    Команда в 33 матчах проиграла 21 раз. Да и 67 пропущенных мячей говорят об огромных проблемах в обороне.

    В матче первого круга «Альмерия» уступила «пчелам» (0:2). Причем с таким же счетом завершился и предыдущий очный поединок соперников.

    Наверняка номинальные гости будут действовать раскрепощенно. Аутсайдер способен хлопнуть дверью напоследок .

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Альмерия» выиграла лишь 1 раз в текущем чемпионате

    • «Райо Вальекано» в двух последних очных встречах обыгрывал «Альмерию»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

    Прогноз: «Пчелы» еще сражаются за выживание в Примере, и явно будут активны в атаке.

    «Альмерия» слишком часто пропускает, да и оппонент мотивирован как можно скорее обеспечить себе место в Примере на будущий сезон.

    Ставка: Победа «Райо Вальекано» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.94

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    Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Альмерия» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Альмерии» сразу несдобровать?!
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