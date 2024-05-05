5 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. На текущий момент «Райо Вальекано» находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» опережает зону вылета на 8 очков. Да и с реализацией у команды имеются проблемы: 27 голов в 33 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Райо Вальекано» по всем статьям уступил «Вильярреалу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

При этом «Райо Вальекано» до последней неудачи переиграл «Осасуну» (2:1). А вот до того команда дважды кряду сыграла вничью.

Не сыграют: Кике, Аридан Эрнандес — травмированы.

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Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и состав «пчел» по именам выглядит скромненько.

Матчи против «Альмерии» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл трижды при 2 поражениях.

Наверняка хозяева будут действовать первым номером. «Пчелы» намерены как можно скорее обеспечить себе спокойную жизнь.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Альмерия» уже обеспечила себе вылет в Сегунду. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 1 раз в чемпионате. Так что вылет «Альмерии» еще до зимы казался делом решенным.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда опять проиграла. «Альмерия» уступила «Хетафе» (1:3).

В пяти последних матчах «Альмерия» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Свою единственную викторию в чемпионате команда добыла в середине марта. Тогда «Альмерия» минимально одолела «Лас-Пальмас».

Не сыграют: Александар Радованович, Луис Суарес — травмированы. Хонатан Виера, Лукас Робертоне — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Альмерия» уже просто доигрывает чемпионат. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок имеется.

Команда в 33 матчах проиграла 21 раз. Да и 67 пропущенных мячей говорят об огромных проблемах в обороне.

В матче первого круга «Альмерия» уступила «пчелам» (0:2). Причем с таким же счетом завершился и предыдущий очный поединок соперников.

Наверняка номинальные гости будут действовать раскрепощенно. Аутсайдер способен хлопнуть дверью напоследок .

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» в среднем забивает менее гола за матч

«Альмерия» выиграла лишь 1 раз в текущем чемпионате

«Райо Вальекано» в двух последних очных встречах обыгрывал «Альмерию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

Прогноз: «Пчелы» еще сражаются за выживание в Примере, и явно будут активны в атаке.

«Альмерия» слишком часто пропускает, да и оппонент мотивирован как можно скорее обеспечить себе место в Примере на будущий сезон.

Ставка: Победа «Райо Вальекано» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.94