В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Севилья» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: С 38 набранными очками данный коллектив разместился в середине таблицы и на 12 баллов опережает зону вылета, но и в то же время сильно отстает от еврокубковой позиции.

«Севилья» смогла выиграть только девять матчей из 33 проведенных, 11 встреч свела вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей — 42:46.

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Последние матчи: В своей последней проведенной игре «нервионцы» в севильском дерби поделили очки против «Бетиса», сыграв вничью со счетом 1:1. Перед этим же они выиграли три встречи кряду, одолев 1:0 «Хетафе», 2:0 «Лас-Пальмас» и 2:1 «Мальорку».

Не сыграют: Сусо, Оливер Торрес, Джибриль Соу, Адриа Педроса и Неманья Гудель пропустят этот поединок.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Севилья» очень даже неплохо проводит свой финишный отрезок, проиграв только один матч из семи предыдущих. Помимо этого фиаско «красно-белые» в данном отрезке также расписали две мировые и добились четырех выигрышей. И во всех поединках данного отрезка команда без гола с поля не уходила.

«Гранада»

Турнирное положение: С 21 зачетным баллом данная команда идет предпоследней в таблице и на десять пунктов отстает от безопасной строки. Так что сохранить прописку в элите она вряд ли сможет.

«Гранада» смогла выиграть только четыре раза за 33 поединка, девять встреч еще свела вничью и потерпела 20 поражений, разница мячей — 36:61.

Последние матчи: «Насриды» отлично провели свои три последних матча, ни разу не проиграв в них. В этот период коллектив на своем поле обыграл 2:0 «Алавес» и 3:0 «Осасуну», а также расписал в Бильбао ничью с «Атлетиком» 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Гранада» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победили и раз сыграла вничью. Причем за все это время она пропустили лишь гол. До этого же периода она проиграла пять встреч кряду и имела 11-матчевую безвыигрышную серию ,в которой восемь раз уступала.

Статистика для ставок

«Севилья» дома выиграла три из четырех предыдущих игр при одном фиаско

В текущем чемпионате «Гранада» в гостях не побеждала, проиграв 13 встреч из 16

«Севилья» выиграла у «Гранады» в трех из четырех последних очных поединках при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Севильи» — 1.71, победа «Гранады» — 5.29, ничья — 4.16.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 2.04 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле «Севилья» сможет обыграть весьма удобного для себя противника, которой к тому же на выезде выступает очень слабо.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» за 1.71.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, ведь обе команды вряд ли будут отсиживаться в обороне, учитывая их турнирную ситуацию.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.88.