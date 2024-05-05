«Кубань»
Турнирное положение: Кубанцы явно стоят на вылет во вторую лигу. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом краснодарцы выиграли всего 5 матчах первенства. Да и забивает «Кубань» по большим праздникам: 20 мячей в 29 матчах.
Кубань — Ленинградец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Кубань» расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кубань» проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 15.
А вот не побеждают кубанцы еще с ноября прошлого года. Да и приход на тренерский мостик Роберта Евдокимова быстрого результата не принес.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Отступать краснодарцам уже некуда. Так что битва с питерцами приобретает статус матча за пресловутые 6 очков.
Матчи с петербуржцами для команды складываются довольно непросто. Из двух очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
Очевидно, что «Кубань» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге краснодарцы переиграли «Ленинградец» (1:0).
«Ленинградец»
Турнирное положение: Питерцы пытаются сохранить прописку в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ленинградец» имеет громадные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает меньше гола за матч: 19 мячей в 29 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Ленинградец» минимально уступил хабаровчанам.
Причем до того команда дала бой сильному «Акрону» (0:0). А вот поражение от «Сокола» (0:2) вышло очень обидным.
В нынешнем календарном году «Ленинградец» еще не побеждал. Да и новому наставнику Максиму Астафьеву предстоит сложный труд по сохранению места в «лучшей лиге мира».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В созидательном плане у команды сущая катастрофа. Да и не забивает «Ленинградец» уже 4 матча кряду.
Одинокие успехи имеются, но пока команда выглядит явным кандидатом на вылет. Да и очки даются питерцам крайне натужно.
И уж точно Астафьев накрутит хвосты своим подопечным. Другого пути, кроме как брать три очка в Краснодаре, у клуба с берегов Невы нет.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Ленинградец» явно будет рисковать!
Статистика для ставок
- «Ленинградец» не забивал в 4 последних поединках
- «Кубань» не побеждает с ноября 2023 года
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кубань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Краснодарцам нужно отталкиваться от дна, и они явно будут активно атаковать.
«Ленинградец» имеет огромнейшие проблемы в плане реализации, к тому же еще не побеждал в весеннем цикле.
Ставка: Победа «Кубани» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32