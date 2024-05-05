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    Долгожданная виктория «Кубани»?

    «Кубань» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Ленинградец»
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    Роберт Евдокимов
    5 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Кубань» и «Ленинградец». Начало игры — в 18:00 мск. «Кубань» — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Мая 2024 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 18:00 Ленинградец Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Кубань»

    Турнирное положение: Кубанцы явно стоят на вылет во вторую лигу. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом краснодарцы выиграли всего 5 матчах первенства. Да и забивает «Кубань» по большим праздникам: 20 мячей в 29 матчах.

    Кубань — Ленинградец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Кубань» расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кубань» проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 15.

    А вот не побеждают кубанцы еще с ноября прошлого года. Да и приход на тренерский мостик Роберта Евдокимова быстрого результата не принес.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Отступать краснодарцам уже некуда. Так что битва с питерцами приобретает статус матча за пресловутые 6 очков.

    Матчи с петербуржцами для команды складываются довольно непросто. Из двух очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    Очевидно, что «Кубань» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге краснодарцы переиграли «Ленинградец» (1:0).

    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Питерцы пытаются сохранить прописку в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ленинградец» имеет громадные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает меньше гола за матч: 19 мячей в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Ленинградец» минимально уступил хабаровчанам.

    Причем до того команда дала бой сильному «Акрону» (0:0). А вот поражение от «Сокола» (0:2) вышло очень обидным.

    В нынешнем календарном году «Ленинградец» еще не побеждал. Да и новому наставнику Максиму Астафьеву предстоит сложный труд по сохранению места в «лучшей лиге мира».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В созидательном плане у команды сущая катастрофа. Да и не забивает «Ленинградец» уже 4 матча кряду.

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    Одинокие успехи имеются, но пока команда выглядит явным кандидатом на вылет. Да и очки даются питерцам крайне натужно.

    И уж точно Астафьев накрутит хвосты своим подопечным. Другого пути, кроме как брать три очка в Краснодаре, у клуба с берегов Невы нет.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Ленинградец» явно будет рисковать!

    Статистика для ставок

    • «Ленинградец» не забивал в 4 последних поединках

    • «Кубань» не побеждает с ноября 2023 года

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кубань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.

    Прогноз: Краснодарцам нужно отталкиваться от дна, и они явно будут активно атаковать.

    «Ленинградец» имеет огромнейшие проблемы в плане реализации, к тому же еще не побеждал в весеннем цикле.

    Ставка: Победа «Кубани» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.32

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    Ставка и прогноз на матч «Кубань» — «Ленинградец» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Кубани»?
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