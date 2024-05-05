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    «Эспаньол» прервет череду мировых?

    «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон
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    «Эспаньол»
    «Эспаньол» на своем поле сыграет против хихонский «Спортинг» в 38-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 5 мая и начнется в 17:15 по мск. «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Мая 2024 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 17:15 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив в Сегунде на текущий момент расположился с 60 набранными баллами на четвертой строке, уступая второй четыре пункта.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 15 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 54:39.

    Эспаньол — Спортинг Хихон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде расписали мировую с «Эльче»со счетом 2:2. И эта ничья стала для них третьей кряду. Ранее они еще поделили очки дома с «Андоррой» 1:1 и в гостях с «Леганесом» 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 11-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и семь поединков свел вничью. И только в четырех случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: Клуб из города Хихон сейчас в таблице расположился с 55 очками на седьмой строке, но от шестой, дающей билет в плей-офф, отстает только по дополнительным показателям.

    «Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 15 викторий, десять встреч свел вничью и 12 матчей проиграл, разница мячей составляет 43:38.

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    • Последние матчи: «Красно-белые» отвратительно провели свои две последние игры ,обе их проиграв. Сперва в этот отрезок они уступили в гостях соседу по турнирке «Эльче» 1:2, а затем дома были неожиданно разгромлены аутсайдером «Вильяррелом-2» 0:3.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: Финишный отрезок «Спортинг» проводит не лучшим образом, ведь за минувшие шесть встреч первенства он проиграл в четырех из них, а также дважды победил. Но обе виктории были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» дома не проигрывает в Сегунде в 12 минувших встречах, выиграв шесть из них

    • «Спортинг» в гостях проиграл пять из шести последних игр

    • «Эспаньол» обыграл «Спортинг» в двух предыдущих домашних матчах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 1.81, победа «Спортинга» — 4.53, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Эспаньол» прервет серию ничьих и сможет обыграть удобного для себя соперника, который к тому же в гостях в последнее время выступает плохо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.81.

    Прогноз: Однако ждем, что хихонцы доставят проблем «попугаям» и смогут хоть раз расписаться в их воротах.

    Ставка: обе забьют за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон с коэффициентом 1.81. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» прервет череду мировых?
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