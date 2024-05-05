«Кальяри» — «Лечче»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В матче 35-го тура итальянской Серии А междубыла зафиксирована ничья со счетом 1:1.

На 26-й минуте счет открыл центральный защитник сардинцев Йери Мина, голевую передачу ему отдал Джанлука Гаэтано.

В конце первого тайма Гаэтано получил прямую красную карточку.

«Лечче» удалось в большинстве уйти от поражения, поразив ворота «Кальяри» на 84-й минуте. Забитый на счету черногорца Николы Крстовича.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Лечче 1:1 Голы: 1:0 Йерри Мина (26'), 1:1 Никола Крстович (84') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа (Матеуш Ветеска, 46'), Йерри Мина, Томмазо Ауджелло (Paulo Daniel Dentello Azzi, 77'), Наитан Нандес (Adam Obert, 90'), Алессандро Дейола, Джанлука Гаэтано, Зиту Лувумбу (Эльдор Шомуродов, 68'), Джанлука Лападула (Ibrahim Sulemana, 46'), Alberto Dossena, Antoine Makoumbou Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей, Юльбер Рамадани (Pontus Almqvist, 72'), Алексис Блен, Роберто Пикколи (Никола Сансоне, 46'), Никола Крстович, Реми Уден (Хамза Рафья, 72'), Patrick Dorgu (Santiago Pierotti, 60') Предупреждения: Роберто Пикколи (14'), Claudio Ranieri (43'), Никола Сансоне (54'), Юльбер Рамадани (56'), Симоне Скуффет (64'), Наитан Нандес (74'), Федерико Баскиротто (74'), Томмазо Ауджелло (77'), Алессандро Дейола (78') Удаление: Джанлука Гаэтано (44')

Календарь и таблица Серии А

«Лечче» занимает 13-е место с 37 очками. «Кальяри» идет строчкой ниже с 33 очками.