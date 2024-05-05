ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Ледяхов«Барселона была моей командой». Игорь Ледяхов — о борьбе в Лиге чемпионов, преимуществе «Зенита» и отъезде из «Спартака» Крисенсио СаммервиллВоспользовались шансом. Микаутадзе, Калафьори и Саммервилл — среди главных молодых звезд апреля Тони Фергюсон (слева)Фергюсон, Прохазка или Хабиб — у кого из звезд UFC самые необычные тренировки?
    Все новости спорта

    «Байер» сделает работу над ошибками и начнет забивать в 1-м тайме

    «Айнтрахт» — «Байер». Прогноз (к. 2.12) на футбол, Бундеслига, 5 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер»
    В воскресенье, 5 мая, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Байер». Начало поединка запланировано на 18:30 по мск. «Айнтрахт» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Мая 2024 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 18:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, находясь в зоне еврокубков. «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 45-ю очками в активе.

    За 3 тура до конца чемпионата команда еще не гарантировала себе место в еврокубках, «Айнтрахт» может только претендовать на Лигу Европы и Лигу конференций, но на ЛЧ шансов нет.

    Айнтрахт Ф — Байер: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.303.552.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре «Айнтрахт» проиграл «Баварии» (1:2), а до этого одолел «Аугсбург» (3:1).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Айнтрахт» сумел забить 5 голов и 7 раз пропустить.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Себастьян Роде, Мехди Луне и Саша Каладжич (у всех — травмы).

    Состояние команды: За 3 тура до конца «Айнтрахт» еще не может расслабиться. При этом, команда довольно неплохо выступает на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

    Последний раз «Айнтрахт» обыгрывал «Байер» еще в 2022-м году. В том матче команда разгромила своего соперника со счетом 5:1, но сейчас шансов не так уж и много, ведь этот «Байер» одолеть вряд-ли возможно...

    «Байер»

    Турнирное положение: Эта команда — главное открытие в нынешнем сезоне. «Байер» — единственный европейский коллектив, который так и не проиграл еще ни одного матча в сезоне.

    Команда Хаби Алонсо уже гарантировала себе чемпионство в Бундеслиги, но для «Байера» очень важно закончить сезон без поражений, войдя в историю. После 31-го тура в Бундеслиге команда набрала 81 очко, опережая «Баварию» на 12 баллов.

  • Что смотреть в мае: Финалы еврокубков, титульная гонка АПЛ, борьба за выживание в Италии
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в мае
  • 02/05/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2), избежав поражения на 90+6-й минуте. До этого подопечные Хаби Алонсо также поделили очки с «Боруссией» Д (1:1), сравняв счет на 90+7-й минуте.

    К тому же, «Байер» в шаге от выхода в финал Лиги Европы. В 1-м матче 1/2 финала команда на чужом поле обыграла «Рому» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Байер» очень силен в нынешнем сезоне. Самое главное, что команда завершила гегемонию «Баварии» и стала новыми королями в Германии.

    К слову, «Байер» также лучшая команда в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 39 очков из 45-и возможных на чужом поле. Судя по последним встречам, команда просто не может позволить себе проиграть.

    Статистика для ставок

    • «Байер» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне

    • В последних 3-х очных матчах команды пробивали тотал 2.5 больше

    • «Байер» не может победить на протяжении 2-х последних встречах в Бундеслиге

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 2.20, победа «Айнтрахта» — 3.30, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Команды стабильно пробивают тотал в последних матчах.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.12.

    Прогноз: «Байер» точно забьет минимум 1 гол в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Байера» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Химки — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Гавр — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Алания — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Байер» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» сделает работу над ошибками и начнет забивать в 1-м тайме
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры