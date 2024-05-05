В воскресенье, 5 мая, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Байер». Начало поединка запланировано на 18:30 по мск. «Айнтрахт» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, находясь в зоне еврокубков. «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 45-ю очками в активе.

За 3 тура до конца чемпионата команда еще не гарантировала себе место в еврокубках, «Айнтрахт» может только претендовать на Лигу Европы и Лигу конференций, но на ЛЧ шансов нет.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Айнтрахт» проиграл «Баварии» (1:2), а до этого одолел «Аугсбург» (3:1).

В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Айнтрахт» сумел забить 5 голов и 7 раз пропустить.

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Не сыграют: Себастьян Роде, Мехди Луне и Саша Каладжич (у всех — травмы).

Состояние команды: За 3 тура до конца «Айнтрахт» еще не может расслабиться. При этом, команда довольно неплохо выступает на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

Последний раз «Айнтрахт» обыгрывал «Байер» еще в 2022-м году. В том матче команда разгромила своего соперника со счетом 5:1, но сейчас шансов не так уж и много, ведь этот «Байер» одолеть вряд-ли возможно...

«Байер»

Турнирное положение: Эта команда — главное открытие в нынешнем сезоне. «Байер» — единственный европейский коллектив, который так и не проиграл еще ни одного матча в сезоне.

Команда Хаби Алонсо уже гарантировала себе чемпионство в Бундеслиги, но для «Байера» очень важно закончить сезон без поражений, войдя в историю. После 31-го тура в Бундеслиге команда набрала 81 очко, опережая «Баварию» на 12 баллов.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2), избежав поражения на 90+6-й минуте. До этого подопечные Хаби Алонсо также поделили очки с «Боруссией» Д (1:1), сравняв счет на 90+7-й минуте.

К тому же, «Байер» в шаге от выхода в финал Лиги Европы. В 1-м матче 1/2 финала команда на чужом поле обыграла «Рому» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

Состояние команды: «Байер» очень силен в нынешнем сезоне. Самое главное, что команда завершила гегемонию «Баварии» и стала новыми королями в Германии.

К слову, «Байер» также лучшая команда в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 39 очков из 45-и возможных на чужом поле. Судя по последним встречам, команда просто не может позволить себе проиграть.

Статистика для ставок

«Байер» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне

В последних 3-х очных матчах команды пробивали тотал 2.5 больше

«Байер» не может победить на протяжении 2-х последних встречах в Бундеслиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 2.20, победа «Айнтрахта» — 3.30, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Команды стабильно пробивают тотал в последних матчах.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.12.

Прогноз: «Байер» точно забьет минимум 1 гол в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Байера» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.80.