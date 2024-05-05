«Сельта»
Турнирное положение: Клуб из Виго привычно бьется за выживание в Примере. На текущий момент «Сельта» находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» опережает зону вылета на 5 очков. Да и оборона команды часто дает сбои: 50 пропущенных мячей.
Сельта — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Сельта» по всем статьям уступила «Алавесу» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
При этом «Сельта» до последней неудачи переиграла «Лас-Пальмас» (4:1). А вот до того команда уступила «Бетису» (1:2).
Не сыграют: Ренато Тапиа — травмирован.
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Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и состав «Сельты» по именам выглядит прилично.
Матчи против «Вильярреала» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» проиграла трижды при 2 ничьих.
Наверняка хозяева будут действовать вторым номером. Клуб из Виго вполне способен преуспеть в контригре.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 55 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 7 позиции составляет 4 зачетных балла.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» (3:0).
В пяти последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
До последней виктории «желтая субмарина» переиграла еще и «Альмерию» (2:1). Да и вообще, команда способна прибавить.
Не сыграют: Эрик Байи, Бертран Траоре, Хуан Фойт — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вильярреал» выглядит выгодно. Да и мотивация попасть в еврокубки у команды огромная.
Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и 2 последних виктории явно прибавили положительных эмоций игрокам.
В матче первого круга «Вильярреал» обыграл «Сельту» (3:2). Причем по ходу встречи команда вела со счетом 3:0, но затем едва не упустила победу.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Вильярреал» всеми силами будет пытаться оказаться в зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Сельта» в среднем забивает чуть более гола за матч
- «Вильярреал» не проигрывает 3 матча кряду
- «Сельта» не обыгрывала «желтую субмарину» уже 3 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Клуб из Виго сражается за выживание в Примере, и явно будет активен в атаке.
«Вильярреал» слишком часто пропускает, да и в составе «Сельты» есть кому забивать.
Ставка: Победа «Сельты» за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.53