5 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Начало игры — в 17:15 мск. «Сельта» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: Клуб из Виго привычно бьется за выживание в Примере. На текущий момент «Сельта» находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» опережает зону вылета на 5 очков. Да и оборона команды часто дает сбои: 50 пропущенных мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Сельта» по всем статьям уступила «Алавесу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

При этом «Сельта» до последней неудачи переиграла «Лас-Пальмас» (4:1). А вот до того команда уступила «Бетису» (1:2).

Не сыграют: Ренато Тапиа — травмирован.

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Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и состав «Сельты» по именам выглядит прилично.

Матчи против «Вильярреала» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сельта» проиграла трижды при 2 ничьих.

Наверняка хозяева будут действовать вторым номером. Клуб из Виго вполне способен преуспеть в контригре.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 55 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 7 позиции составляет 4 зачетных балла.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» (3:0).

В пяти последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

До последней виктории «желтая субмарина» переиграла еще и «Альмерию» (2:1). Да и вообще, команда способна прибавить.

Не сыграют: Эрик Байи, Бертран Траоре, Хуан Фойт — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вильярреал» выглядит выгодно. Да и мотивация попасть в еврокубки у команды огромная.

Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и 2 последних виктории явно прибавили положительных эмоций игрокам.

В матче первого круга «Вильярреал» обыграл «Сельту» (3:2). Причем по ходу встречи команда вела со счетом 3:0, но затем едва не упустила победу.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Вильярреал» всеми силами будет пытаться оказаться в зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Сельта» в среднем забивает чуть более гола за матч

«Вильярреал» не проигрывает 3 матча кряду

«Сельта» не обыгрывала «желтую субмарину» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.

Прогноз: Клуб из Виго сражается за выживание в Примере, и явно будет активен в атаке.

«Вильярреал» слишком часто пропускает, да и в составе «Сельты» есть кому забивать.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.53