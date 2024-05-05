«Рома»
Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе после 34-х туров. «Рома» находится в зоне Лиги чемпионов, но при этом не может чувствовать себя спокойно.
За 4 тура до конца чемпионата римлянам наступают на пятки сразу несколько клубов — «Аталанта» и «Лацио», уступая «Роме» на 2 и 4 балла соответственно.
Рома — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече римляне проиграли «Байеру» (0:2) в Лиге Европы. До этого «Рома» поделила очки с «Наполи» (2:2).
В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Рома» забила 7 голов при 9-и пропущенных.
Состояние команды: Римляне проводят довольно средний сезон в Серии А. Хоть «Рома» и блистает в Лиге Европы, но в чемпионате Италии у команды нет яркой игры.
К слову, у команды есть яркий лидер, который занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров — это Пауло Дибала. Аргентинец забил 13 голов и сделал 9 ассистов за 25 встреч.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Старая синьора» занимает 3-е место в таблице Серии А с 65-ю очками в активе. Команда уже не имеет шансов на чемпионство в чемпионате, но плотно закрепился в зоне Лиги чемпионов.
«Ювентус» не может занести себе этот сезон в актив, команда уже давненько лишилась шансов на чемпионство, едва не вылетив из зоны ЛЧ. К слову, «старая синьора» довольно часто теряет очки.
Последние матчи: В прошедшем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а туром ранее команда поделила очки с «Кальяри» (2:2), совершив камбэк с 0:2.
За последние 5 матчей во всех турнирах туринцы одержали победу только 1 раз, трижды сыграли вничью и однажды проиграли. За этот период команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Николо Фаджоли (дисквалификация), Поль Погба (допинг) и Алекс Сандро (травма).
Состояние команды: «Ювентус» уже заканчивает сезон без глобальных целей, команда уже не вылетит из зоны Лиги чемпионов, но и за чемпионство уже не борется.
В нынешнем сезоне «старая синьора» уже обыгрывала «Рому» в рамках 18-го тура Серии А, забив единственный гол на 47-й минуте.
Статистика для ставок
- «Ювентус» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд
- В последних 3-х очных встречах команды не пробивали тотал 2.5 больше
- «Рома» проиграла 2 последних матча на своем поле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.70, победа «Ромы» — 2.80, ничья — 3.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.
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- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Можно предположить, что «Рома» все-таки одержит победу.
Ставка: Победа «Ромы» за 2.70.
Прогноз: На сей раз команды должны забить минимум 2 гола.
Ставка: Тотал 2 больше за 1.90.