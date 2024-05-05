В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Ювентус». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Рома» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе после 34-х туров. «Рома» находится в зоне Лиги чемпионов, но при этом не может чувствовать себя спокойно.

За 4 тура до конца чемпионата римлянам наступают на пятки сразу несколько клубов — «Аталанта» и «Лацио», уступая «Роме» на 2 и 4 балла соответственно.

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Последние матчи: В прошедшей встрече римляне проиграли «Байеру» (0:2) в Лиге Европы. До этого «Рома» поделила очки с «Наполи» (2:2).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Рома» забила 7 голов при 9-и пропущенных.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: Римляне проводят довольно средний сезон в Серии А. Хоть «Рома» и блистает в Лиге Европы, но в чемпионате Италии у команды нет яркой игры.

К слову, у команды есть яркий лидер, который занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров — это Пауло Дибала. Аргентинец забил 13 голов и сделал 9 ассистов за 25 встреч.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» занимает 3-е место в таблице Серии А с 65-ю очками в активе. Команда уже не имеет шансов на чемпионство в чемпионате, но плотно закрепился в зоне Лиги чемпионов.

«Ювентус» не может занести себе этот сезон в актив, команда уже давненько лишилась шансов на чемпионство, едва не вылетив из зоны ЛЧ. К слову, «старая синьора» довольно часто теряет очки.

Последние матчи: В прошедшем туре «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а туром ранее команда поделила очки с «Кальяри» (2:2), совершив камбэк с 0:2.

За последние 5 матчей во всех турнирах туринцы одержали победу только 1 раз, трижды сыграли вничью и однажды проиграли. За этот период команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Николо Фаджоли (дисквалификация), Поль Погба (допинг) и Алекс Сандро (травма).

Состояние команды: «Ювентус» уже заканчивает сезон без глобальных целей, команда уже не вылетит из зоны Лиги чемпионов, но и за чемпионство уже не борется.

В нынешнем сезоне «старая синьора» уже обыгрывала «Рому» в рамках 18-го тура Серии А, забив единственный гол на 47-й минуте.

Статистика для ставок

«Ювентус» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд

В последних 3-х очных встречах команды не пробивали тотал 2.5 больше

«Рома» проиграла 2 последних матча на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.70, победа «Ромы» — 2.80, ничья — 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Рома» все-таки одержит победу.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.70.

Прогноз: На сей раз команды должны забить минимум 2 гола.

Ставка: Тотал 2 больше за 1.90.